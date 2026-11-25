Z kancelárie na svah. Kubínska ponúka firmám večer vo vlastnej réžii
Spoločný firemný večer môže mať jednoduchý program: pár jázd na osvetlenom svahu, dobrú večeru a čas na rozhovory. Kubínska Resorts predstavuje ponuku "Privátny svah pre najlepší tím", ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Spoločný firemný večer môže mať jednoduchý program: pár jázd na osvetlenom svahu, dobrú večeru a čas na rozhovory.
Kubínska Resorts predstavuje ponuku "Privátny svah pre najlepší tím", ktorá umožní jednej spoločnosti využiť lyžiarsku trať po skončení dennej prevádzky a spojiť šport s gastronómiou aj après-ski atmosférou.
Myšlienka je jednoduchá: vytvoriť priestor, v ktorom sa kolegovia stretnú mimo pracovných úloh. Na svahu ani pri spoločnej večeri nerozhoduje, kto vedie poradu a kto pripravuje prezentáciu. Ľudia majú príležitosť rozprávať sa, spoznať sa v inej situácii a užiť si spoločný čas bez podrobného scenára či série organizovaných hier.
Základom ponuky je súkromné večerné lyžovanie na 1,4 kilometra dlhej trati, ktorá je najdlhšou osvetlenou zjazdovkou na Orave. Po skončení dennej prevádzky bude nanovo upravený svah vyhradený jednej firemnej skupine. Na lyžovanie nadväzuje večera v reštaurácii Srdcovka priamo pri svahu, ktorá bude počas podujatia k dispozícii iba jej hosťom.
Večer možno doplniť o après-ski program či hudobný sprievod. V tesnej blízkosti svahu je navyše k dispozícii hotel Green s možnosťou ubytovania aj wellness, ktoré môžu využiť napríklad tí, ktorí lyžovaniu neholdujú. Lyžovanie, gastronómia a pobyt tak tvoria jeden celok bez ďalších presunov medzi jednotlivými časťami programu. Ponuku ubytovania dopĺňajú ďalšie zariadenia komplexu Kubínska Resorts, hotely Park a Kultúra.
Mať celý svah iba pre svoj tím môže byť dostupnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Cena za súkromné večerné lyžovanie je 2 500 eur pre celú skupinu.
"Večerné lyžovanie chceme ponúknuť aj ako netradičný zážitok pre firmy. Tímy si môžu počas večerného lyžovania rezervovať reštauráciu priamo na svahu a spojiť lyžovanie s večerou či firemným programom. Mať celý svah iba pre seba je výnimočný spôsob, ako tímu poďakovať za to, čo spoločne dokázal," hovorí Vladimír Klocok, výkonný riaditeľ Kubínska Resorts.
Privátny svah môže byť príležitosťou osláviť dokončený projekt, poďakovať tímu za náročné obdobie alebo si jednoducho dopriať spoločný večer. Firma poskytne priestor a podmienky, atmosféru si vytvoria samotní ľudia.
"Pri organizácii firemnej konferencie sme hľadali miesto, ktoré účastníkom ponúkne nielen vhodné zázemie na pracovný program, ale aj možnosti spoločného oddychu. Lokalita Kubínskej je atraktívna kombináciou horského prostredia, gastronómie a voľnočasových aktivít. Kolegovia, ktorí lyžujú, môžu navyše využiť možnosť večerného lyžovania. Takýto program prirodzene podporuje neformálne vzťahy v tíme a prispieva k pozitívnej firemnej kultúre," hovorí Dominika Medzihradská, zo spoločnosti Philip Morris Slovakia, ktorej tím sa rozhodol využiť ponuku Kubínska Resorts pre firmy.
Princíp "z kancelárie na svah" dáva firemnému stretnutiu jasný obsah bez zložitej organizácie. Jeho hodnotou je čas, počas ktorého môžu byť kolegovia spolu inak než pri práci – pri športe, dobrom jedle a rozhovoroch, na ktoré počas bežného pracovného dňa často nezostáva priestor.
Kubínska Resorts prepája horské stredisko Kubínska s hotelmi Green na Kubínskej holi, Park v Dolnom Kubíne a Kultúra v Ružomberku. Na Orave a Liptove ponúka zázemie pre firemné podujatia, kongresy a teambuildingy, ktoré spájajú ubytovanie, gastronómiu, šport a oddych. Viac informácií na profile rezortu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z kancelárie na svah. Kubínska ponúka firmám večer vo vlastnej réžii © SITA Všetky práva vyhradené.
