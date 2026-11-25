Polícia dostane 5 400 nových zbraní. Vláda schválila nákup z Talianska
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Vláda v stredu schválila nákup 5 400 moderných dlhých ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia.
Vláda v stredu schválila nákup 5 400 moderných dlhých zbraní a príslušenstva pre Policajný zbor, čo prispeje k doplneniu jeho výzbroje a zároveň umožní postupne nahradiť staršie používané zbrane. Ministerstvo vnútra zabezpečí obstaranie zbraní prostredníctvom medzivládnej spolupráce s Talianskou republikou.
Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, konkrétne pôjde o 3 300 útočných pušiek Beretta NARP a 2 100 samopalov Beretta PMX spolu s optickými zameriavačmi, svietidlami, zásobníkmi, prepravnými obalmi a výcvikovými prostriedkami. Súčasťou ponuky sú aj školenia pre policajných príslušníkov.
Ministerstvo zároveň optimalizovalo ponuku a znížilo cenu o viac ako 4,4 milióna eur bez DPH, čím sa celková cena stiahla z približne 21,21 milióna eur na 16,77 milióna eur bez DPH, teda o približne 21 percent. K zníženiu došlo najmä vďaka výmene časti optického a svetelného príslušenstva za ekonomicky výhodnejšie varianty spĺňajúce technické požiadavky Policajného zboru.
„Bezpečné Slovensko je aj o modernom Policajnom zbore. Postupne splácame jeho modernizačný dlh. V oblasti bezpečnosti je čakanie tou najhoršou investíciou. Naši policajti si zaslúžia výstroj a výzbroj 21. storočia. Každý deň chránia naše životy, zdravie a majetok, pričom sami často riskujú vlastný život. Musia mať vybavenie, na ktoré sa môžu spoľahnúť. Investícia do ich pripravenosti a ochrany je investíciou do bezpečnosti každého z nás,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Potreba nových zbraní vznikla na základe požiadaviek policajných útvarov, keďže v súčasnosti chýba viac ako 2 500 samopalov a polícia stále používa zastarané útočné pušky vz. 58. Nová výzbroj podľa rezortu vnútra prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane verejného poriadku a riešení závažných bezpečnostných situácií.
Odborníci z Policajného zboru a ministerstva vnútra ešte počas prípravy projektu posudzovali potreby, technické parametre, cenové ponuky aj alternatívy, súčasťou bola aj priamo používateľská skúška zbraní u výrobcu. Odborná komisia pri rozhodovaní zohľadnila cenu, rozsah vybavenia, dodacie lehoty, prevádzkové požiadavky, životnosť aj požiadavky na servis. Na základe rozhodnutia vlády bude ministerstvo vnútra bude pokračovať v príprave a uzatváraní potrebných zmlúv. Predpokladaný termín dodania zbraní je do konca júna 2027.
Zdroj: SITA.sk - Polícia dostane 5 400 nových zbraní. Vláda schválila nákup z Talianska © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda v stredu schválila nákup 5 400 moderných dlhých zbraní a príslušenstva pre Policajný zbor, čo prispeje k doplneniu jeho výzbroje a zároveň umožní postupne nahradiť staršie používané zbrane. Ministerstvo vnútra zabezpečí obstaranie zbraní prostredníctvom medzivládnej spolupráce s Talianskou republikou.
Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, konkrétne pôjde o 3 300 útočných pušiek Beretta NARP a 2 100 samopalov Beretta PMX spolu s optickými zameriavačmi, svietidlami, zásobníkmi, prepravnými obalmi a výcvikovými prostriedkami. Súčasťou ponuky sú aj školenia pre policajných príslušníkov.
Znížená cena
Ministerstvo zároveň optimalizovalo ponuku a znížilo cenu o viac ako 4,4 milióna eur bez DPH, čím sa celková cena stiahla z približne 21,21 milióna eur na 16,77 milióna eur bez DPH, teda o približne 21 percent. K zníženiu došlo najmä vďaka výmene časti optického a svetelného príslušenstva za ekonomicky výhodnejšie varianty spĺňajúce technické požiadavky Policajného zboru.
„Bezpečné Slovensko je aj o modernom Policajnom zbore. Postupne splácame jeho modernizačný dlh. V oblasti bezpečnosti je čakanie tou najhoršou investíciou. Naši policajti si zaslúžia výstroj a výzbroj 21. storočia. Každý deň chránia naše životy, zdravie a majetok, pričom sami často riskujú vlastný život. Musia mať vybavenie, na ktoré sa môžu spoľahnúť. Investícia do ich pripravenosti a ochrany je investíciou do bezpečnosti každého z nás,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Potreba nových zbraní
Financovanie nákupu bude zabezpečené v roku 2027 z vopred schválených limitov ministerstva vnútra bez potreby ich navýšenia. Potreba nových zbraní vznikla na základe požiadaviek policajných útvarov, keďže v súčasnosti chýba viac ako 2 500 samopalov a polícia stále používa zastarané útočné pušky vz. 58. Nová výzbroj podľa rezortu vnútra prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane verejného poriadku a riešení závažných bezpečnostných situácií.
Odborníci z Policajného zboru a ministerstva vnútra ešte počas prípravy projektu posudzovali potreby, technické parametre, cenové ponuky aj alternatívy, súčasťou bola aj priamo používateľská skúška zbraní u výrobcu. Odborná komisia pri rozhodovaní zohľadnila cenu, rozsah vybavenia, dodacie lehoty, prevádzkové požiadavky, životnosť aj požiadavky na servis. Na základe rozhodnutia vlády bude ministerstvo vnútra bude pokračovať v príprave a uzatváraní potrebných zmlúv. Predpokladaný termín dodania zbraní je do konca júna 2027.
Zdroj: SITA.sk - Polícia dostane 5 400 nových zbraní. Vláda schválila nákup z Talianska © SITA Všetky práva vyhradené.
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