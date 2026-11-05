Zomrela legenda Formuly 1. V roku 1980 získal Jones titul majstra sveta v jednej z najlepších sezón v histórii
Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Alan Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh. Austrálčan a prvý jazdec tímu Williams, ktorý získal titul majstra ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Alan Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh.
Austrálčan a prvý jazdec tímu Williams, ktorý získal titul majstra sveta vo Formule 1, Alan Jones zomrel vo veku 80 rokov.
V seriáli "kráľovnej motošportu" pôsobil v rokoch 1975 až 1986. V roku 1980 získal titul svetového šampióna a stal sa tak prvým zo siedmich majstrov vo Williamse.
Jones, ktorý v pondelok 2. novembra oslávil 80. narodeniny, počas svojej kariéry vyhral 12 veľkých cien a v rôznych motoristických disciplínách súťažil až do roku 2002.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme odchod nášho milovaného Alana, ktorý zomrel po krátkej chorobe," uviedla jeho manželka Amanda Butlerová-Davisová vo vyhlásení.
"Bude veľmi chýbať svojim najbližším, ktorí na neho budú s láskou spomínať, rovnako ako mnohým fanúšikom, za ktorých podporu bol vždy vďačný," pokračovala.
Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh. Prvé víťazstvo dosiahol o dva roky neskôr v Rakúsku vo farbách tímu Shadow, pričom nasledujúci rok prestúpil do Williamsu.
Po tom, čo v roku 1979 obsadil medzi jazdcami tretie miesto, v roku 1980 vyhral päť pretekov. Na stupne víťazov sa postavil v každej veľkej cene, ktorú dokončil (s výnimkou jedinej), a získal titul pred Nelsonom Piquetom.
Jones bol druhým Austrálčanom, ktorý vyhral seriál F1 – po Jackovi Brabhamovi, ktorý triumfoval v rokoch 1959, 1960 a 1966.
Naďalej zostáva posledným Austrálčanom, ktorý zvíťazil na domácej VC - stalo sa tak v roku 1980 na okruhu Calder Park Raceway v Melbourne, keď tieto preteky ešte neboli súčasťou majstrovstiev sveta.
V roku 1981 skončil v celkovom hodnotení jazdcov tretí, pričom v Las Vegas zaznamenal svoje posledné víťazstvo v kariére. Na konci sezóny ukončil svoju kariéru.
Po tom, čo v roku 1983 absolvoval jedny preteky za tím Arrows, sa v roku 1985 vrátil do kolotoča F1 v novom tíme Haas, no nasledujúci rok už zaznamenal len neúspešné výsledky.
Naďalej súťažil v pretekoch cestovných automobilov a vytrvalostných pretekoch, prevažne v Austrálii, a vo svojej vlasti sa stal populárnym televíznym komentátorom motoristického športu.
"Alan zasvätil svoj život motoristickému športu a vybudoval odkaz, ktorý bude žiť ďalej prostredníctvom nespočetného množstva ľudí, ktorých počas svojej cesty ovplyvnil," uviedla Butlerová-Davisová.
"Svojimi úspechmi, vášňou a nezameniteľnou povahou – na pretekárskej trati aj mimo nej – zanechal Alan v tomto športe trvalú stopu, a to nielen v domácom, ale aj v celosvetovom meradle," dodala jeho manželka.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela legenda Formuly 1. V roku 1980 získal Jones titul majstra sveta v jednej z najlepších sezón v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálčan a prvý jazdec tímu Williams, ktorý získal titul majstra sveta vo Formule 1, Alan Jones zomrel vo veku 80 rokov.
V seriáli "kráľovnej motošportu" pôsobil v rokoch 1975 až 1986. V roku 1980 získal titul svetového šampióna a stal sa tak prvým zo siedmich majstrov vo Williamse.
Jones, ktorý v pondelok 2. novembra oslávil 80. narodeniny, počas svojej kariéry vyhral 12 veľkých cien a v rôznych motoristických disciplínách súťažil až do roku 2002.
Veľkolepá kariéra
"S hlbokým zármutkom oznamujeme odchod nášho milovaného Alana, ktorý zomrel po krátkej chorobe," uviedla jeho manželka Amanda Butlerová-Davisová vo vyhlásení.
"Bude veľmi chýbať svojim najbližším, ktorí na neho budú s láskou spomínať, rovnako ako mnohým fanúšikom, za ktorých podporu bol vždy vďačný," pokračovala.
Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh. Prvé víťazstvo dosiahol o dva roky neskôr v Rakúsku vo farbách tímu Shadow, pričom nasledujúci rok prestúpil do Williamsu.
Fenomenálna sezóna
Po tom, čo v roku 1979 obsadil medzi jazdcami tretie miesto, v roku 1980 vyhral päť pretekov. Na stupne víťazov sa postavil v každej veľkej cene, ktorú dokončil (s výnimkou jedinej), a získal titul pred Nelsonom Piquetom.
Jones bol druhým Austrálčanom, ktorý vyhral seriál F1 – po Jackovi Brabhamovi, ktorý triumfoval v rokoch 1959, 1960 a 1966.
Naďalej zostáva posledným Austrálčanom, ktorý zvíťazil na domácej VC - stalo sa tak v roku 1980 na okruhu Calder Park Raceway v Melbourne, keď tieto preteky ešte neboli súčasťou majstrovstiev sveta.
Stal sa nesmierne populárnym
V roku 1981 skončil v celkovom hodnotení jazdcov tretí, pričom v Las Vegas zaznamenal svoje posledné víťazstvo v kariére. Na konci sezóny ukončil svoju kariéru.
Po tom, čo v roku 1983 absolvoval jedny preteky za tím Arrows, sa v roku 1985 vrátil do kolotoča F1 v novom tíme Haas, no nasledujúci rok už zaznamenal len neúspešné výsledky.
Naďalej súťažil v pretekoch cestovných automobilov a vytrvalostných pretekoch, prevažne v Austrálii, a vo svojej vlasti sa stal populárnym televíznym komentátorom motoristického športu.
"Alan zasvätil svoj život motoristickému športu a vybudoval odkaz, ktorý bude žiť ďalej prostredníctvom nespočetného množstva ľudí, ktorých počas svojej cesty ovplyvnil," uviedla Butlerová-Davisová.
"Svojimi úspechmi, vášňou a nezameniteľnou povahou – na pretekárskej trati aj mimo nej – zanechal Alan v tomto športe trvalú stopu, a to nielen v domácom, ale aj v celosvetovom meradle," dodala jeho manželka.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela legenda Formuly 1. V roku 1980 získal Jones titul majstra sveta v jednej z najlepších sezón v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- SGF a UMB podpísali memorandum o výstavbe Národného gymnastického centra v Banskej Bystrici
- Demonštranti v Teheráne podpálili obrovský plagát s Trumpom a jeho spojencami
- Arménsko plánuje do roku 2028 požiadať o vstup do EÚ, ďalej sa vzďaľuje Moskve
- Pokračovanie biznisu v Rusku sa nevypláca. Kremeľ zoštátnil aktíva spoločnosti Japan Tobacco International
- Takmer 5 000 vojakov z 12 krajín bude v Poľsku nacvičovať nasadenie síl po skončení vojny