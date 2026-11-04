Sú poslanci, ktorí menia príslušnosť ako ponožky, reagoval Fico na vývoj v parlamente. Dokončí vláda toto volebné obdobie? – VIDEO
Slovenská verejnosť podľa premiéra môže by trochu zmätená mnohými pohybmi v Národnej rade SR. Za dianie v koalícii a parlamente podľa premiéra Roberta Fica (
4.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská verejnosť podľa premiéra môže by trochu zmätená mnohými pohybmi v Národnej rade SR.
Za dianie v koalícii a parlamente podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nesú zodpovednosť jeho koaliční partneri, Slovenská národná strana (SNS) a Hlas-SD. Príčinu vidí predseda vlády v tom, že dané strany nezvládli v posledných parlamentných voľbách kreovanie kandidátok a rozpadli sa im poslanecké kluby.
Fico to uviedol a tlačovej besede na Úrade vlády SR za účasti celého poslaneckého klubu svojej strany. Budú to podľa neho riešiť oni (strana Smer), tak ako v minulosti, keďže národniari a Hlas situáciu podľa Ficovho názoru nechcú riešiť. "Všetky procesy zvládneme tak, aby boli parlamentné voľby v riadnom termíne,” uviedol predseda vlády.
Slovenská verejnosť podľa neho môže by trochu zmätená mnohými pohybmi v Národnej rade SR. "Sú poslanci, ktorí menia príslušnosť ako ponožky, a je ťažko prehľadné, kto ku komu patrí," poznamenal Fico. Reagoval tak na vývoj v parlamente.
V utorok 3. novembra totiž poslanec Roman Malatinec oznámil, že opúšťa skupinku poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka a Strany vidieka. Malatinec sa pridal k odvolanému šéfovi envirorezortu a súčasnému nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi a poslancovi Petrovi Slyškovi (zvolený za Hlas-SD).
Sám bol pritom do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky "rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom. Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka.
Malatincov prestup k Tarabovi podľa Ficových slov berú na vedomie. "Nevieme, čo bude jeho štvrtá zastávka, ak vôbec taká zastávka bude v jeho politickej kariére,” poznamenal. Dodal, že si uvedomujú, že je povinnosťou vlády a parlamentu urobiť všetko pre to, aby dokončili toto volebné obdobie.
"Aj za cenu, že budeme musieť možno venovať viac pozornosti aj individuálnym poslancom NR SR pri rozhovoroch o tom, ktoré zákony sa budú, alebo nebudú schvaľovať,” uviedol. Pripomenul tiež, že jeho strana už v minulosti požičala SNS poslanca, aby sa jej nerozpadol poslanecký klub, rovnako spomenul aj riešenie situácie s Huliakom a Migaľom.
"Dnes tu máme ďalší problém, ktorý vznikol tým, že SNS s opozíciou si odvolala svojho vlastného ministra. To sú svetové rekordy, to nepozná žiadna politológia,” vraví Fico. Deklaroval, že s nezaradenými poslancami chcú hovoriť, a trpezlivo, lebo chcú, aby veci fungovali.
Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera chcú komunikovať nielen s oficiálnymi koaličnými partnermi, ale aj skupinou poslancov okolo Huliaka, a skupinkou, ktorá sa formuje okolo Tarabu. Je presvedčený, že dokážu dovládnuť a naplniť programové vyhlásenie vlády. Pripustil ale, že sa môže stať, že niektoré zákony neprejdú. Zdôraznil, že je ich záujmom, aby prešli najmä vládne návrhy zákonov.
Súčasná vláda je vládou nestability, pretože občania by v súčasnosti potrebovali pokoj. Pre médiá to skonštatoval v súčasnosti nezaradený poslanec parlamentu Ján Ferenčák.
„Vidíme, že ekonomika sa nám rúca. Vidíme, že nafta stojí viac ako dve eurá. Vidíme, že všetko dražie, inflácia sa rozbieha, platy nepokrývajú životné náklady,“ zdôraznil Ferenčák s tým, že v týchto časoch by bola potrebná vláda pevná, rozhodná a aby mala jasné výsledky.
„A nie teraz tu hľadať, aby mala jeden hlas v parlamente,“ doplnil. Poslanec zároveň súhlasí s premiérom Robertom Ficom, že za situáciu sú zodpovedné koaličné strany Hlas-SD a SNS.
Ferenčák tiež poukázal na to, že ak by Ústavný súd SR rozhodol o neústavnosti schváleného štátneho rozpočtu z dôvodu jeho deficitnosti, ministerstvo financií získa rozsiahle právomoci. Šéf rezortu bude mať totiž právomoc rozhodovať, ako majú iné ministerstvá hospodáriť. Táto varianta je pritom podľa neho výhodnejšia pre stranu Smer-SD. „Je to volebný rok a v takomto prípade budú určovať, aké ministerstvá budú doručovať aké výsledky,“ dodal poslanec.
