Opozícia žiada odvolanie ministra Blanára, vyčíta mu napomáhanie ruskej propagande – VIDEO
Podpisy na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie sú vyzbierané. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podľa ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Podpisy na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie sú vyzbierané.
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podľa progresívcov podáva pomocnú ruku ruskej propagande. Chcú preto jeho odvolanie. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska (PS) upozornil, že Blanár ani týždeň od jeho návštevy v Moskve slovenskej verejnosti nepovedal, o čom vlastne v Rusku so Sergejom Lavrovom rokoval. Pripomenul, že pred návštevou sa hovorilo o normalizácií vzťahov, energetike či počte diplomatov.
„Boli to veľmi vážne veci a slovenská verejnosť by mala vedieť, čo a aké dôvody vedú Blanára k tomu, že neinformuje o výsledkoch týchto rokovaní. Keďže Blanár mlčí už viac ako týždeň, chceme my slovenskej verejnosti povedať, že jednou z kľúčových tém, o ktorých mal Blanár v Moskve rokovať, je to, ako chce proaktívne napomáhať ruským inštitúciám pri šírení ich propagandy,“ uviedol Korčok.
Progresívci upozornili, že Blanár chce posilniť právny štatút Ruského centra vedy a kultúry. Podľa Korčoka je to problém, pretože toto centrum je riadené ruskou štátnou agentúrou, ktorá sa nachádza na sankčnom zozname EÚ. Korčok dôvody citoval priamo zo sankčného zoznamu. Uvádza sa v ňom, že táto agentúra je hlavná štátna inštitúcia, ktorá vytvára hybridný vplyv Kremľa pre takzvanú koncepciu ruského sveta.
„Zastrešuje sieť vplyvných ruských krajanov a agentov, financuje rôzne projekty verejnej diplomacie a propagandy a konsoliduje činnosť proruských aktérov šíriacich naratív Kremľa, vrátane historického revizionizmu. Aktívne organizujú medzinárodné podujatia, aby si široká verejnosť osvojila vnímanie okupovaných ukrajinských území ako ruských území,“ doplnil Korčok a pripomenul aj septembrové podujatia v Ruskom centre vedy a kultúry pod názvom Krymské zlato, ktorého hlavným odkazom bolo, že Krym je ruský.
„A vtedy, čuduj sa svete, sa Blanár ohradil a protestoval proti tomu, že je to podujatie, ktoré priamo propaguje porušenie medzinárodného práva. Lenže o päť dní neskôr, absolútne z nevysvetliteľných dôvodov, Blanár zasiela nótu ruskému veľvyslancovi v Bratislave, kde navrhuje, aby toto centrum malo posilnený štatút. A to až tak, že jeho vedúci by mal získať výsady a imunity, ktoré mu bude tento štatút umožňovať. Je to niečo, čo ide v rozpore s tým, ako k týmto centrám pristupujú ostatné štáty EÚ, ktoré tieto centrá zatvárajú,“ upozornil Korčok.
Žiada preto od Blanára vysvetlenie, z akého dôvodu ponúkol veľvyslanectvu posilnenie štatútu centra, a tým posilnenie inštitúcie, ktorá šíri ruskú propagandu. „Ten dôvod je jednoduchý a verejne o ňom hovorí aj Robert Fico a Blanár. Pretože idú normalizovať vzťahy s ruským agresorom. To je neprijateľné. Vyzývam Blanára, aby upustil od akýchkoľvek krokov, ktoré budú posilňovať štatút tejto inštitúcie, ktorá je kľúčovým centrom šírenia ruskej propagandy na Slovensku,“ dodal Korčok.
Poslankyňa za PS Beáta Jurík priblížila, že na odvolávanie Blanára v parlamente už majú vyzbierané podpisy. K progresívcom sa pritom pripojil aj zvyšok opozície. Či sa schôdzu podarí otvoriť, bude závisieť od koalície. Jurík v tejto súvislosti osobitne vyzvala stranu Hlas-SD, aby nebránila v otvorení schôdze.
Pripomenula, že sám prezident Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave SR vyzval koalíciu k tomu, aby nebránila opozícii v odvolávaní ministrov a aby riadne otvárala schôdze. Je totiž povinnosťou vlády zodpovedať sa v parlamente. Jurík vyzvala Hlas-SD aj so zreteľom na to, že strana sa odmietla zúčastniť na návšteve v Moskve.
