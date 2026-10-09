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09. októbra 2026
Ministerstvo vnútra zintenzívňuje aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami
Polícia v roku 2026 doposiaľ eviduje 63 dokonaných skutkov podvodov na senioroch, pričom v rovnakom období roka 2025 ich bolo 148. Ministerstvo vnútra ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Polícia v roku 2026 doposiaľ eviduje 63 dokonaných skutkov podvodov na senioroch, pričom v rovnakom období roka 2025 ich bolo 148.
Ministerstvo vnútra SR v zintenzívňuje preventívne aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami. Ako rezort informoval, spolu s Policajným zborom a Úradom prevencie kriminality sa tejto téme venuje počas celého roka, aktuálny mesiac október je však príležitosťou osloviť ešte väčší počet seniorov a ich blízkych a upozorniť ich na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia dostať k ich peniazom, osobným údajom či úsporám.
Ministerstvo pripomína, že podvodníci menia svoje príbehy, spôsoby komunikácie aj techniky manipulácie, ich cieľ však zostáva rovnaký – zneužiť dôveru človeka a pripraviť ho o peniaze. Často pritom vytvárajú silný časový tlak, vyvolávajú strach alebo sa vydávajú za osoby, ktorým senior prirodzene dôveruje – napríklad za príbuzného, policajta, lekára či pracovníka banky.
Polícia v roku 2026 doposiaľ eviduje 63 dokonaných skutkov podvodov na senioroch, pričom v rovnakom období roka 2025 ich bolo 148. Celková spôsobená škoda dosiahla 1,137 milióna eur.
„Počet podvodov síce klesol, stále však veľmi veľa dôchodcov prichádza o svoje úspory. Za tými peniazmi sú roky práce, odriekania, starostlivosti o rodinu. A často aj sny, ktoré si človek plánoval splniť práve na dôchodku. Našou úlohou nie je iba reagovať vtedy, keď sa trestný čin už stal. Chceme ľudí chrániť ešte predtým, ako sa stanú obeťami. Práve preto ideme za nimi do miest a obcí - počas októbra a ďalších jesenných mesiacov posilňujeme preventívne aktivity pre seniorov. Chceme im prakticky ukázať, ako podvodníci rozmýšľajú, aké triky používajú a čo urobiť v momente, keď niečo vyzerá podozrivo,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ministerstvo v tejto súvislosti organizuje preventívnu kampaň „Chráňte svoje peniaze – povedzte podvodom NIE!“. Základnou koncepciou je interaktívna preventívna prednáška „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“, ktorej cieľom je, aby seniori neodchádzali iba s informáciou, že si majú dávať pozor, ale predovšetkým s konkrétnymi vedomosťami a praktickými radami či odporúčaniami, ktoré dokážu využiť v reálnej situácii.
Seniori sa v rámci kampane dozvedia ako rozpoznať najčastejšie triky a manipulatívne praktiky podvodníkov, na čo si dať pozor pri komunikácii s neznámymi osobami, ako reagovať na telefonáty, správy či e-maily, ktoré vytvárajú strach alebo časový tlak, ako chrániť svoje financie, platobné údaje a osobné údaje, prečo nikdy neposielať peniaze na základe pokynov neznámej osoby, ako postupovať, ak majú podozrenie, že sa ich niekto pokúša podviesť, a na koho sa obrátiť, ak sa už stanú terčom podvodu alebo potrebujú pomoc.
Súčasťou preventívnych podujatí je otvorená diskusia, počas ktorej sa seniori môžu podeliť o svoje skúsenosti a položiť odborníkom otázky.
Ochrana seniorov pred podvodmi nie je podľa rezortu vnútra jednorazovou aktivitou a spolu s políciou a Úradom prevencie kriminality zabezpečujú preventívne aktivity počas celého roka. Október a november však podľa ministerstva prinášajú priestor na ich výraznejšie zintenzívnenie. V rámci októbrovej interaktívnej kampane „Chráňte svoje peniaze – povedzte podvodom NIE!“ bude v niektorých slovenských mestách aj priestor na neformálne stretnutie seniorov s ministrom vnútra. Témami rozhovoru budú bezpečnosť, odolnosť a ochrana seniorov v každodennom živote.
