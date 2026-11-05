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Zomrela legenda Formuly 1. V roku 1980 získal Jones titul majstra sveta v jednej z najlepších sezón v histórii

Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Alan Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh. Austrálčan a prvý jazdec tímu Williams, ktorý získal titul majstra ...

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5.11.2026 (SITA.sk) - Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Alan Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh.

Austrálčan a prvý jazdec tímu Williams, ktorý získal titul majstra sveta vo Formule 1, Alan Jones zomrel vo veku 80 rokov.

V seriáli "kráľovnej motošportu" pôsobil v rokoch 1975 až 1986. V roku 1980 získal titul svetového šampióna a stal sa tak prvým zo siedmich majstrov vo Williamse.

Jones, ktorý v pondelok 2. novembra oslávil 80. narodeniny, počas svojej kariéry vyhral 12 veľkých cien a v rôznych motoristických disciplínách súťažil až do roku 2002.

Veľkolepá kariéra


"S hlbokým zármutkom oznamujeme odchod nášho milovaného Alana, ktorý zomrel po krátkej chorobe," uviedla jeho manželka Amanda Butlerová-Davisová vo vyhlásení.

"Bude veľmi chýbať svojim najbližším, ktorí na neho budú s láskou spomínať, rovnako ako mnohým fanúšikom, za ktorých podporu bol vždy vďačný," pokračovala.

Svoju prvú zo 116 veľkých cien F1 absolvoval Jones v roku 1975 na Veľkej cene Španielska za volantom monopostu tímu Hesketh. Prvé víťazstvo dosiahol o dva roky neskôr v Rakúsku vo farbách tímu Shadow, pričom nasledujúci rok prestúpil do Williamsu.

Fenomenálna sezóna


Po tom, čo v roku 1979 obsadil medzi jazdcami tretie miesto, v roku 1980 vyhral päť pretekov. Na stupne víťazov sa postavil v každej veľkej cene, ktorú dokončil (s výnimkou jedinej), a získal titul pred Nelsonom Piquetom.

Jones bol druhým Austrálčanom, ktorý vyhral seriál F1 – po Jackovi Brabhamovi, ktorý triumfoval v rokoch 1959, 1960 a 1966.

Naďalej zostáva posledným Austrálčanom, ktorý zvíťazil na domácej VC - stalo sa tak v roku 1980 na okruhu Calder Park Raceway v Melbourne, keď tieto preteky ešte neboli súčasťou majstrovstiev sveta.

Stal sa nesmierne populárnym


V roku 1981 skončil v celkovom hodnotení jazdcov tretí, pričom v Las Vegas zaznamenal svoje posledné víťazstvo v kariére. Na konci sezóny ukončil svoju kariéru.

Po tom, čo v roku 1983 absolvoval jedny preteky za tím Arrows, sa v roku 1985 vrátil do kolotoča F1 v novom tíme Haas, no nasledujúci rok už zaznamenal len neúspešné výsledky.

Naďalej súťažil v pretekoch cestovných automobilov a vytrvalostných pretekoch, prevažne v Austrálii, a vo svojej vlasti sa stal populárnym televíznym komentátorom motoristického športu.

"Alan zasvätil svoj život motoristickému športu a vybudoval odkaz, ktorý bude žiť ďalej prostredníctvom nespočetného množstva ľudí, ktorých počas svojej cesty ovplyvnil," uviedla Butlerová-Davisová.

"Svojimi úspechmi, vášňou a nezameniteľnou povahou – na pretekárskej trati aj mimo nej – zanechal Alan v tomto športe trvalú stopu, a to nielen v domácom, ale aj v celosvetovom meradle," dodala jeho manželka.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela legenda Formuly 1. V roku 1980 získal Jones titul majstra sveta v jednej z najlepších sezón v histórii © SITA Všetky práva vyhradené.

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