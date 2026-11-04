Levice držali krok v Španielsku jednu štvrtinu. Potom sa to na nich zosypalo…
Slovenský majster do tretice už nevyhral na palubovke súpera v EP FIBA. Basketbalisti Patriotov Levice prehrali v B-skupine Európskeho pohára FIBA s lídrom tabuľky, ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Slovenský majster do tretice už nevyhral na palubovke súpera v EP FIBA.
Basketbalisti Patriotov Levice prehrali v B-skupine Európskeho pohára FIBA s lídrom tabuľky, španielskou Gironou 66:90 (34:48).
Slovenský majster má po polovici skupinovej fázy v B-skupine bilanciu dve víťazstvá a tri prehry. Najbližšie sa Levice predstavia v stredu 11. novembra v Belgicku proti tímu Coretec Oostende.
Patriotom sa vydarila prvá štvrtina, keď za stavu 0:4 predviedli 11-bodovú šnúru. Potom si držali vedenie a na domácej strane bolo cítiť miernu nervozitu.
Útok hostí ťahal najmä Brooks, aj jeho zásluhou viedli Levičania po úvodnej časti 14:12. V druhej však začali strácať ľahké lopty, favorit to nekompromisne trestal a získal naspäť vedenie. Domáci hráči sa rozstrieľali, padala im jedna trojka za druhou. Španielsky tím si postupne budoval náskok, ktorý narástol na 16 bodov.
Patrioti nevedeli ani po prestávke zastaviť rozbehnutú Gironu. Keď domái Whittaker upravil na 60:37, tréner hostí Madzin si vzal time-out, ale jeho tím to výraznejšie nenakoplo. Levičania už nezdramatizovali zápas. Záver sa len dohrával.
"Rozdiel v skóre je možno vysoký, ale dajú sa tam nájsť aj pozitíva, z ktorých sa vieme odraziť. Samozrejme, sú veci, ktoré vieme a chceme urobiť lepšie. To je ten proces, ktorý musíme urobiť, aby sme tie riešenia mali správne," zhodnotil tréner Patriotov Michal Madzin na webe levického klubu.
K zápasu ešte pokračoval: "Prvú štvrtinu sme vyhrali, v druhej nám však dali 36 bodov. Potom to bolo už ťažké. Kým sme kontrolovali svoju hru a svoj útok, mali sme to lepšie pod kontrolou. Samozrejme, prišla zlá minúta a Girona zvýšila svoje vedenie o 10 bodov. Je to veľmi ťažké udržať to 40 minút, ale pozitívne boli tie minúty, v ktorých sme to dokázali zvládnuť."
Zdroj: SITA.sk - Levice držali krok v Španielsku jednu štvrtinu. Potom sa to na nich zosypalo… © SITA Všetky práva vyhradené.
Basketbalisti Patriotov Levice prehrali v B-skupine Európskeho pohára FIBA s lídrom tabuľky, španielskou Gironou 66:90 (34:48).
Slovenský majster má po polovici skupinovej fázy v B-skupine bilanciu dve víťazstvá a tri prehry. Najbližšie sa Levice predstavia v stredu 11. novembra v Belgicku proti tímu Coretec Oostende.
Patriotom sa vydarila prvá štvrtina, keď za stavu 0:4 predviedli 11-bodovú šnúru. Potom si držali vedenie a na domácej strane bolo cítiť miernu nervozitu.
Iba jedna štvrtina
Útok hostí ťahal najmä Brooks, aj jeho zásluhou viedli Levičania po úvodnej časti 14:12. V druhej však začali strácať ľahké lopty, favorit to nekompromisne trestal a získal naspäť vedenie. Domáci hráči sa rozstrieľali, padala im jedna trojka za druhou. Španielsky tím si postupne budoval náskok, ktorý narástol na 16 bodov.
Patrioti nevedeli ani po prestávke zastaviť rozbehnutú Gironu. Keď domái Whittaker upravil na 60:37, tréner hostí Madzin si vzal time-out, ale jeho tím to výraznejšie nenakoplo. Levičania už nezdramatizovali zápas. Záver sa len dohrával.
Tréner hľadal aj pozitíva
"Rozdiel v skóre je možno vysoký, ale dajú sa tam nájsť aj pozitíva, z ktorých sa vieme odraziť. Samozrejme, sú veci, ktoré vieme a chceme urobiť lepšie. To je ten proces, ktorý musíme urobiť, aby sme tie riešenia mali správne," zhodnotil tréner Patriotov Michal Madzin na webe levického klubu.
Kontrola bola krátka
K zápasu ešte pokračoval: "Prvú štvrtinu sme vyhrali, v druhej nám však dali 36 bodov. Potom to bolo už ťažké. Kým sme kontrolovali svoju hru a svoj útok, mali sme to lepšie pod kontrolou. Samozrejme, prišla zlá minúta a Girona zvýšila svoje vedenie o 10 bodov. Je to veľmi ťažké udržať to 40 minút, ale pozitívne boli tie minúty, v ktorých sme to dokázali zvládnuť."
Zdroj: SITA.sk - Levice držali krok v Španielsku jednu štvrtinu. Potom sa to na nich zosypalo… © SITA Všetky práva vyhradené.
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