„Podvodníci sa nesnažia iba o peniaze. Snažia sa dostať do hlavy – vyvolať strach, súcit, neistotu alebo pocit, že musíme konať okamžite. Ak človek takýto tlak rozpozná, už tým robí prvý dôležitý krok k svojej ochrane. Chceme seniorom ukázať, že povedať „Nie" podvodníkovi nie je hanba, ale správne rozumné rozhodnutie. Bezpečnosť a pohoda všetkých občanov sú pre mňa veľmi dôležité. Môžem vám garantovať, že polícia podvody vyšetruje, ale najlepšia ochrana sa začína ešte pred tým, ako peniaze odídu z účtu alebo v taške z balkóna. Preto ideme s kolegami - odborníkmi na prevenciu – medzi seniorov. Aj týmto spôsobom chceme podporiť otvorenú komunikáciu so seniormi a vytvárať priestor na to, aby sa k téme bezpečnosti mohli vyjadriť priamo tí, ktorých sa preventívne opatrenia týkajú," vyhlásil Šutaj Eštok
Dôležitou súčasťou prevencie a ochrany seniorov je podľa rezortu vnútra nielen informovanie verejnosti, ale aj dostupnosť pomoci pre ľudí, ktorí sa už obeťou trestného činu stali. Sieť informačných kancelárií pre obete bola v tejto súvislosti v roku 2026 rozšírená z ôsmich na šestnásť pracovísk, čím sa pomoc stala dostupnejšou aj v okresných mestách.
Ministerstvo zároveň upozorňuje, že podvodníci čoraz častejšie využívajú aj online priestor. Môžu sa objaviť podvodné SMS správy a e-maily, falošné internetové stránky, investičné ponuky, podvodní bankári či policajti. Útočníci môžu od ľudí požadovať citlivé údaje, platobné informácie alebo vzdialený prístup k zariadeniu. Policajný zbor preto posilňuje svoje aktivity v oblasti boja proti online podvodom. K úseku boja proti online podvodom bola zriadená pracovná skupina zložená zo špecialistov z jednotlivých policajných útvarov.
Vzhľadom na potrebu riešiť tému aj medzirezortne bola podľa rezortu vnútra pod MEKO-m (Medzirezortný koordinačný orgán) zriadená Národná expertná skupina na online podvody, ktorej členmi sú príslušníci vybraných útvarov Policajného zboru ako aj pracovníci Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie či Generálnej prokuratúry SR.
V súvislosti s nárastom investičných podvodov v oblasti kryptoaktív bola na odbore finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru zriadená pracovná skupina KRYPTO, ktorá poskytuje súčinnosť všetkým zložkám Policajného zboru pri trasovaní kryptomien.
„Online priestor prináša nové možnosti aj pre páchateľov trestnej činnosti. Našou úlohou je preto držať krok s ich spôsobmi konania a prepájať odborné kapacity jednotlivých policajných útvarov. Pracovná skupina KRYPTO je jedným z konkrétnych opatrení, ktorými reagujeme na vývoj investičných podvodov a využívanie kryptomien pri páchaní trestnej činnosti,“ uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová.
