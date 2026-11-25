Nórsko a Ukrajina spojili sily. Nová protivzdušná obrana Desna už zostreľuje ruské drony
Rakety používané v systéme Desna sú lacné a možno ich vyrábať vo veľkých množstvách, čo je dôležité v čase rastúceho nedostatku protiraketovej munície. Ukrajina nasadila do boja proti
25.11.2026 (SITA.sk) - Rakety používané v systéme Desna sú lacné a možno ich vyrábať vo veľkých množstvách, čo je dôležité v čase rastúceho nedostatku protiraketovej munície.
Ukrajina nasadila do boja proti ruským dronom nový systém protivzdušnej obrany Desna, ktorý vznikol v spolupráci s Nórskom. Systém využíva ukrajinské rakety prepojené so systémami riadenia paľby od nórskej zbrojárskej spoločnosti Kongsberg.
Ako píše portál Euromaidan Press, nórske ministerstvo obrany informovalo o nasadení nového systému po utorkovom stretnutí ministra obrany Toreho O. Sandvika s jeho ukrajinským náprotivkom Jevhenijom Chmarom v Osle. Podľa Sandvika sú rakety používané v systéme Desna lacné a možno ich vyrábať vo veľkých množstvách, čo je dôležité v čase rastúceho nedostatku protiraketovej munície.
Spoločnosť Kongsberg, ktorá je výrobcom protiraketových systémov NASAMS, uviedla, že systém Desna vyvinula v spolupráci s ukrajinskými partnermi a ozbrojenými silami. „Spolu s ukrajinskými partnermi a ozbrojenými silami sme v krátkom čase vytvorili nové schopnosti protivzdušnej obrany,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eirik Lie.
Ukrajinský minister obrany uviedol, že systém je už nasadený v boji. „Desna už na Ukrajine funguje a preukazuje svoju účinnosť proti dronom vrátane prúdových bezpilotných lietadiel,“ povedal Chmara. Nórsko ani spoločnosť Kongsberg nezverejnili, aký typ ukrajinských rakiet nový systém používa.
Počas rokovaní ministri podpísali aj memorandum o zavedení ukrajinského systému velenie a riadenia bojových operácií DELTA v rámci nórskych ozbrojených síl. Sandvik pri tejto príležitosti poznamenal, že „Nórsko sa môže poučiť zo skúseností Ukrajiny“.
Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že Nórsko poskytne Kyjevu v budúcom roku najmenej sedem miliárd dolárov v bilaterálnej pomoci, pričom väčšina prostriedkov má smerovať na protivzdušnú obranu a drony.
Zdroj: SITA.sk - Nórsko a Ukrajina spojili sily. Nová protivzdušná obrana Desna už zostreľuje ruské drony © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina nasadila do boja proti ruským dronom nový systém protivzdušnej obrany Desna, ktorý vznikol v spolupráci s Nórskom. Systém využíva ukrajinské rakety prepojené so systémami riadenia paľby od nórskej zbrojárskej spoločnosti Kongsberg.
Overený v boji
Ako píše portál Euromaidan Press, nórske ministerstvo obrany informovalo o nasadení nového systému po utorkovom stretnutí ministra obrany Toreho O. Sandvika s jeho ukrajinským náprotivkom Jevhenijom Chmarom v Osle. Podľa Sandvika sú rakety používané v systéme Desna lacné a možno ich vyrábať vo veľkých množstvách, čo je dôležité v čase rastúceho nedostatku protiraketovej munície.
Spoločnosť Kongsberg, ktorá je výrobcom protiraketových systémov NASAMS, uviedla, že systém Desna vyvinula v spolupráci s ukrajinskými partnermi a ozbrojenými silami. „Spolu s ukrajinskými partnermi a ozbrojenými silami sme v krátkom čase vytvorili nové schopnosti protivzdušnej obrany,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Eirik Lie.
Ukrajinský minister obrany uviedol, že systém je už nasadený v boji. „Desna už na Ukrajine funguje a preukazuje svoju účinnosť proti dronom vrátane prúdových bezpilotných lietadiel,“ povedal Chmara. Nórsko ani spoločnosť Kongsberg nezverejnili, aký typ ukrajinských rakiet nový systém používa.
Širšia spolupráca
Počas rokovaní ministri podpísali aj memorandum o zavedení ukrajinského systému velenie a riadenia bojových operácií DELTA v rámci nórskych ozbrojených síl. Sandvik pri tejto príležitosti poznamenal, že „Nórsko sa môže poučiť zo skúseností Ukrajiny“.
Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že Nórsko poskytne Kyjevu v budúcom roku najmenej sedem miliárd dolárov v bilaterálnej pomoci, pričom väčšina prostriedkov má smerovať na protivzdušnú obranu a drony.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Nórsko a Ukrajina spojili sily. Nová protivzdušná obrana Desna už zostreľuje ruské drony © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Európska únia pomáha skracovať cestu pacientov k liečbe
- Dievčenské poltopánky – pohodlná a elegantná obuv do školy aj na slávnosti
- Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO
- Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny
- Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra