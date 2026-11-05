Fínsky súd poslal ruského kapitána do väzenia za sabotáž na podmorskej infraštruktúre
Prípad patrí do série podozrivých incidentov v Baltskom mori z posledných rokov. Viacerí experti a politici ich dávajú do súvislosti s ruskou „hybridnou vojnou“ proti západným krajinám. Fínsky ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Prípad patrí do série podozrivých incidentov v Baltskom mori z posledných rokov. Viacerí experti a politici ich dávajú do súvislosti s ruskou „hybridnou vojnou“ proti západným krajinám.
Fínsky súd vo štvrtok poslal do väzenia ruského kapitána a jedného z členov posádky nákladnej lode za minuloročnú sabotáž dvoch podmorských káblov medzi Fínskom a Estónskom.
Okresný súd v Helsinkách dospel k záveru, že nákladná loď Fitburg vliekla kotvu po morskom dne na trase dlhej približne 130 kilometrov mimo fínskych teritoriálnych vôd, čím poškodila dva telekomunikačné káble vo Fínskom zálive.
Prípad patrí do série podozrivých incidentov v Baltskom mori z posledných rokov. Viacerí experti a politici ich dávajú do súvislosti s ruskou „hybridnou vojnou“ proti západným krajinám v kontexte pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Loď Fitburg plaviacu sa z Ruska do Izraela zastavili fínske úrady v decembri 2025 pre podozrenie, že poškodila podmorskú infraštruktúru. Plavidlo bolo registrované na Svätom Vincente a Grenadínach.
Súd uznal kapitána aj jeho zástupcu vinnými z obzvlášť závažnej sabotáže. Podľa rozsudku loď počas plavby prešla ponad deväť telekomunikačných a energetických káblov, ako aj plynovod.
Ruského kapitána odsúdili na tri roky a šesť mesiacov väzenia. Člen posádky z Azerbajdžanu dostal trest odňatia slobody na dva roky a desať mesiacov. Obaja odsúdení musia zároveň uhradiť škody spôsobené na podmorských kábloch a plynovode aj náklady spojené s vyšetrovaním prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Fínsky súd poslal ruského kapitána do väzenia za sabotáž na podmorskej infraštruktúre © SITA Všetky práva vyhradené.
Fínsky súd vo štvrtok poslal do väzenia ruského kapitána a jedného z členov posádky nákladnej lode za minuloročnú sabotáž dvoch podmorských káblov medzi Fínskom a Estónskom.
Okresný súd v Helsinkách dospel k záveru, že nákladná loď Fitburg vliekla kotvu po morskom dne na trase dlhej približne 130 kilometrov mimo fínskych teritoriálnych vôd, čím poškodila dva telekomunikačné káble vo Fínskom zálive.
Súčasť hybridnej vojny
Prípad patrí do série podozrivých incidentov v Baltskom mori z posledných rokov. Viacerí experti a politici ich dávajú do súvislosti s ruskou „hybridnou vojnou“ proti západným krajinám v kontexte pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Loď Fitburg plaviacu sa z Ruska do Izraela zastavili fínske úrady v decembri 2025 pre podozrenie, že poškodila podmorskú infraštruktúru. Plavidlo bolo registrované na Svätom Vincente a Grenadínach.
Závažná sabotáž
Súd uznal kapitána aj jeho zástupcu vinnými z obzvlášť závažnej sabotáže. Podľa rozsudku loď počas plavby prešla ponad deväť telekomunikačných a energetických káblov, ako aj plynovod.
Ruského kapitána odsúdili na tri roky a šesť mesiacov väzenia. Člen posádky z Azerbajdžanu dostal trest odňatia slobody na dva roky a desať mesiacov. Obaja odsúdení musia zároveň uhradiť škody spôsobené na podmorských kábloch a plynovode aj náklady spojené s vyšetrovaním prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Fínsky súd poslal ruského kapitána do väzenia za sabotáž na podmorskej infraštruktúre © SITA Všetky práva vyhradené.
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