Polícia v roku 2026 v rámci celoslovenských preventívnych opatrení realizuje prednášky, besedy, kvízy a ďalšie formy osvety projektom „Bezpečná jeseň života“ zameraného na ochranu majetku, prevenciu podvodov a bezpečné správanie na ulici a projektom „Seniori, zbystrite pozornosť!“ zameraného na ochranu pred podvodmi a krádežami. „Najlepšou obranou proti podvodníkom je informovanosť, obozretnosť a ochota povedať „Nie". Bezpečné a odolné Slovensko tvoríme všetci spolu,“ uzavrel minister vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zintenzívňuje aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra SR v zintenzívňuje preventívne aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami. Ako rezort informoval, spolu s Policajným zborom a Úradom prevencie kriminality sa tejto téme venuje počas celého roka, aktuálny mesiac október je však príležitosťou osloviť ešte väčší počet seniorov a ich blízkych a upozorniť ich na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia dostať k ich peniazom, osobným údajom či úsporám.
Ministerstvo pripomína, že podvodníci menia svoje príbehy, spôsoby komunikácie aj techniky manipulácie, ich cieľ však zostáva rovnaký – zneužiť dôveru človeka a pripraviť ho o peniaze. Často pritom vytvárajú silný časový tlak, vyvolávajú strach alebo sa vydávajú za osoby, ktorým senior prirodzene dôveruje – napríklad za príbuzného, policajta, lekára či pracovníka banky.
Organizujú preventívnu kampaň
Polícia v roku 2026 doposiaľ eviduje 63 dokonaných skutkov podvodov na senioroch, pričom v rovnakom období roka 2025 ich bolo 148. Celková spôsobená škoda dosiahla 1,137 milióna eur.
„Počet podvodov síce klesol, stále však veľmi veľa dôchodcov prichádza o svoje úspory. Za tými peniazmi sú roky práce, odriekania, starostlivosti o rodinu. A často aj sny, ktoré si človek plánoval splniť práve na dôchodku. Našou úlohou nie je iba reagovať vtedy, keď sa trestný čin už stal. Chceme ľudí chrániť ešte predtým, ako sa stanú obeťami. Práve preto ideme za nimi do miest a obcí - počas októbra a ďalších jesenných mesiacov posilňujeme preventívne aktivity pre seniorov. Chceme im prakticky ukázať, ako podvodníci rozmýšľajú, aké triky používajú a čo urobiť v momente, keď niečo vyzerá podozrivo,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ministerstvo v tejto súvislosti organizuje preventívnu kampaň „Chráňte svoje peniaze – povedzte podvodom NIE!“. Základnou koncepciou je interaktívna preventívna prednáška „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“, ktorej cieľom je, aby seniori neodchádzali iba s informáciou, že si majú dávať pozor, ale predovšetkým s konkrétnymi vedomosťami a praktickými radami či odporúčaniami, ktoré dokážu využiť v reálnej situácii.
Seniori sa v rámci kampane dozvedia ako rozpoznať najčastejšie triky a manipulatívne praktiky podvodníkov, na čo si dať pozor pri komunikácii s neznámymi osobami, ako reagovať na telefonáty, správy či e-maily, ktoré vytvárajú strach alebo časový tlak, ako chrániť svoje financie, platobné údaje a osobné údaje, prečo nikdy neposielať peniaze na základe pokynov neznámej osoby, ako postupovať, ak majú podozrenie, že sa ich niekto pokúša podviesť, a na koho sa obrátiť, ak sa už stanú terčom podvodu alebo potrebujú pomoc.
Dostupnejšia pomoc obetiam podvodov
Súčasťou preventívnych podujatí je otvorená diskusia, počas ktorej sa seniori môžu podeliť o svoje skúsenosti a položiť odborníkom otázky.
Ochrana seniorov pred podvodmi nie je podľa rezortu vnútra jednorazovou aktivitou a spolu s políciou a Úradom prevencie kriminality zabezpečujú preventívne aktivity počas celého roka. Október a november však podľa ministerstva prinášajú priestor na ich výraznejšie zintenzívnenie. V rámci októbrovej interaktívnej kampane „Chráňte svoje peniaze – povedzte podvodom NIE!“ bude v niektorých slovenských mestách aj priestor na neformálne stretnutie seniorov s ministrom vnútra. Témami rozhovoru budú bezpečnosť, odolnosť a ochrana seniorov v každodennom živote.