O každom zákone bude potrebné rokovať, skonštatoval poslanec za stranu Smer-SD Ján Podmanický v reakcii na stredajšie vyhlásenie premiéra Roberta Fica. „Ja som pochopil slová pána premiéra, že o každom zákone, ktorý príde do NR SR, bude potrebné rokovať. Zároveň premiér deklaroval, že programové vyhlásenie vlády je splnené, takže my budeme v pokoji o všetkých zákonoch, ktoré prichádzajú, rokovať,“ doplnil poslanec najsilnejšej koaličnej strany.
Podmanický verí, že všetkých 60 vládnych zákonov, ktoré už sú v parlamente, vrátane návrhu zákona o rušení voľby poštou zo zahraničia, bude v NR SR schválených. „Tak, ako povedal pán premiér, bude to možno vyžadovať viac rokovaní, ale sme na to pripravení,“ povedal Podmanický.
Problém nie je na strane Hlasu-SD, myslí si poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Bartek (Hlas-SD). Uviedol to pre médiá v reakcii na tlačovú besedu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii a parlamente kriticky vyjadril na adresu svojich koaličných partnerov Hlasu-SD a Slovenskej národnej strany (SNS).
Bartek zdôraznil, že aj keď mal Hlas-SD v minulosti personálne problémy, zaplatili za ne politickú daň a podľa poslancovho názoru sú očistení. Klub ich strany je podľa jeho názoru stabilný. „Každý potrebuje nejako vykľučkovať z tej situácie, ktorá nastala. Ja chápem pána premiéra, že musí zvoliť nejakú rétoriku. Vážim si ho a nebudem mu odpovedať rovnakou mincou,” vyjadril sa poslanec. Myslí si tiež, že celá situácia bude vyriešená pár minútovým rozhovorom medzi predsedom vlády a nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom.
Poslanec Bartek je presvedčený, že koalícia dovládne do riadneho termínu volieb. „Nie pre to, že by sme boli prilepení k stoličkám. Ja som pripravený ísť do kampane hneď teraz,” vyjadril sa. Súčasná vláda podľa neho nemá alternatívu.
Poslanec Smeru-SD Ján Mažgút nesúhlasí s vyjadreniami Romana Malatinca o tom, že premiér si v stredajšom vyhlásení na Úrade vlády SR najskôr kopol do koaličných strán a podporovateľov vlády, a potom ich volá k rokovaciemu stolu.
„Pán Malatinec bol tri roky súčasťou koalície a mám pocit, že súčasťou koalície aj bude. On, aj ďalší poslanci podporovali od začiatku programové vyhlásenie vlády. Hoci väčšina bodov už bola naplnená, nevidím dôvod, aby sa k zvyšným bodom či už poslanec Malatinec, alebo ďalší, postavili inak,“ uviedol pred novinármi.
Prioritami vládnej koalície sú podľa Mažgúta zákony o kajúcnikoch, či o zákaze voľby poštou zo zahraničia. Roman Malatinec sa však vyjadril, že pre neho a ďalších poslancov okolo exministra životného prostredia Tomáša Tarabu tieto zákony nie sú prioritné. Mažgút zdôraznil, že nie sú to len návrhy zákonov iba za stranu Smer-SD, ale ide o koaličné návrhy.
„Predpokladám, že vládna koalícia sa k tomu aj tak postaví. Nemám vo zvyku počítať kuriatka, kým ešte sedí kvočka na vajíčkach. Myslím si však, že to hlasovaním prejde,“ komentoval Ján Mažgút možnú nepodporu koaličných zákonov.
Zároveň potvrdil, že o týchto zákonoch by sa malo hlasovať v utorok 10. novembra. Doplnil, že Smer o podpore koaličných návrhov neplánuje špeciálne rokovať s nezaradenými poslancami, ale sú pripravení odpovedať na ich prípadné otázky.
Podľa Jána Mažgúta koalícia nerieši iba spomínané dva návrhy, ale prioritne aj problémy občanov. „Slovákov trápia vysoké ceny pohonných hmôt, ktoré, samozrejme, riešime. Napríklad úľavami na cestovnom. Myslím si, že Slováci dôsledne vnímajú európsku a globálnu situáciu, a to, čím sú spôsobené vysoké ceny pohonných hmôt. Snažíme sa na to adekvátne reagovať. Kiežby na to podobne zareagovala aj Európska únia, ktorá navyše prezradila, že ju by to stálo 120 miliárd eur. Kladiem si preto otázku, či by tieto peniaze nemohla Európska únia minúť na toto, namiesto toho, že ich poslala na Ukrajinu,“ zakončil Mažgút.
