Vládny kabinet schválil späťvzatie návrhu zákona o Environmentálnom fonde
Počas jeho prerokúvania v parlamente bolo predložených viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vládny kabinet schválil návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o
25.11.2026 (SITA.sk) - Počas jeho prerokúvania v parlamente bolo predložených viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Vládny kabinet schválil návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o Environmentálnom fonde SR. Zároveň poveril predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je poverený dočasne spravovať veci ministra životného prostredia, aby oznámil rozhodnutie vlády o späťvzatí vládneho návrhu zákona.
Pôvodný vládny návrh zákona schválil kabinet v úvode minuloročného októbra a v súčasnosti sa nachádza v druhom čítaní v Národnej rade SR. Počas jeho prerokúvania v parlamente však bolo predložených viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
„Vzhľadom na ich obsah a rozsah sa javí ako potrebné predmetnú problematiku ešte podrobnejšie odborne a vecne prerokovať, a to aj v spolupráci s dotknutými subjektmi. Cieľom je dosiahnuť širšiu odbornú zhodu na navrhovanom legislatívnom riešení. Z vyššie spomenutého dôvodu nie je vhodné vládny návrh zákona v uvedenom znení prijať, práve naopak, je nutné zmeny opätovne prekonzultovať,” uvádza sa v stredu schválenom materiáli.
Vládny návrh zákona o Environmentálnom fonde SR bol do parlamentu doručený v prvej polovici októbra 2025, išlo o nový návrh zákona. Ako vyplýva z dôvodovej správy k nemu, pôvodná legislatíva už nezodpovedala súčasným legislatívnym štandardom. Prešla viacerými novelizáciami, čo časom viedlo k nejednoznačnej právnej úprave.
Nový návrh vychádzal z osvedčených a funkčných základov doterajšej právnej úpravy postavenia Environmentálneho fondu SR, reagoval tiež na potrebu prijatia moderného právneho predpisu, zodpovedajúceho potrebám aplikačnej praxe a súčasným potrebám starostlivosti o životné prostredie.
„Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu, znížiť administratívne zaťaženie jednak na strane Environmentálneho fondu SR, a jednak na strane žiadateľov o poskytnutie prostriedkov fondu. Návrh zákona predstavuje implementáciu jasných pravidiel pre nakladanie s verejnými zdrojmi, s ktorými Environmentálny fond SR hospodári. Východiskom nového zákona je eliminovať ustanovenia, ktoré sú z hľadiska efektívneho fungovania Environmentálneho fondu SR nadbytočné, neprehľadné a príliš podrobné,” uvádza sa v predmetnom návrhu vládneho zákona. Cielil tak na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu SR.
Zdroj: SITA.sk - Vládny kabinet schválil späťvzatie návrhu zákona o Environmentálnom fonde © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládny kabinet schválil návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o Environmentálnom fonde SR. Zároveň poveril predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je poverený dočasne spravovať veci ministra životného prostredia, aby oznámil rozhodnutie vlády o späťvzatí vládneho návrhu zákona.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Pôvodný vládny návrh zákona schválil kabinet v úvode minuloročného októbra a v súčasnosti sa nachádza v druhom čítaní v Národnej rade SR. Počas jeho prerokúvania v parlamente však bolo predložených viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
„Vzhľadom na ich obsah a rozsah sa javí ako potrebné predmetnú problematiku ešte podrobnejšie odborne a vecne prerokovať, a to aj v spolupráci s dotknutými subjektmi. Cieľom je dosiahnuť širšiu odbornú zhodu na navrhovanom legislatívnom riešení. Z vyššie spomenutého dôvodu nie je vhodné vládny návrh zákona v uvedenom znení prijať, práve naopak, je nutné zmeny opätovne prekonzultovať,” uvádza sa v stredu schválenom materiáli.
Súčasné legislatívne štandardy
Vládny návrh zákona o Environmentálnom fonde SR bol do parlamentu doručený v prvej polovici októbra 2025, išlo o nový návrh zákona. Ako vyplýva z dôvodovej správy k nemu, pôvodná legislatíva už nezodpovedala súčasným legislatívnym štandardom. Prešla viacerými novelizáciami, čo časom viedlo k nejednoznačnej právnej úprave.
Nový návrh vychádzal z osvedčených a funkčných základov doterajšej právnej úpravy postavenia Environmentálneho fondu SR, reagoval tiež na potrebu prijatia moderného právneho predpisu, zodpovedajúceho potrebám aplikačnej praxe a súčasným potrebám starostlivosti o životné prostredie.
„Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu, znížiť administratívne zaťaženie jednak na strane Environmentálneho fondu SR, a jednak na strane žiadateľov o poskytnutie prostriedkov fondu. Návrh zákona predstavuje implementáciu jasných pravidiel pre nakladanie s verejnými zdrojmi, s ktorými Environmentálny fond SR hospodári. Východiskom nového zákona je eliminovať ustanovenia, ktoré sú z hľadiska efektívneho fungovania Environmentálneho fondu SR nadbytočné, neprehľadné a príliš podrobné,” uvádza sa v predmetnom návrhu vládneho zákona. Cielil tak na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu SR.
Zdroj: SITA.sk - Vládny kabinet schválil späťvzatie návrhu zákona o Environmentálnom fonde © SITA Všetky práva vyhradené.
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