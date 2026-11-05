Fico si lety do luxusnej vily v Chorvátsku nemôže dovoliť z legálnych príjmov, SaS podáva trestné oznámenie – VIDEO
Vládnu nám tu ľudia, ktorí sa vozia kade-tade po svete a následne si peniaze vyberú z našich verejných zdrojov, povedal Hlina. Liberáli podali trestné oznámenie na premiéra
5.11.2026 (SITA.sk) - Vládnu nám tu ľudia, ktorí sa vozia kade-tade po svete a následne si peniaze vyberú z našich verejných zdrojov, povedal Hlina.
Liberáli podali trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Dôvodom sú jeho súkromné lety na Jadran. Premiér podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) musí vysvetliť, kto tieto cesty financuje a akým spôsobom sú platené. Strana súčasne chystá aj podnety pre rakúske inštitúcie, keďže lietadlo, ktorým premiér lietal, je zaregistrované práve v Rakúsku.
Predseda SaS Branislav Gröhling vidí veľký rozpor medzi výzvami premiéra na šetrenie a jeho vlastným životným štýlom. Nie je pritom podľa neho problém, že Fico ide na dovolenku, ale to, že nikto nevie, kto tieto cesty financuje a kto zaplatil let na Jadran.
„Vydokladovali sme osem letov, pričom jeden odhadujeme na 10-tisíc až 15-tisíc eur. Pri ôsmich letoch tak ide o viac ako 100-tisíc eur. Vláda Fica na jednej strane šikanuje živnostníkov a podnikateľov za jednoduché pochybenia v daňových dokladoch, na druhej strane verejnosť nevie, ako premiér financuje svoje výlety,“ zdôraznil Gröhling.
Podľa Gröhlinga je namieste sa pýtať, či samotný predseda vlády nezískava od niekoho nenáležitú výhodu. A keďže premiér nevie odpovedať na to, kto a akým spôsobom financoval jeho cesty súkromným tryskáčom, SaS sa rozhodla podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR práve pre podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania nenáležitej výhody.
Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil, že tí, ktorí peniaze sami nevytvárajú, nimi ľahkovážne narábajú a využívajú benefity, ktorých náklady nakoniec znášajú občania. „Hovorí sa, že skutočnú hodnotu peňazí pozná ten, kto ich vyrobí. A toto je príbeh Roberta Fica, on nevyrobil žiadne peniaze. Vládnu nám tu ľudia, ktorí sa vozia kade-tade po svete a následne si peniaze vyberú z našich verejných zdrojov,“ kritizuje Hlina.
Je tak podľa neho potrebné preveriť, kto Ficove lety zabezpečuje a či sú všetky platby zdokumentované. Zároveň dodal, že identifikovali aj ďalšie lietadlo, ktoré je určené čisto len na prepravu VIP hostí. SaS tak bude zisťovať, kto túto prepravu financuje a z akých zdrojov. Keďže lietadlo, ktorým premiér cestoval do Splitu, je zaregistrované v Rakúsku, liberáli chystajú podnet aj pre rakúske orgány.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) sa pozrela aj na ďalšie aspekty Ficovho životného štýlu, ktoré podľa nej vzbudzujú ďalšie otázky o financovaní. Pripomenula napríklad jeho sedemročné bývanie u Ladislava Bašternáka či kúpu bytu od poslanca Dušana Muňka. Poslankyňa podotkla, že bývanie u Bašternáka ho podľa odhadov stálo viac ako 200-tisíc eur.
„Treba si pripomenúť aj to, ako pokútne kúpil byt od poslanca Muňka, ktorý mu ho najskôr prenajímal a následne predal za nižšiu cenu, než za akú ho sám kúpil. Dnes zase prichádza do Chorvátska do luxusnej vily, ktorá sa predávala za viac ako milión eur. Nevieme, komu patrí, ani za akých podmienok v nej Fico býva, či si ju prenajíma, alebo ju vlastní. Odpovede na tieto otázky nemáme,“ dodala Holečková s tým, že podľa SaS si takýto životný štýl premiér nemôže dovoliť zo svojich legálnych príjmov.
