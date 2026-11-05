Ficovho poradcu Lindtnera za hanlivé výroky skritizovala aj Rada prokurátorov SR
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR 4. novembra vyhlásila, že sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniam Lindtnera, prezentovaným vo verejnom mediálnom priestore na adresu prokurátorov.
5.11.2026 (SITA.sk) - Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR 4. novembra vyhlásila, že sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniam Lindtnera, prezentovaným vo verejnom mediálnom priestore na adresu prokurátorov.
Rada prokurátorov SR sa plne stotožňuje s vyhlásením Prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR, ktorým odsúdila hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry prezentované poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom.
Ako uviedol predseda rady Marián Čorba, rešpektujú pluralitu názorov jednotlivcov, ako aj právo slobodne vyjadrovať svoj subjektívny názor, avšak zároveň považujú za absolútne neprijateľné verejne a mediálne prezentovať úmyselné hlboko ľudsky znevažujúce vyjadrenia na adresu prokurátorov.
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR v stredu 4. novembra vyhlásila, že sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniam Lindtnera, prezentovaným vo verejnom mediálnom priestore na adresu prokurátorov. Ako zdôraznil predseda Prokurátorskej rady GP Radovan Kajaba, rada ako orgán samosprávy prokurátorov GP SR odsudzuje Lindtnerove hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov.
V rozhovore s influencerkou Miriam Šramovou Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP mimo iného povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti. „Množstvo z nich sú absolútne ľudskí oportunisti a nešťastní ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom to svoje nešťastie projektovať na druhých, a uverili v seba, vo svoju nenahraditeľnosť,“ vyhlásil Lindtner. Tiež ich prirovnal k nádoru a skonštatoval, že sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru.
„A viete, ako to je, keď nádor niekam príde, tak proste začne napádať telo, to zdravé telo, pokiaľ s tým nádorom v začiatočných štádiách niečo neurobíte, a to sa podľa mňa stáva teraz aktuálne na generálnej prokuratúre. Tá toxicita je mimoriadna, tá agresivita ľudí je mimoriadna. To sú ľudia, ktorí pre mňa sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru. Ja to hovorím úplne otvorene,“ uviedol Lindtner.
K záležitosti sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dôrazne odmietol to, čo označil ako hrubé urážky na adresu prokurátorov zo strany Lindtnera. „Nikdy nebudem súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom postrádajúcim elementárnu slušnosť," zdôraznil generálny prokurátor. Doplnil, že kritika či nespokojnosť musia byť vecné a zodpovedajúce spoločenským normám.
Najvyšší súd SR v utorok 3. novembra právoplatne oslobodil advokáta Davida Lindtnera, ktorý pôsobí aj ako poradca predsedu vlády Roberta Fica, spod obžaloby v rámci korupčnej kauzy Víchrica. Zamietol totiž odvolanie prokurátora proti skoršiemu verdiktu Špecializovaného trestného súdu. Ten v apríli tohto roku Lindtnera oslobodili spod obžaloby z nepriamej korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu. Nebolo totiž dokázané, že sa stali žalované skutky.
Predseda odvolacieho senátu Marián Mačura v tejto súvislosti kritizoval, ako bolo v tejto veci vedené prípravné konanie. „Táto obžaloba nemala ani prísť na súd,“ povedal s tým, že orgány činné v trestnom konaní okrem výpovedí svedkov nepredložili žiadne dôkazy. „Boli len osamotené výpovede,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Ficovho poradcu Lindtnera za hanlivé výroky skritizovala aj Rada prokurátorov SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada prokurátorov SR sa plne stotožňuje s vyhlásením Prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR, ktorým odsúdila hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry prezentované poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom.
Ako uviedol predseda rady Marián Čorba, rešpektujú pluralitu názorov jednotlivcov, ako aj právo slobodne vyjadrovať svoj subjektívny názor, avšak zároveň považujú za absolútne neprijateľné verejne a mediálne prezentovať úmyselné hlboko ľudsky znevažujúce vyjadrenia na adresu prokurátorov.
Lindtner prirovnal prokurátorov k nádoru
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR v stredu 4. novembra vyhlásila, že sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniam Lindtnera, prezentovaným vo verejnom mediálnom priestore na adresu prokurátorov. Ako zdôraznil predseda Prokurátorskej rady GP Radovan Kajaba, rada ako orgán samosprávy prokurátorov GP SR odsudzuje Lindtnerove hanlivé a urážlivé vyjadrenia na adresu prokurátorov.
V rozhovore s influencerkou Miriam Šramovou Lindtner na adresu prokurátorov bývalého ÚŠP mimo iného povedal, že mnohí z nich sú ľudskí sadisti. „Množstvo z nich sú absolútne ľudskí oportunisti a nešťastní ľudia, ktorí potrebujú nejakým spôsobom to svoje nešťastie projektovať na druhých, a uverili v seba, vo svoju nenahraditeľnosť,“ vyhlásil Lindtner. Tiež ich prirovnal k nádoru a skonštatoval, že sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru.
„A viete, ako to je, keď nádor niekam príde, tak proste začne napádať telo, to zdravé telo, pokiaľ s tým nádorom v začiatočných štádiách niečo neurobíte, a to sa podľa mňa stáva teraz aktuálne na generálnej prokuratúre. Tá toxicita je mimoriadna, tá agresivita ľudí je mimoriadna. To sú ľudia, ktorí pre mňa sú absolútne nespôsobilí vykonávať funkciu prokurátorov, pretože majú narušenú osobnostnú štruktúru. Ja to hovorím úplne otvorene,“ uviedol Lindtner.
Žilinka odmietol hrubé urážky na adresu prokurátorov
K záležitosti sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý dôrazne odmietol to, čo označil ako hrubé urážky na adresu prokurátorov zo strany Lindtnera. „Nikdy nebudem súhlasiť s grobianskym a agresívnym urážaním prokurátorov spôsobom postrádajúcim elementárnu slušnosť," zdôraznil generálny prokurátor. Doplnil, že kritika či nespokojnosť musia byť vecné a zodpovedajúce spoločenským normám.
Najvyšší súd SR v utorok 3. novembra právoplatne oslobodil advokáta Davida Lindtnera, ktorý pôsobí aj ako poradca predsedu vlády Roberta Fica, spod obžaloby v rámci korupčnej kauzy Víchrica. Zamietol totiž odvolanie prokurátora proti skoršiemu verdiktu Špecializovaného trestného súdu. Ten v apríli tohto roku Lindtnera oslobodili spod obžaloby z nepriamej korupcie a zasahovania do nezávislosti súdu. Nebolo totiž dokázané, že sa stali žalované skutky.
Predseda odvolacieho senátu Marián Mačura v tejto súvislosti kritizoval, ako bolo v tejto veci vedené prípravné konanie. „Táto obžaloba nemala ani prísť na súd,“ povedal s tým, že orgány činné v trestnom konaní okrem výpovedí svedkov nepredložili žiadne dôkazy. „Boli len osamotené výpovede,“ doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Ficovho poradcu Lindtnera za hanlivé výroky skritizovala aj Rada prokurátorov SR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici
- Demonštranti v Teheráne podpálili obrovský plagát s Trumpom a jeho spojencami
- Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve
- Pokračovanie biznisu v Rusku sa nevypláca. Kremeľ zoštátnil aktíva spoločnosti Japan Tobacco International
- Takmer 5 000 vojakov z 12 krajín bude v Poľsku nacvičovať nasadenie síl po skončení vojny