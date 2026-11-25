Francúz Rinderknech odmieta obvinenia, že odmietol dopingový test
Francúzsky tenista Arthur Rinderknech očakáva oslobodenie po obvineniach z odmietnutia dopingového testu. Francúzsky tenista Arthur Rinderknech prostredníctvom ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Francúzsky tenista Arthur Rinderknech očakáva oslobodenie po obvineniach z odmietnutia dopingového testu.
Francúzsky tenista Arthur Rinderknech prostredníctvom instagramu odmietol akékoľvek pochybenie v súvislosti s obvineniami z odmietnutia dopingového testu a vyjadril dôveru, že jeho meno bude očistené. Aktuálne 57. hráč rebríčka ATP sa vyjadril po správe francúzskeho denníka L'Équipe, podľa ktorého by mohol dostať dištanc na štyri roky za údajné odmietnutie testu v júni v Bretónsku. Podľa spomenutého periodika mohlo ísť o nedorozumenie s komisárom, ktorý prišiel odobrať vzorky.
"Som si vedomý správ o mojom údajnom prípade odmietnutia testu s Medzinárodnou agentúrou pre integritu tenisu (ITIA), ktorý mal byť podľa ITIA prísne dôverný," napísal 31-ročný hráč a pokračoval: "Už som informoval ITIA, že toto obvinenie odmietam a už som požiadal, aby bol prípad prerokovaný a rozhodnutý nezávislým tribunálom, čo je moje právo."
"Predložím úplné detaily situácie nezávislému tribunálu a zatiaľ nebudem verejne reagovať na obvinenia. Verím, že keď bude prípad predložený nezávislému tribunálu, budem očistený od obvinenia z odmietnutia testu. Nikdy som neužíval žiadne zakázané látky a som hrdý na svoje dosiahnuté úspechy v profesionálnom tenise, ktoré som dosiahol tvrdou prácou a vždy s integritou," doplnil Rinderknech.
Pre porovnanie, bývalá wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová dostala od ITIA v júni štvorročný dištanc za odmietnutie testu mimo súťaže v decembri 2025 a v auguste podala odvolanie na Športový arbitrážny súd.
Zdroj: SITA.sk - Francúz Rinderknech odmieta obvinenia, že odmietol dopingový test © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky tenista Arthur Rinderknech prostredníctvom instagramu odmietol akékoľvek pochybenie v súvislosti s obvineniami z odmietnutia dopingového testu a vyjadril dôveru, že jeho meno bude očistené. Aktuálne 57. hráč rebríčka ATP sa vyjadril po správe francúzskeho denníka L'Équipe, podľa ktorého by mohol dostať dištanc na štyri roky za údajné odmietnutie testu v júni v Bretónsku. Podľa spomenutého periodika mohlo ísť o nedorozumenie s komisárom, ktorý prišiel odobrať vzorky.
"Som si vedomý správ o mojom údajnom prípade odmietnutia testu s Medzinárodnou agentúrou pre integritu tenisu (ITIA), ktorý mal byť podľa ITIA prísne dôverný," napísal 31-ročný hráč a pokračoval: "Už som informoval ITIA, že toto obvinenie odmietam a už som požiadal, aby bol prípad prerokovaný a rozhodnutý nezávislým tribunálom, čo je moje právo."
"Predložím úplné detaily situácie nezávislému tribunálu a zatiaľ nebudem verejne reagovať na obvinenia. Verím, že keď bude prípad predložený nezávislému tribunálu, budem očistený od obvinenia z odmietnutia testu. Nikdy som neužíval žiadne zakázané látky a som hrdý na svoje dosiahnuté úspechy v profesionálnom tenise, ktoré som dosiahol tvrdou prácou a vždy s integritou," doplnil Rinderknech.
Pre porovnanie, bývalá wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová dostala od ITIA v júni štvorročný dištanc za odmietnutie testu mimo súťaže v decembri 2025 a v auguste podala odvolanie na Športový arbitrážny súd.
Zdroj: SITA.sk - Francúz Rinderknech odmieta obvinenia, že odmietol dopingový test © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Európska únia pomáha skracovať cestu pacientov k liečbe
- Dievčenské poltopánky – pohodlná a elegantná obuv do školy aj na slávnosti
- Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO
- Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny
- Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra