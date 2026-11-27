Po narušení lotyšského vzdušného priestoru neznámym dronom vzlietli stíhačky NATO
Lotyšská armáda nasadila aj záchytný dron, v dvoch oblastiach pri hraniciach s Ruskom dostali obyvatelia bezpečnostné výstrahy. Stíhačky
27.11.2026 (SITA.sk) - Lotyšská armáda nasadila aj záchytný dron, v dvoch oblastiach pri hraniciach s Ruskom dostali obyvatelia bezpečnostné výstrahy.
„Do akcie boli nasadené stíhačky misie NATO na ochranu vzdušného priestoru pobaltských štátov a záchytný dron lotyšských ozbrojených síl,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Pôvod neidentifikovaného bezpilotného lietadla nespresnila.
Podľa lotyšského verejnoprávneho média LSM armáda o 02.30 hod. miestneho času (01.30 hod. SEČ) vydala oranžovú výstrahu pre obyvateľov administratívnej oblasti Ludza.
O 25 minút ju odvolala a vydala žltú výstrahu pred možným vzdušným ohrozením pre severnejšie ležiacu oblasť Balvi. Aj tú približne o 03.30 hod. miestneho času odvolali.
Lotyšský záchytný dron sa po ukončení letu vrátil na miesto štartu. Zostrelenie neidentifikovaného bezpilotného lietadla armáda neoznámila.
Lotyšské ozbrojené sily zároveň posilnili protivzdušnú obranu na východnej hranici krajiny nasadením ďalších jednotiek. Obyvateľov vyzvali na obozretnosť a dodržiavanie pokynov bezpečnostných zložiek.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaznamenali viaceré krajiny v blízkosti konfliktu narušenia svojho vzdušného priestoru alebo dopady dronov a rakiet na svoje územie.
Stíhačky NATO tento rok už dvakrát zostrelili drony nad Lotyšskom, a to 8. júna a 14. augusta. Lotyšská armáda upozorňuje, že podobné incidenty sa môžu opakovať, kým bude pokračovať ruská agresia proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Po narušení lotyšského vzdušného priestoru neznámym dronom vzlietli stíhačky NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Stíhačky NATO vzlietli v noci na piatok v Lotyšsku po tom, ako neidentifikovaný dron krátkodobo narušil vzdušný priestor krajiny neďaleko hraníc s Ruskom. Lotyšská armáda nasadila aj vlastný záchytný dron.
Nakoniec všetko odvolali
Podľa lotyšského verejnoprávneho média LSM armáda o 02.30 hod. miestneho času (01.30 hod. SEČ) vydala oranžovú výstrahu pre obyvateľov administratívnej oblasti Ludza.
O 25 minút ju odvolala a vydala žltú výstrahu pred možným vzdušným ohrozením pre severnejšie ležiacu oblasť Balvi. Aj tú približne o 03.30 hod. miestneho času odvolali.
Ľudia musia byť ohrození
Lotyšský záchytný dron sa po ukončení letu vrátil na miesto štartu. Zostrelenie neidentifikovaného bezpilotného lietadla armáda neoznámila.
Lotyšské ozbrojené sily zároveň posilnili protivzdušnú obranu na východnej hranici krajiny nasadením ďalších jednotiek. Obyvateľov vyzvali na obozretnosť a dodržiavanie pokynov bezpečnostných zložiek.
Nebol to prvý incident
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaznamenali viaceré krajiny v blízkosti konfliktu narušenia svojho vzdušného priestoru alebo dopady dronov a rakiet na svoje územie.
Stíhačky NATO tento rok už dvakrát zostrelili drony nad Lotyšskom, a to 8. júna a 14. augusta. Lotyšská armáda upozorňuje, že podobné incidenty sa môžu opakovať, kým bude pokračovať ruská agresia proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Po narušení lotyšského vzdušného priestoru neznámym dronom vzlietli stíhačky NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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