Zároveň sa prihovorila aj smerom k Slovenskej národnej strane. Pripomenula, že bol to práve Andrej Danko, ktorý povedal, že Fico robí dvojtvárnu zahraničnú politiku, keď jedno hovorí doma a druhé robí v Bruseli. To je súčasne jeden z dôvodov, prečo chce opozícia Blanára odvolať.
Ako ďalší dôvod progresívci uvádzajú to, že sa Blanár vyhýba svojim povinnostiam a je veľmi často neprítomný na rokovaniach Rady pre zahraničné veci. Vidno tak podľa Jurík, že Blanárovi je bližšia Moskva ako Brusel. Poslankyňa ďalej informovala, že si interpeláciou vyžiadala čísla ohľadom víz, ktoré boli počas štvrtej vlády Roberta Fica udelené ruským občanom.
„Čuduj sa svete, tie čísla sú skutočne šokujúce. V roku 2024 občanom ruskej federácie vydala SR 513 schengenských víz, v roku 2025 ich počet stúpol na 1 732 a tento rok len do 30. septembra bol ich celkový počet 2 018. To je sedemkrát viac ako v Českej republike a jedenásťkrát viac ako v Poľsku. Ako je to možné? Prečo je Slovensko z pohľadu V4 vstupným bodom ruských občanov do EÚ?“ uzavrela Jurík.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na vyjadrenia Korčoka reagoval s tým, že ak by si prečítal tlačové správy alebo si pozrel jeho vystúpenia v televízii dva dni po návrate z Moskvy, tak by aj vedel, o čom sa v Moskve rokovalo, ako aj to, o čom rokovali odborníci, ktorí tam spolu s ním boli. „Povedal som tam oveľa viac, ako Ivan Korčok doteraz o tom, prečo sa on stretával s ruským ministrom Lavrovom po tom, ako Rusko v rozpore s medzinárodným právom zabralo Krym,“ povedal Blanár.
Korčok a poslankyňa PS Beáta Jurík podľa neho povedali toľko výmyslov, neprávd a manipulácií, že im nie je vhodné venovať viac priestoru, než si zaslúžia. Blanár však zdôraznil, že tvrdenia, že v Moskve rokoval o navýšení počtu diplomatov, nie sú pravdivé. Rovnako podľa neho nie je pravda ani to, že navrhol posilniť právny štatút Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.
„Ďalej sa vraj strana Hlas odmietla zúčastniť rokovaní v Moskve. Neodmietla, ani sa neplánovala zúčastniť, pretože to nebolo určené pre politické strany, ale pre odborníkov, ktorí zastupovali aj ministerstvo hospodárstva, ktoré vedie nominantka Hlasu,“ uviedol Blanár.
Minister ďalej zareagoval aj na tvrdenia, že Ukrajinská strana neberie Slovensko ako dôveryhodného partnera kvôli rokovaniam v Rusku. Dôkazom, že to nie je pravda, má byť podľa Blanára to, že sa vo štvrtok 5. novembra uskutoční spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny. Súčasne sa pýta, ako vie Korčok, čo hovoril na stretnutí s Lavrovom, keď tam nebol.
„Samostatne by som chcel ešte vyvrátiť ich manipuláciu, že bolo desať európskych rád ministrov v tomto roku a že som bol iba na polovici, lebo ich vraj nepovažujem za dôležité. V skutočnosti týchto ministeriálov bolo osem, ale ak prirátam aj dve neformálne rokovania, tak sa dostaneme na desať. Ja som sa zúčastnil na šiestich z nich a na štyroch ma zastupoval štátny tajomník tak, ako to robia aj ostatné kolegyne a kolegovia z EÚ a rovnako ako to robil aj Korčok počas svojho ministrovania, pretože práve v tých termínoch mávajú aj iné povinnosti,“ doplnil Blanár.
