Demonštranti v Teheráne podpálili obrovský plagát s Trumpom a jeho spojencami
Protestujúci žiadali pomstu za smrť najvyššieho vodcu krajiny, iránski predstavitelia oslavovali volebnú porážku republikánov. Iránski demonštranti v stredu večer na ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Protestujúci žiadali pomstu za smrť najvyššieho vodcu krajiny, iránski predstavitelia oslavovali volebnú porážku republikánov.
Na plagáte boli okrem Trumpa vyobrazení aj americký viceprezident JD Vance, osobitný vyslanec Steve Witkoff a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zhromaždený dav podpálenie sprevádzal jasotom a mávaním červenými vlajkami symbolizujúcimi požiadavku pomsty za smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
„Zabijeme Trumpa,“ hlásali nápisy na niektorých vlajkách. Z reproduktorov pritom znela pieseň pripomínajúca zabitého iránskeho vodcu. Chameneí zahynul 28. februára pri rozsiahlych amerických a izraelských útokoch na Irán, ktoré rozpútali vojnu na Blízkom východe.
Už predtým sa v Teheráne zišli tisíce ľudí na každoročnej demonštrácii pripomínajúcej obsadenie amerického veľvyslanectva a rukojemnícku krízu po islamskej revolúcii v roku 1979.
Iránski predstavitelia po amerických voľbách otvorene oslavovali Trumpovu porážku. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí vyhlásil, že Teherán uštedril Washingtonu ďalšiu porážku.
„Iránsky národ uštedril Trumpovi strategickú porážku na bojisku a v Hormuzskom prielive – a politickú porážku vo Washingtone,“ uviedol Rezáí. Samotný Trump priznal, že vojna proti Iránu, ktorú vo februári rozpútal spolu s Izraelom, významne prispela k volebnej porážke republikánov.
Zdroj: SITA.sk - Demonštranti v Teheráne podpálili obrovský plagát s Trumpom a jeho spojencami © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránski demonštranti v stredu večer na teheránskom námestí Engheláb podpálili obrovský plagát zobrazujúci amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho spojencov. Protest sa uskutočnil po drvivej porážke republikánov v amerických kongresových voľbách, v ktorých demokrati získali kontrolu nad oboma komorami Kongresu.
Trump a traja ďalší
Na plagáte boli okrem Trumpa vyobrazení aj americký viceprezident JD Vance, osobitný vyslanec Steve Witkoff a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zhromaždený dav podpálenie sprevádzal jasotom a mávaním červenými vlajkami symbolizujúcimi požiadavku pomsty za smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
„Zabijeme Trumpa,“ hlásali nápisy na niektorých vlajkách. Z reproduktorov pritom znela pieseň pripomínajúca zabitého iránskeho vodcu. Chameneí zahynul 28. februára pri rozsiahlych amerických a izraelských útokoch na Irán, ktoré rozpútali vojnu na Blízkom východe.
Už predtým sa v Teheráne zišli tisíce ľudí na každoročnej demonštrácii pripomínajúcej obsadenie amerického veľvyslanectva a rukojemnícku krízu po islamskej revolúcii v roku 1979.
Trumpova porážka ich potešila
Iránski predstavitelia po amerických voľbách otvorene oslavovali Trumpovu porážku. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezáí vyhlásil, že Teherán uštedril Washingtonu ďalšiu porážku.
„Iránsky národ uštedril Trumpovi strategickú porážku na bojisku a v Hormuzskom prielive – a politickú porážku vo Washingtone,“ uviedol Rezáí. Samotný Trump priznal, že vojna proti Iránu, ktorú vo februári rozpútal spolu s Izraelom, významne prispela k volebnej porážke republikánov.
Zdroj: SITA.sk - Demonštranti v Teheráne podpálili obrovský plagát s Trumpom a jeho spojencami © SITA Všetky práva vyhradené.
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