Spor o budúcnosť Donbasu vyvolal ostrú politickú prestrelku v Paríži
Minister zahraničných vecí obvinil lídra krajnej ľavice zo šírenia ruskej propagandy, do sporu sa zapojil aj jeho politický rival. Francúzsky prezidentský kandidát
9.11.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí obvinil lídra krajnej ľavice zo šírenia ruskej propagandy, do sporu sa zapojil aj jeho politický rival.
Mélenchon, líder radikálne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), v sobotu na predvolebnom zhromaždení vyhlásil, že prípadné územné ústupky Ukrajiny nemožno schváliť bez súhlasu obyvateľov dotknutých oblastí.
„Nemôžeme pripustiť, aby sa uvažovalo o mieri zahŕňajúcom územné ústupky Ukrajiny bez toho, aby sme sa opýtali dotknutého obyvateľstva, či súhlasí s tým, na ktorej strane hranice sa ocitne,“ povedal Mélenchon s odkazom na Donbas, ktorého veľkú časť okupuje Rusko.
Minister Barrot reagoval mimoriadne ostro. „Jednoducho sa stal hovorcom Kremľa,“ vyhlásil v rozhovore pre televíziu RTL a parlamentný kanál Public Sénat. Podľa ministra ide o postoje, ktoré Mélenchona definitívne diskvalifikujú z výkonu prezidentskej funkcie.
Mélenchon kritiku odmietol. Na sociálnej sieti X obvinil Barrota, že mu pripisuje vlastnú politiku územných ústupkov, pričom poukázal na európske mierové návrhy z decembra 2025, ktoré podľa neho počítali s územnými výmenami.
Do sporu sa zapojil aj Mélenchonov hlavný ľavicový súper Raphael Glucksmann „Opakuje argumenty, ktoré Kremeľ šíri už celé roky,“ vyhlásil pre televíziu BFMTV. Pripomenul, že Rusko z okupovaných častí Donbasu vyhnalo ukrajinské obyvateľstvo, čo podľa neho spochybňuje legitimitu prípadného referenda.
Ukrajina doteraz odmietala územné ústupky Rusku. Spor vypukol pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku v roku 2027, v ktorých má Mélenchon podľa prieskumov šancu postúpiť do druhého kola. Zároveň predchádza rokovaniam predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA, ktoré sa majú 10. a 11. novembra uskutočniť v Abú Zabí.
Zdroj: SITA.sk - Spor o budúcnosť Donbasu vyvolal ostrú politickú prestrelku v Paríži © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon čelí ostrej kritike politických súperov za výroky o možných územných ústupkoch Ukrajiny voči Rusku.
Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot ho v nedeľu obvinil, že svojimi návrhmi na mierové riešenie vojny preberá argumenty Kremľa.
Ďalší mierotvorca
Mélenchon, líder radikálne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), v sobotu na predvolebnom zhromaždení vyhlásil, že prípadné územné ústupky Ukrajiny nemožno schváliť bez súhlasu obyvateľov dotknutých oblastí.
„Nemôžeme pripustiť, aby sa uvažovalo o mieri zahŕňajúcom územné ústupky Ukrajiny bez toho, aby sme sa opýtali dotknutého obyvateľstva, či súhlasí s tým, na ktorej strane hranice sa ocitne,“ povedal Mélenchon s odkazom na Donbas, ktorého veľkú časť okupuje Rusko.
Šíriteľ kremeľskej propagandy
Minister Barrot reagoval mimoriadne ostro. „Jednoducho sa stal hovorcom Kremľa,“ vyhlásil v rozhovore pre televíziu RTL a parlamentný kanál Public Sénat. Podľa ministra ide o postoje, ktoré Mélenchona definitívne diskvalifikujú z výkonu prezidentskej funkcie.
Mélenchon kritiku odmietol. Na sociálnej sieti X obvinil Barrota, že mu pripisuje vlastnú politiku územných ústupkov, pričom poukázal na európske mierové návrhy z decembra 2025, ktoré podľa neho počítali s územnými výmenami.
Kritika z každej strany
Do sporu sa zapojil aj Mélenchonov hlavný ľavicový súper Raphael Glucksmann „Opakuje argumenty, ktoré Kremeľ šíri už celé roky,“ vyhlásil pre televíziu BFMTV. Pripomenul, že Rusko z okupovaných častí Donbasu vyhnalo ukrajinské obyvateľstvo, čo podľa neho spochybňuje legitimitu prípadného referenda.
Ukrajina doteraz odmietala územné ústupky Rusku. Spor vypukol pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku v roku 2027, v ktorých má Mélenchon podľa prieskumov šancu postúpiť do druhého kola. Zároveň predchádza rokovaniam predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA, ktoré sa majú 10. a 11. novembra uskutočniť v Abú Zabí.
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Zdroj: SITA.sk - Spor o budúcnosť Donbasu vyvolal ostrú politickú prestrelku v Paríži © SITA Všetky práva vyhradené.
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