SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici
Dohodli sa na spoločnom postupe pri vytvorení centra pre rozvoj gymnastiky a športu. Slovenská gymnastická federácia (SGF) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Dohodli sa na spoločnom postupe pri vytvorení centra pre rozvoj gymnastiky a športu.
Slovenská gymnastická federácia (SGF) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) podpísali memorandum o spolupráci pri príprave výstavby Národného gymnastického centra. Prezident SGF Ľuboš Vilček a rektor UMB Vladimír Hiadlovský podpísali dokument za prítomnosti primátora Banskej Bystrice Jána Noska a dekana Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Martina Pupiša priamo v športovom areáli univerzity vedľa pozemku vyčleneného na výstavbu.
Cieľom projektu je vybudovať moderné športové a vzdelávacie pracovisko na podporu rozvoja gymnastických športov na Slovensku, prípravu vrcholových športovcov, organizovanie domácich a medzinárodných podujatí a sústredení, zlepšovanie pohybovej gramotnosti detí, ako aj realizáciu vedecko-výskumných aktivít a vzdelávanie v oblasti športu. SGF a UMB budú spolupracovať pri príprave koncepcie a investičného zámeru centra, identifikácii zdrojov financovania, zabezpečení projektovej dokumentácie, vytváraní podmienok pre organizovanie športových a vzdelávacích podujatí, podpore talentovanej mládeže, rozvoji vedecko-výskumnej činnosti a príprave tréningovej a súťažnej infraštruktúry pre významné športové akcie.
Prezident SGF Ľuboš Vilček zdôraznil, že projekt bude vzorovým príkladom modernej infraštruktúry, ktorá nadväzuje na viac ako 60-ročnú históriu gymnastiky v Banskej Bystrici a profesionálne náradie z EYOF 2022, ktorého súčasťou bude aj tento areál. Rektor UMB Vladimír Hiadlovský vyzdvihol význam projektu pre rozvoj športovej infraštruktúry univerzity i regiónu, spájajúci akademické prostredie s vrcholovým športom.
Primátor mesta Ján Nosko vyjadril podporu zámeru vybudovať modernú gymnastickú halu, ktorá by sa mohla stať miestom pre rozvoj ďalších športových talentov. Gymnastika je športom s bohatou tradíciou v meste a dlhodobo patrí medzi slovenskú špičku.
SGF zdôrazňuje, že gymnastika je základom pohybových schopností aj pre iné športy, ako hokej, futbal či atletiku. Pri podpise memoranda sa zúčastnili aj reprezentanti ako Timea Žiaková (moderná gymnastika), Nikola Švecová (športový aerobik) a parkourista Esteban Malaga, ako aj majster sveta v street workoute Dominik Klimek.
Nové centrum bude situované v existujúcom športovom areáli UMB s rozlohou približne 30 000 metrov štvorcových, kde sú už moderné športoviská ako atletický štadión, korčuliarska dráha a tenisové kurty. Projekt má platné stavebné povolenie a zahŕňa moderné priestory s kapacitou až 600 osôb denne, vrátane tribún s 332 miestami a parkovania pre 90 vozidiel.
Vybudovanie a prevádzka haly bude podľa SGF zabezpečená spoločnou spoluprácou SGF, univerzity, mesta, samosprávneho kraja a štátu, aby hala bola efektívne spravovaná a prístupná mládeži i širokej verejnosti.
Gymnastické centrum tak predstavuje významný rozvojový projekt, ktorý prispeje k zvyšovaniu kvality športovej prípravy a vzdelávania na Slovensku, posilní postavenie Slovenska v medzinárodnej gymnastike a vytvorí jedinečné podmienky pre športových talentov a výskum v oblasti športu.
Zdroj: SITA.sk - SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská gymnastická federácia (SGF) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) podpísali memorandum o spolupráci pri príprave výstavby Národného gymnastického centra. Prezident SGF Ľuboš Vilček a rektor UMB Vladimír Hiadlovský podpísali dokument za prítomnosti primátora Banskej Bystrice Jána Noska a dekana Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Martina Pupiša priamo v športovom areáli univerzity vedľa pozemku vyčleneného na výstavbu.
Cieľom projektu je vybudovať moderné športové a vzdelávacie pracovisko na podporu rozvoja gymnastických športov na Slovensku, prípravu vrcholových športovcov, organizovanie domácich a medzinárodných podujatí a sústredení, zlepšovanie pohybovej gramotnosti detí, ako aj realizáciu vedecko-výskumných aktivít a vzdelávanie v oblasti športu. SGF a UMB budú spolupracovať pri príprave koncepcie a investičného zámeru centra, identifikácii zdrojov financovania, zabezpečení projektovej dokumentácie, vytváraní podmienok pre organizovanie športových a vzdelávacích podujatí, podpore talentovanej mládeže, rozvoji vedecko-výskumnej činnosti a príprave tréningovej a súťažnej infraštruktúry pre významné športové akcie.
Prezident SGF Ľuboš Vilček zdôraznil, že projekt bude vzorovým príkladom modernej infraštruktúry, ktorá nadväzuje na viac ako 60-ročnú históriu gymnastiky v Banskej Bystrici a profesionálne náradie z EYOF 2022, ktorého súčasťou bude aj tento areál. Rektor UMB Vladimír Hiadlovský vyzdvihol význam projektu pre rozvoj športovej infraštruktúry univerzity i regiónu, spájajúci akademické prostredie s vrcholovým športom.
Primátor mesta Ján Nosko vyjadril podporu zámeru vybudovať modernú gymnastickú halu, ktorá by sa mohla stať miestom pre rozvoj ďalších športových talentov. Gymnastika je športom s bohatou tradíciou v meste a dlhodobo patrí medzi slovenskú špičku.
SGF zdôrazňuje, že gymnastika je základom pohybových schopností aj pre iné športy, ako hokej, futbal či atletiku. Pri podpise memoranda sa zúčastnili aj reprezentanti ako Timea Žiaková (moderná gymnastika), Nikola Švecová (športový aerobik) a parkourista Esteban Malaga, ako aj majster sveta v street workoute Dominik Klimek.
Nové centrum bude situované v existujúcom športovom areáli UMB s rozlohou približne 30 000 metrov štvorcových, kde sú už moderné športoviská ako atletický štadión, korčuliarska dráha a tenisové kurty. Projekt má platné stavebné povolenie a zahŕňa moderné priestory s kapacitou až 600 osôb denne, vrátane tribún s 332 miestami a parkovania pre 90 vozidiel.
Vybudovanie a prevádzka haly bude podľa SGF zabezpečená spoločnou spoluprácou SGF, univerzity, mesta, samosprávneho kraja a štátu, aby hala bola efektívne spravovaná a prístupná mládeži i širokej verejnosti.
Gymnastické centrum tak predstavuje významný rozvojový projekt, ktorý prispeje k zvyšovaniu kvality športovej prípravy a vzdelávania na Slovensku, posilní postavenie Slovenska v medzinárodnej gymnastike a vytvorí jedinečné podmienky pre športových talentov a výskum v oblasti športu.
Zdroj: SITA.sk - SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici © SITA Všetky práva vyhradené.
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