PS by tak mohlo niečo kritizovať len v prípade, keby v tom čase sedel doma. „Ale progresívci veľmi dobre vedeli, kde som sa nachádzal a napriek tomu manipulujú a klamú,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia žiada odvolanie ministra Blanára, vyčíta mu napomáhanie ruskej propagande – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podľa progresívcov podáva pomocnú ruku ruskej propagande. Chcú preto jeho odvolanie. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska (PS) upozornil, že Blanár ani týždeň od jeho návštevy v Moskve slovenskej verejnosti nepovedal, o čom vlastne v Rusku so Sergejom Lavrovom rokoval. Pripomenul, že pred návštevou sa hovorilo o normalizácií vzťahov, energetike či počte diplomatov.
„Boli to veľmi vážne veci a slovenská verejnosť by mala vedieť, čo a aké dôvody vedú Blanára k tomu, že neinformuje o výsledkoch týchto rokovaní. Keďže Blanár mlčí už viac ako týždeň, chceme my slovenskej verejnosti povedať, že jednou z kľúčových tém, o ktorých mal Blanár v Moskve rokovať, je to, ako chce proaktívne napomáhať ruským inštitúciám pri šírení ich propagandy,“ uviedol Korčok.
Ruské centrum vedy a kultúry
Progresívci upozornili, že Blanár chce posilniť právny štatút Ruského centra vedy a kultúry. Podľa Korčoka je to problém, pretože toto centrum je riadené ruskou štátnou agentúrou, ktorá sa nachádza na sankčnom zozname EÚ. Korčok dôvody citoval priamo zo sankčného zoznamu. Uvádza sa v ňom, že táto agentúra je hlavná štátna inštitúcia, ktorá vytvára hybridný vplyv Kremľa pre takzvanú koncepciu ruského sveta.
„Zastrešuje sieť vplyvných ruských krajanov a agentov, financuje rôzne projekty verejnej diplomacie a propagandy a konsoliduje činnosť proruských aktérov šíriacich naratív Kremľa, vrátane historického revizionizmu. Aktívne organizujú medzinárodné podujatia, aby si široká verejnosť osvojila vnímanie okupovaných ukrajinských území ako ruských území,“ doplnil Korčok a pripomenul aj septembrové podujatia v Ruskom centre vedy a kultúry pod názvom Krymské zlato, ktorého hlavným odkazom bolo, že Krym je ruský.
Korčok žiada vysvetlenie
„A vtedy, čuduj sa svete, sa Blanár ohradil a protestoval proti tomu, že je to podujatie, ktoré priamo propaguje porušenie medzinárodného práva. Lenže o päť dní neskôr, absolútne z nevysvetliteľných dôvodov, Blanár zasiela nótu ruskému veľvyslancovi v Bratislave, kde navrhuje, aby toto centrum malo posilnený štatút. A to až tak, že jeho vedúci by mal získať výsady a imunity, ktoré mu bude tento štatút umožňovať. Je to niečo, čo ide v rozpore s tým, ako k týmto centrám pristupujú ostatné štáty EÚ, ktoré tieto centrá zatvárajú,“ upozornil Korčok.
Žiada preto od Blanára vysvetlenie, z akého dôvodu ponúkol veľvyslanectvu posilnenie štatútu centra, a tým posilnenie inštitúcie, ktorá šíri ruskú propagandu. „Ten dôvod je jednoduchý a verejne o ňom hovorí aj Robert Fico a Blanár. Pretože idú normalizovať vzťahy s ruským agresorom. To je neprijateľné. Vyzývam Blanára, aby upustil od akýchkoľvek krokov, ktoré budú posilňovať štatút tejto inštitúcie, ktorá je kľúčovým centrom šírenia ruskej propagandy na Slovensku,“ dodal Korčok.
Podpisy sú už vyzbierané
Poslankyňa za PS Beáta Jurík priblížila, že na odvolávanie Blanára v parlamente už majú vyzbierané podpisy. K progresívcom sa pritom pripojil aj zvyšok opozície. Či sa schôdzu podarí otvoriť, bude závisieť od koalície. Jurík v tejto súvislosti osobitne vyzvala stranu Hlas-SD, aby nebránila v otvorení schôdze.
Pripomenula, že sám prezident Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave SR vyzval koalíciu k tomu, aby nebránila opozícii v odvolávaní ministrov a aby riadne otvárala schôdze. Je totiž povinnosťou vlády zodpovedať sa v parlamente. Jurík vyzvala Hlas-SD aj so zreteľom na to, že strana sa odmietla zúčastniť na návšteve v Moskve.
