Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie falošných bombových hrozieb zameraných na komerčné lety
V žiadnom z incidentov sa doteraz nenašli žiadne výbušniny a zodpovední neboli identifikovaní. Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie falošných bombových hrozieb zameraných na desiatky ...
7.11.2026 (SITA.sk) - V žiadnom z incidentov sa doteraz nenašli žiadne výbušniny a zodpovední neboli identifikovaní.
Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie falošných bombových hrozieb zameraných na desiatky komerčných letov v Európe za posledný týždeň, najmä vrátane toho, či by do toho mohli byť zapojené zahraničné mocnosti. Cieľom vyšetrovania je nájsť „autorov e-mailov, ktorí šírili tieto falošné informácie a určiť akékoľvek potenciálne prepojenia, ktoré by mohli mať so zahraničnými mocnosťami“, uviedla agentúra AFP kancelária parížskeho prokurátora.
Niekoľko takýchto prípadov sa týkalo letov prelietajúcich nad francúzskym územím. Francúzska vláda tiež uviedla, že pôvod hrozieb sa vyšetruje. Írska vláda uviedla, že falošné tvrdenia o bombách zaslané írskym médiám boli „pravdepodobne“ súčasťou „koordinovanej kampane narušenia“ spojenej s hrozbami pre letecké spoločnosti.
V žiadnom z incidentov sa doteraz nenašli žiadne výbušniny a zodpovední neboli identifikovaní. Niektoré správy prišli v e-mailoch podpísaných „bojovníci za Malý štát“, čo zodpovedá názvu radikálnej mizogýnnej skupiny v Rusku, hoci agentúra AFP nepotvrdila žiadnu súvislosť medzi týmito správami.
Zakladateľ skupiny Vladislav Pozdniakov poprel akúkoľvek účasť a v piatok na sociálnych sieťach uviedol, že „hnutie neexistuje od roku 2021“. Európske krajiny pozorne sledujú akékoľvek ruské zasahovanie do hospodárskych sektorov v Európe a dokonca aj do každodenného života, keďže vojna Moskvy proti prozápadnej Ukrajine sa blíži k svojmu piatemu výročiu.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie falošných bombových hrozieb zameraných na komerčné lety © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie falošných bombových hrozieb zameraných na desiatky komerčných letov v Európe za posledný týždeň, najmä vrátane toho, či by do toho mohli byť zapojené zahraničné mocnosti. Cieľom vyšetrovania je nájsť „autorov e-mailov, ktorí šírili tieto falošné informácie a určiť akékoľvek potenciálne prepojenia, ktoré by mohli mať so zahraničnými mocnosťami“, uviedla agentúra AFP kancelária parížskeho prokurátora.
Niekoľko takýchto prípadov sa týkalo letov prelietajúcich nad francúzskym územím. Francúzska vláda tiež uviedla, že pôvod hrozieb sa vyšetruje. Írska vláda uviedla, že falošné tvrdenia o bombách zaslané írskym médiám boli „pravdepodobne“ súčasťou „koordinovanej kampane narušenia“ spojenej s hrozbami pre letecké spoločnosti.
V žiadnom z incidentov sa doteraz nenašli žiadne výbušniny a zodpovední neboli identifikovaní. Niektoré správy prišli v e-mailoch podpísaných „bojovníci za Malý štát“, čo zodpovedá názvu radikálnej mizogýnnej skupiny v Rusku, hoci agentúra AFP nepotvrdila žiadnu súvislosť medzi týmito správami.
Zakladateľ skupiny Vladislav Pozdniakov poprel akúkoľvek účasť a v piatok na sociálnych sieťach uviedol, že „hnutie neexistuje od roku 2021“. Európske krajiny pozorne sledujú akékoľvek ruské zasahovanie do hospodárskych sektorov v Európe a dokonca aj do každodenného života, keďže vojna Moskvy proti prozápadnej Ukrajine sa blíži k svojmu piatemu výročiu.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski prokurátori začali vyšetrovanie falošných bombových hrozieb zameraných na komerčné lety © SITA Všetky práva vyhradené.
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