Zdroj: SITA.sk - Sú poslanci, ktorí menia príslušnosť ako ponožky, reagoval Fico na vývoj v parlamente. Dokončí vláda toto volebné obdobie? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Za dianie v koalícii a parlamente podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nesú zodpovednosť jeho koaliční partneri, Slovenská národná strana (SNS) a Hlas-SD. Príčinu vidí predseda vlády v tom, že dané strany nezvládli v posledných parlamentných voľbách kreovanie kandidátok a rozpadli sa im poslanecké kluby.
Fico to uviedol a tlačovej besede na Úrade vlády SR za účasti celého poslaneckého klubu svojej strany. Budú to podľa neho riešiť oni (strana Smer), tak ako v minulosti, keďže národniari a Hlas situáciu podľa Ficovho názoru nechcú riešiť. "Všetky procesy zvládneme tak, aby boli parlamentné voľby v riadnom termíne,” uviedol predseda vlády.
Slovenská verejnosť podľa neho môže by trochu zmätená mnohými pohybmi v Národnej rade SR. "Sú poslanci, ktorí menia príslušnosť ako ponožky, a je ťažko prehľadné, kto ku komu patrí," poznamenal Fico. Reagoval tak na vývoj v parlamente.
Prestup Malatinca
V utorok 3. novembra totiž poslanec Roman Malatinec oznámil, že opúšťa skupinku poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka a Strany vidieka. Malatinec sa pridal k odvolanému šéfovi envirorezortu a súčasnému nezaradenému poslancovi Tomášovi Tarabovi a poslancovi Petrovi Slyškovi (zvolený za Hlas-SD).
Sám bol pritom do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky "rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom. Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka.
Povinnosť dokončiť volebné obdobie
Malatincov prestup k Tarabovi podľa Ficových slov berú na vedomie. "Nevieme, čo bude jeho štvrtá zastávka, ak vôbec taká zastávka bude v jeho politickej kariére,” poznamenal. Dodal, že si uvedomujú, že je povinnosťou vlády a parlamentu urobiť všetko pre to, aby dokončili toto volebné obdobie.
"Aj za cenu, že budeme musieť možno venovať viac pozornosti aj individuálnym poslancom NR SR pri rozhovoroch o tom, ktoré zákony sa budú, alebo nebudú schvaľovať,” uviedol. Pripomenul tiež, že jeho strana už v minulosti požičala SNS poslanca, aby sa jej nerozpadol poslanecký klub, rovnako spomenul aj riešenie situácie s Huliakom a Migaľom.
Ďalší problém
"Dnes tu máme ďalší problém, ktorý vznikol tým, že SNS s opozíciou si odvolala svojho vlastného ministra. To sú svetové rekordy, to nepozná žiadna politológia,” vraví Fico. Deklaroval, že s nezaradenými poslancami chcú hovoriť, a trpezlivo, lebo chcú, aby veci fungovali.
Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera chcú komunikovať nielen s oficiálnymi koaličnými partnermi, ale aj skupinou poslancov okolo Huliaka, a skupinkou, ktorá sa formuje okolo Tarabu. Je presvedčený, že dokážu dovládnuť a naplniť programové vyhlásenie vlády. Pripustil ale, že sa môže stať, že niektoré zákony neprejdú. Zdôraznil, že je ich záujmom, aby prešli najmä vládne návrhy zákonov.
Ferenčák hovorí o vláde nestability
Súčasná vláda je vládou nestability, pretože občania by v súčasnosti potrebovali pokoj. Pre médiá to skonštatoval v súčasnosti nezaradený poslanec parlamentu Ján Ferenčák.
„Vidíme, že ekonomika sa nám rúca. Vidíme, že nafta stojí viac ako dve eurá. Vidíme, že všetko dražie, inflácia sa rozbieha, platy nepokrývajú životné náklady,“ zdôraznil Ferenčák s tým, že v týchto časoch by bola potrebná vláda pevná, rozhodná a aby mala jasné výsledky.
„A nie teraz tu hľadať, aby mala jeden hlas v parlamente,“ doplnil. Poslanec zároveň súhlasí s premiérom Robertom Ficom, že za situáciu sú zodpovedné koaličné strany Hlas-SD a SNS.
Ferenčák tiež poukázal na to, že ak by Ústavný súd SR rozhodol o neústavnosti schváleného štátneho rozpočtu z dôvodu jeho deficitnosti, ministerstvo financií získa rozsiahle právomoci. Šéf rezortu bude mať totiž právomoc rozhodovať, ako majú iné ministerstvá hospodáriť. Táto varianta je pritom podľa neho výhodnejšia pre stranu Smer-SD. „Je to volebný rok a v takomto prípade budú určovať, aké ministerstvá budú doručovať aké výsledky,“ dodal poslanec.