Zároveň sa prihovorila aj smerom k Slovenskej národnej strane. Pripomenula, že bol to práve Andrej Danko, ktorý povedal, že Fico robí dvojtvárnu zahraničnú politiku, keď jedno hovorí doma a druhé robí v Bruseli. To je súčasne jeden z dôvodov, prečo chce opozícia Blanára odvolať.
Blanár sa vyhýba povinnostiam
Ako ďalší dôvod progresívci uvádzajú to, že sa Blanár vyhýba svojim povinnostiam a je veľmi často neprítomný na rokovaniach Rady pre zahraničné veci. Vidno tak podľa Jurík, že Blanárovi je bližšia Moskva ako Brusel. Poslankyňa ďalej informovala, že si interpeláciou vyžiadala čísla ohľadom víz, ktoré boli počas štvrtej vlády Roberta Fica udelené ruským občanom.
„Čuduj sa svete, tie čísla sú skutočne šokujúce. V roku 2024 občanom ruskej federácie vydala SR 513 schengenských víz, v roku 2025 ich počet stúpol na 1 732 a tento rok len do 30. septembra bol ich celkový počet 2 018. To je sedemkrát viac ako v Českej republike a jedenásťkrát viac ako v Poľsku. Ako je to možné? Prečo je Slovensko z pohľadu V4 vstupným bodom ruských občanov do EÚ?“ uzavrela Jurík.
Reakcia Blanára
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na vyjadrenia Korčoka reagoval s tým, že ak by si prečítal tlačové správy alebo si pozrel jeho vystúpenia v televízii dva dni po návrate z Moskvy, tak by aj vedel, o čom sa v Moskve rokovalo, ako aj to, o čom rokovali odborníci, ktorí tam spolu s ním boli. „Povedal som tam oveľa viac, ako Ivan Korčok doteraz o tom, prečo sa on stretával s ruským ministrom Lavrovom po tom, ako Rusko v rozpore s medzinárodným právom zabralo Krym,“ povedal Blanár.
Korčok a poslankyňa PS Beáta Jurík podľa neho povedali toľko výmyslov, neprávd a manipulácií, že im nie je vhodné venovať viac priestoru, než si zaslúžia. Blanár však zdôraznil, že tvrdenia, že v Moskve rokoval o navýšení počtu diplomatov, nie sú pravdivé. Rovnako podľa neho nie je pravda ani to, že navrhol posilniť právny štatút Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.
Spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny
„Ďalej sa vraj strana Hlas odmietla zúčastniť rokovaní v Moskve. Neodmietla, ani sa neplánovala zúčastniť, pretože to nebolo určené pre politické strany, ale pre odborníkov, ktorí zastupovali aj ministerstvo hospodárstva, ktoré vedie nominantka Hlasu,“ uviedol Blanár.
Minister ďalej zareagoval aj na tvrdenia, že Ukrajinská strana neberie Slovensko ako dôveryhodného partnera kvôli rokovaniam v Rusku. Dôkazom, že to nie je pravda, má byť podľa Blanára to, že sa vo štvrtok 5. novembra uskutoční spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny. Súčasne sa pýta, ako vie Korčok, čo hovoril na stretnutí s Lavrovom, keď tam nebol.
PS údajne len klame
„Samostatne by som chcel ešte vyvrátiť ich manipuláciu, že bolo desať európskych rád ministrov v tomto roku a že som bol iba na polovici, lebo ich vraj nepovažujem za dôležité. V skutočnosti týchto ministeriálov bolo osem, ale ak prirátam aj dve neformálne rokovania, tak sa dostaneme na desať. Ja som sa zúčastnil na šiestich z nich a na štyroch ma zastupoval štátny tajomník tak, ako to robia aj ostatné kolegyne a kolegovia z EÚ a rovnako ako to robil aj Korčok počas svojho ministrovania, pretože práve v tých termínoch mávajú aj iné povinnosti,“ doplnil Blanár.
PS by tak mohlo niečo kritizovať len v prípade, keby v tom čase sedel doma. „Ale progresívci veľmi dobre vedeli, kde som sa nachádzal a napriek tomu manipulujú a klamú,“ uzavrel minister.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia žiada odvolanie ministra Blanára, vyčíta mu napomáhanie ruskej propagande – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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