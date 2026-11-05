Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve
Arménsky premiér označil vstup do Európskej únie za reálnu perspektívu, krajina však zatiaľ neplánuje odchod z postsovietskeho hospodárskeho bloku.
5.11.2026 (SITA.sk) - Arménsky premiér označil vstup do Európskej únie za reálnu perspektívu, krajina však zatiaľ neplánuje odchod z postsovietskeho hospodárskeho bloku.
„Začali sme proces vytvárania alternatívy, aby naši občania mali možnosť voľby. Je mi jasné, že tento proces nás v roku 2027 alebo 2028 napokon privedie k podaniu oficiálnej žiadosti o plnoprávne členstvo v EÚ,“ vyhlásil Pašinjan.
Arménsko však zatiaľ neplánuje vystúpiť z Ruskom vedenej Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU). Moskva opakovane upozornila, že súčasné členstvo v oboch zoskupeniach nie je možné pre nezlučiteľnosť ich pravidiel.
Pašinjan zároveň potvrdil pokračujúci odklon od Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), vojenskej aliancie vedenej Ruskom, v ktorej Arménsko pozastavilo svoju účasť. „Náš záujem o ODKB sa vyčerpal. O túto organizáciu už nemáme záujem,“ zdôraznil premiér.
Vzťahy Jerevanu s Moskvou sa prudko zhoršili po tom, ako Arménsko obvinilo Rusko z nedostatočnej ochrany pred Azerbajdžanom.
Ten v rokoch 2020 a 2023 získal kontrolu nad Náhorným Karabachom, odkiaľ následne utieklo viac než 100-tisíc etnických Arménov.
Arménsky parlament v apríli 2025 schválil zákon o začatí procesu približovania k EÚ. Moskva reagovala obchodnými obmedzeniami na arménske poľnohospodárske výrobky a hrozbami obmedzenia zvýhodnených dodávok energií.
Zdroj: SITA.sk - Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.
Arménsko plánuje v roku 2027 alebo 2028 oficiálne požiadať o členstvo v Európskej únii (EÚ), oznámil vo štvrtok premiér Nikol Pašinjan. Ide o ďalší krok krajiny smerom k Západu a odklon od jej tradičného spojenca Ruska.
Vzďaľovanie sa Rusku
Arménsko však zatiaľ neplánuje vystúpiť z Ruskom vedenej Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU). Moskva opakovane upozornila, že súčasné členstvo v oboch zoskupeniach nie je možné pre nezlučiteľnosť ich pravidiel.
Pašinjan zároveň potvrdil pokračujúci odklon od Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), vojenskej aliancie vedenej Ruskom, v ktorej Arménsko pozastavilo svoju účasť. „Náš záujem o ODKB sa vyčerpal. O túto organizáciu už nemáme záujem,“ zdôraznil premiér.
Spor o Náhorný Karabach
Vzťahy Jerevanu s Moskvou sa prudko zhoršili po tom, ako Arménsko obvinilo Rusko z nedostatočnej ochrany pred Azerbajdžanom.
Ten v rokoch 2020 a 2023 získal kontrolu nad Náhorným Karabachom, odkiaľ následne utieklo viac než 100-tisíc etnických Arménov.
Arménsky parlament v apríli 2025 schválil zákon o začatí procesu približovania k EÚ. Moskva reagovala obchodnými obmedzeniami na arménske poľnohospodárske výrobky a hrozbami obmedzenia zvýhodnených dodávok energií.
Zdroj: SITA.sk - Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.
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