O každom zákone bude treba rokovať
O každom zákone bude potrebné rokovať, skonštatoval poslanec za stranu Smer-SD Ján Podmanický v reakcii na stredajšie vyhlásenie premiéra Roberta Fica. „Ja som pochopil slová pána premiéra, že o každom zákone, ktorý príde do NR SR, bude potrebné rokovať. Zároveň premiér deklaroval, že programové vyhlásenie vlády je splnené, takže my budeme v pokoji o všetkých zákonoch, ktoré prichádzajú, rokovať,“ doplnil poslanec najsilnejšej koaličnej strany.
Podmanický verí, že všetkých 60 vládnych zákonov, ktoré už sú v parlamente, vrátane návrhu zákona o rušení voľby poštou zo zahraničia, bude v NR SR schválených. „Tak, ako povedal pán premiér, bude to možno vyžadovať viac rokovaní, ale sme na to pripravení,“ povedal Podmanický.
Hlas je podľa Barteka očistený
Problém nie je na strane Hlasu-SD, myslí si poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Bartek (Hlas-SD). Uviedol to pre médiá v reakcii na tlačovú besedu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii a parlamente kriticky vyjadril na adresu svojich koaličných partnerov Hlasu-SD a Slovenskej národnej strany (SNS).
Bartek zdôraznil, že aj keď mal Hlas-SD v minulosti personálne problémy, zaplatili za ne politickú daň a podľa poslancovho názoru sú očistení. Klub ich strany je podľa jeho názoru stabilný. „Každý potrebuje nejako vykľučkovať z tej situácie, ktorá nastala. Ja chápem pána premiéra, že musí zvoliť nejakú rétoriku. Vážim si ho a nebudem mu odpovedať rovnakou mincou,” vyjadril sa poslanec. Myslí si tiež, že celá situácia bude vyriešená pár minútovým rozhovorom medzi predsedom vlády a nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom.
Poslanec Bartek je presvedčený, že koalícia dovládne do riadneho termínu volieb. „Nie pre to, že by sme boli prilepení k stoličkám. Ja som pripravený ísť do kampane hneď teraz,” vyjadril sa. Súčasná vláda podľa neho nemá alternatívu.
Prioritné zákony
Poslanec Smeru-SD Ján Mažgút nesúhlasí s vyjadreniami Romana Malatinca o tom, že premiér si v stredajšom vyhlásení na Úrade vlády SR najskôr kopol do koaličných strán a podporovateľov vlády, a potom ich volá k rokovaciemu stolu.
„Pán Malatinec bol tri roky súčasťou koalície a mám pocit, že súčasťou koalície aj bude. On, aj ďalší poslanci podporovali od začiatku programové vyhlásenie vlády. Hoci väčšina bodov už bola naplnená, nevidím dôvod, aby sa k zvyšným bodom či už poslanec Malatinec, alebo ďalší, postavili inak,“ uviedol pred novinármi.
Prioritami vládnej koalície sú podľa Mažgúta zákony o kajúcnikoch, či o zákaze voľby poštou zo zahraničia. Roman Malatinec sa však vyjadril, že pre neho a ďalších poslancov okolo exministra životného prostredia Tomáša Tarabu tieto zákony nie sú prioritné. Mažgút zdôraznil, že nie sú to len návrhy zákonov iba za stranu Smer-SD, ale ide o koaličné návrhy.
„Predpokladám, že vládna koalícia sa k tomu aj tak postaví. Nemám vo zvyku počítať kuriatka, kým ešte sedí kvočka na vajíčkach. Myslím si však, že to hlasovaním prejde,“ komentoval Ján Mažgút možnú nepodporu koaličných zákonov.
Zároveň potvrdil, že o týchto zákonoch by sa malo hlasovať v utorok 10. novembra. Doplnil, že Smer o podpore koaličných návrhov neplánuje špeciálne rokovať s nezaradenými poslancami, ale sú pripravení odpovedať na ich prípadné otázky.
Podľa Jána Mažgúta koalícia nerieši iba spomínané dva návrhy, ale prioritne aj problémy občanov. „Slovákov trápia vysoké ceny pohonných hmôt, ktoré, samozrejme, riešime. Napríklad úľavami na cestovnom. Myslím si, že Slováci dôsledne vnímajú európsku a globálnu situáciu, a to, čím sú spôsobené vysoké ceny pohonných hmôt. Snažíme sa na to adekvátne reagovať. Kiežby na to podobne zareagovala aj Európska únia, ktorá navyše prezradila, že ju by to stálo 120 miliárd eur. Kladiem si preto otázku, či by tieto peniaze nemohla Európska únia minúť na toto, namiesto toho, že ich poslala na Ukrajinu,“ zakončil Mažgút.
Zdroj: SITA.sk - Sú poslanci, ktorí menia príslušnosť ako ponožky, reagoval Fico na vývoj v parlamente. Dokončí vláda toto volebné obdobie? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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