Kubínska Resorts predstavuje ponuku "Privátny svah pre najlepší tím", ktorá umožní jednej spoločnosti využiť lyžiarsku trať po skončení dennej prevádzky a spojiť šport s gastronómiou aj après-ski atmosférou.
Myšlienka je jednoduchá: vytvoriť priestor, v ktorom sa kolegovia stretnú mimo pracovných úloh. Na svahu ani pri spoločnej večeri nerozhoduje, kto vedie poradu a kto pripravuje prezentáciu. Ľudia majú príležitosť rozprávať sa, spoznať sa v inej situácii a užiť si spoločný čas bez podrobného scenára či série organizovaných hier.
Jeden svah, jeden tím, jeden spoločný večer
Základom ponuky je súkromné večerné lyžovanie na 1,4 kilometra dlhej trati, ktorá je najdlhšou osvetlenou zjazdovkou na Orave. Po skončení dennej prevádzky bude nanovo upravený svah vyhradený jednej firemnej skupine. Na lyžovanie nadväzuje večera v reštaurácii Srdcovka priamo pri svahu, ktorá bude počas podujatia k dispozícii iba jej hosťom.
Večer možno doplniť o après-ski program či hudobný sprievod. V tesnej blízkosti svahu je navyše k dispozícii hotel Green s možnosťou ubytovania aj wellness, ktoré môžu využiť napríklad tí, ktorí lyžovaniu neholdujú. Lyžovanie, gastronómia a pobyt tak tvoria jeden celok bez ďalších presunov medzi jednotlivými časťami programu. Ponuku ubytovania dopĺňajú ďalšie zariadenia komplexu Kubínska Resorts, hotely Park a Kultúra.
Mať celý svah iba pre svoj tím môže byť dostupnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Cena za súkromné večerné lyžovanie je 2 500 eur pre celú skupinu.
"Večerné lyžovanie chceme ponúknuť aj ako netradičný zážitok pre firmy. Tímy si môžu počas večerného lyžovania rezervovať reštauráciu priamo na svahu a spojiť lyžovanie s večerou či firemným programom. Mať celý svah iba pre seba je výnimočný spôsob, ako tímu poďakovať za to, čo spoločne dokázal," hovorí Vladimír Klocok, výkonný riaditeľ Kubínska Resorts.
Potešiť sa, pochváliť sa, odmeniť sa
Privátny svah môže byť príležitosťou osláviť dokončený projekt, poďakovať tímu za náročné obdobie alebo si jednoducho dopriať spoločný večer. Firma poskytne priestor a podmienky, atmosféru si vytvoria samotní ľudia.
"Pri organizácii firemnej konferencie sme hľadali miesto, ktoré účastníkom ponúkne nielen vhodné zázemie na pracovný program, ale aj možnosti spoločného oddychu. Lokalita Kubínskej je atraktívna kombináciou horského prostredia, gastronómie a voľnočasových aktivít. Kolegovia, ktorí lyžujú, môžu navyše využiť možnosť večerného lyžovania. Takýto program prirodzene podporuje neformálne vzťahy v tíme a prispieva k pozitívnej firemnej kultúre," hovorí Dominika Medzihradská, zo spoločnosti Philip Morris Slovakia, ktorej tím sa rozhodol využiť ponuku Kubínska Resorts pre firmy.
Princíp "z kancelárie na svah" dáva firemnému stretnutiu jasný obsah bez zložitej organizácie. Jeho hodnotou je čas, počas ktorého môžu byť kolegovia spolu inak než pri práci – pri športe, dobrom jedle a rozhovoroch, na ktoré počas bežného pracovného dňa často nezostáva priestor.
O Kubínska Resorts
Kubínska Resorts prepája horské stredisko Kubínska s hotelmi Green na Kubínskej holi, Park v Dolnom Kubíne a Kultúra v Ružomberku. Na Orave a Liptove ponúka zázemie pre firemné podujatia, kongresy a teambuildingy, ktoré spájajú ubytovanie, gastronómiu, šport a oddych. Viac informácií na profile rezortu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z kancelárie na svah. Kubínska ponúka firmám večer vo vlastnej réžii © SITA Všetky práva vyhradené.
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