„Podvodníci sa nesnažia iba o peniaze. Snažia sa dostať do hlavy – vyvolať strach, súcit, neistotu alebo pocit, že musíme konať okamžite. Ak človek takýto tlak rozpozná, už tým robí prvý dôležitý krok k svojej ochrane. Chceme seniorom ukázať, že povedať „Nie" podvodníkovi nie je hanba, ale správne rozumné rozhodnutie. Bezpečnosť a pohoda všetkých občanov sú pre mňa veľmi dôležité. Môžem vám garantovať, že polícia podvody vyšetruje, ale najlepšia ochrana sa začína ešte pred tým, ako peniaze odídu z účtu alebo v taške z balkóna. Preto ideme s kolegami - odborníkmi na prevenciu – medzi seniorov. Aj týmto spôsobom chceme podporiť otvorenú komunikáciu so seniormi a vytvárať priestor na to, aby sa k téme bezpečnosti mohli vyjadriť priamo tí, ktorých sa preventívne opatrenia týkajú," vyhlásil Šutaj Eštok
Dôležitou súčasťou prevencie a ochrany seniorov je podľa rezortu vnútra nielen informovanie verejnosti, ale aj dostupnosť pomoci pre ľudí, ktorí sa už obeťou trestného činu stali. Sieť informačných kancelárií pre obete bola v tejto súvislosti v roku 2026 rozšírená z ôsmich na šestnásť pracovísk, čím sa pomoc stala dostupnejšou aj v okresných mestách.
Nebezpečný online priestor
Ministerstvo zároveň upozorňuje, že podvodníci čoraz častejšie využívajú aj online priestor. Môžu sa objaviť podvodné SMS správy a e-maily, falošné internetové stránky, investičné ponuky, podvodní bankári či policajti. Útočníci môžu od ľudí požadovať citlivé údaje, platobné informácie alebo vzdialený prístup k zariadeniu. Policajný zbor preto posilňuje svoje aktivity v oblasti boja proti online podvodom. K úseku boja proti online podvodom bola zriadená pracovná skupina zložená zo špecialistov z jednotlivých policajných útvarov.
Vzhľadom na potrebu riešiť tému aj medzirezortne bola podľa rezortu vnútra pod MEKO-m (Medzirezortný koordinačný orgán) zriadená Národná expertná skupina na online podvody, ktorej členmi sú príslušníci vybraných útvarov Policajného zboru ako aj pracovníci Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie či Generálnej prokuratúry SR.
V súvislosti s nárastom investičných podvodov v oblasti kryptoaktív bola na odbore finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru zriadená pracovná skupina KRYPTO, ktorá poskytuje súčinnosť všetkým zložkám Policajného zboru pri trasovaní kryptomien.
Štát musí držať krok
„Online priestor prináša nové možnosti aj pre páchateľov trestnej činnosti. Našou úlohou je preto držať krok s ich spôsobmi konania a prepájať odborné kapacity jednotlivých policajných útvarov. Pracovná skupina KRYPTO je jedným z konkrétnych opatrení, ktorými reagujeme na vývoj investičných podvodov a využívanie kryptomien pri páchaní trestnej činnosti,“ uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová.
Polícia v roku 2026 v rámci celoslovenských preventívnych opatrení realizuje prednášky, besedy, kvízy a ďalšie formy osvety projektom „Bezpečná jeseň života“ zameraného na ochranu majetku, prevenciu podvodov a bezpečné správanie na ulici a projektom „Seniori, zbystrite pozornosť!“ zameraného na ochranu pred podvodmi a krádežami. „Najlepšou obranou proti podvodníkom je informovanosť, obozretnosť a ochota povedať „Nie". Bezpečné a odolné Slovensko tvoríme všetci spolu,“ uzavrel minister vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra zintenzívňuje aktivity zamerané na ochranu seniorov pred podvodmi a krádežami © SITA Všetky práva vyhradené.
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