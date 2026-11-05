Takmer 5 000 vojakov z 12 krajín bude v Poľsku nacvičovať nasadenie síl po skončení vojny
Koalícia ochotných preverí pripravenosť mnohonárodných jednotiek na podporu Ukrajiny. Cvičenie pod vedením Francúzska a Británie sa uskutoční od 9. do 22. novembra. Približne 5 000 vojakov z 12 ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Koalícia ochotných preverí pripravenosť mnohonárodných jednotiek na podporu Ukrajiny. Cvičenie pod vedením Francúzska a Británie sa uskutoční od 9. do 22. novembra.
Približne 5 000 vojakov z 12 krajín sa od 9. do 22. novembra zapojí do rozsiahleho vojenského cvičenia KOALICJA 26.2, ktoré sa uskutoční prevažne na území Poľska. Jeho cieľom bude preveriť pripravenosť mnohonárodných síl takzvanej koalície ochotných na prípadné nasadenie na podporu Ukrajiny po skončení bojov. Informovalo o tom poľské ministerstvo obrany.
Na manévroch sa zúčastní približne 2 800 príslušníkov ozbrojených síl z 11 zahraničných krajín a ďalších približne 2 000 poľských vojakov. Do cvičenia sa zapoja pozemné, vzdušné, námorné aj vesmírne zložky ozbrojených síl. Medzi účastníkmi budú vojaci z Francúzska, Veľkej Británie, Belgicka, Estónska, Španielska, Holandska, Litvy, Nemecka, Švédska a Turecka. Celkovo má byť podľa poľského rezortu obrany zastúpených 12 štátov.
Cvičenie bude prvou rozsiahlejšou previerkou pripravenosti mnohonárodných síl, ktoré majú v budúcnosti pomáhať pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti Ukrajiny. Vojaci si precvičia rýchle presuny jednotiek, ich ochranu, koordináciu operácií a logistické zabezpečenie. Súčasťou programu budú aj výcvikové lety a plánovanie odmínovacích operácií v Čiernom mori. Jednotky by v prípade nasadenia mohli podporovať aj obnovu a posilňovanie ukrajinských ozbrojených síl.
Hlavná časť manévrov sa uskutoční v Poľsku, niektoré aktivity však budú prebiehať aj v operačnom veliteľstve mnohonárodných síl vo Francúzsku a v rámci námorných operácií v Turecku. Cvičenie budú spoločne riadiť Francúzsko a Veľká Británia, pričom veliteľstvo mnohonárodných síl sídli v Paríži.
O príprave spoločných vojenských manévrov rozhodli predstavitelia koalície ochotných v júli na stretnutí v Paríži. Poľský premiér Donald Tusk následne oznámil, že jeho krajina bude hostiteľom jesenného cvičenia, ktoré má pripraviť spojencov na poskytovanie skutočných bezpečnostných záruk Ukrajine. Koalícia ochotných združuje štáty pripravené podieľať sa na zaistení bezpečnosti krajiny po prípadnom ukončení ruskej invázie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Takmer 5 000 vojakov z 12 krajín bude v Poľsku nacvičovať nasadenie síl po skončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Približne 5 000 vojakov z 12 krajín sa od 9. do 22. novembra zapojí do rozsiahleho vojenského cvičenia KOALICJA 26.2, ktoré sa uskutoční prevažne na území Poľska. Jeho cieľom bude preveriť pripravenosť mnohonárodných síl takzvanej koalície ochotných na prípadné nasadenie na podporu Ukrajiny po skončení bojov. Informovalo o tom poľské ministerstvo obrany.
Na manévroch sa zúčastní približne 2 800 príslušníkov ozbrojených síl z 11 zahraničných krajín a ďalších približne 2 000 poľských vojakov. Do cvičenia sa zapoja pozemné, vzdušné, námorné aj vesmírne zložky ozbrojených síl. Medzi účastníkmi budú vojaci z Francúzska, Veľkej Británie, Belgicka, Estónska, Španielska, Holandska, Litvy, Nemecka, Švédska a Turecka. Celkovo má byť podľa poľského rezortu obrany zastúpených 12 štátov.
Cvičenie bude prvou rozsiahlejšou previerkou pripravenosti mnohonárodných síl, ktoré majú v budúcnosti pomáhať pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti Ukrajiny. Vojaci si precvičia rýchle presuny jednotiek, ich ochranu, koordináciu operácií a logistické zabezpečenie. Súčasťou programu budú aj výcvikové lety a plánovanie odmínovacích operácií v Čiernom mori. Jednotky by v prípade nasadenia mohli podporovať aj obnovu a posilňovanie ukrajinských ozbrojených síl.
Hlavná časť manévrov sa uskutoční v Poľsku, niektoré aktivity však budú prebiehať aj v operačnom veliteľstve mnohonárodných síl vo Francúzsku a v rámci námorných operácií v Turecku. Cvičenie budú spoločne riadiť Francúzsko a Veľká Británia, pričom veliteľstvo mnohonárodných síl sídli v Paríži.
O príprave spoločných vojenských manévrov rozhodli predstavitelia koalície ochotných v júli na stretnutí v Paríži. Poľský premiér Donald Tusk následne oznámil, že jeho krajina bude hostiteľom jesenného cvičenia, ktoré má pripraviť spojencov na poskytovanie skutočných bezpečnostných záruk Ukrajine. Koalícia ochotných združuje štáty pripravené podieľať sa na zaistení bezpečnosti krajiny po prípadnom ukončení ruskej invázie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Takmer 5 000 vojakov z 12 krajín bude v Poľsku nacvičovať nasadenie síl po skončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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