Zdroj: SITA.sk - Fico si lety do luxusnej vily v Chorvátsku nemôže dovoliť z legálnych príjmov, SaS podáva trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Liberáli podali trestné oznámenie na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Dôvodom sú jeho súkromné lety na Jadran. Premiér podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) musí vysvetliť, kto tieto cesty financuje a akým spôsobom sú platené. Strana súčasne chystá aj podnety pre rakúske inštitúcie, keďže lietadlo, ktorým premiér lietal, je zaregistrované práve v Rakúsku.
Nikto nevie, kto cesty financuje
Predseda SaS Branislav Gröhling vidí veľký rozpor medzi výzvami premiéra na šetrenie a jeho vlastným životným štýlom. Nie je pritom podľa neho problém, že Fico ide na dovolenku, ale to, že nikto nevie, kto tieto cesty financuje a kto zaplatil let na Jadran.
„Vydokladovali sme osem letov, pričom jeden odhadujeme na 10-tisíc až 15-tisíc eur. Pri ôsmich letoch tak ide o viac ako 100-tisíc eur. Vláda Fica na jednej strane šikanuje živnostníkov a podnikateľov za jednoduché pochybenia v daňových dokladoch, na druhej strane verejnosť nevie, ako premiér financuje svoje výlety,“ zdôraznil Gröhling.
Podľa Gröhlinga je namieste sa pýtať, či samotný predseda vlády nezískava od niekoho nenáležitú výhodu. A keďže premiér nevie odpovedať na to, kto a akým spôsobom financoval jeho cesty súkromným tryskáčom, SaS sa rozhodla podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR práve pre podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania nenáležitej výhody.
Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil, že tí, ktorí peniaze sami nevytvárajú, nimi ľahkovážne narábajú a využívajú benefity, ktorých náklady nakoniec znášajú občania. „Hovorí sa, že skutočnú hodnotu peňazí pozná ten, kto ich vyrobí. A toto je príbeh Roberta Fica, on nevyrobil žiadne peniaze. Vládnu nám tu ľudia, ktorí sa vozia kade-tade po svete a následne si peniaze vyberú z našich verejných zdrojov,“ kritizuje Hlina.
Premiér si takýto životný štýl nemôže dovoliť
Je tak podľa neho potrebné preveriť, kto Ficove lety zabezpečuje a či sú všetky platby zdokumentované. Zároveň dodal, že identifikovali aj ďalšie lietadlo, ktoré je určené čisto len na prepravu VIP hostí. SaS tak bude zisťovať, kto túto prepravu financuje a z akých zdrojov. Keďže lietadlo, ktorým premiér cestoval do Splitu, je zaregistrované v Rakúsku, liberáli chystajú podnet aj pre rakúske orgány.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) sa pozrela aj na ďalšie aspekty Ficovho životného štýlu, ktoré podľa nej vzbudzujú ďalšie otázky o financovaní. Pripomenula napríklad jeho sedemročné bývanie u Ladislava Bašternáka či kúpu bytu od poslanca Dušana Muňka. Poslankyňa podotkla, že bývanie u Bašternáka ho podľa odhadov stálo viac ako 200-tisíc eur.
„Treba si pripomenúť aj to, ako pokútne kúpil byt od poslanca Muňka, ktorý mu ho najskôr prenajímal a následne predal za nižšiu cenu, než za akú ho sám kúpil. Dnes zase prichádza do Chorvátska do luxusnej vily, ktorá sa predávala za viac ako milión eur. Nevieme, komu patrí, ani za akých podmienok v nej Fico býva, či si ju prenajíma, alebo ju vlastní. Odpovede na tieto otázky nemáme,“ dodala Holečková s tým, že podľa SaS si takýto životný štýl premiér nemôže dovoliť zo svojich legálnych príjmov.
Zdroj: SITA.sk - Fico si lety do luxusnej vily v Chorvátsku nemôže dovoliť z legálnych príjmov, SaS podáva trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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