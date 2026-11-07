Slováci zlomili Rakúšanov za 10 minút druhej tretiny, keď strelili štyri góly
Slovensko - Rakúsko 5:1 (0:0, 4:1, 1:0) - v druhom zápase na Nemeckom pohári 2026 v Düsseldorfe Slovenská hokejová reprezentácia si výrazne vylepšila náladu na Nemeckom pohári 2026 v ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Slovensko - Rakúsko 5:1 (0:0, 4:1, 1:0) - v druhom zápase na Nemeckom pohári 2026 v Düsseldorfe
Slovenská hokejová reprezentácia si výrazne vylepšila náladu na Nemeckom pohári 2026 v Düsseldorfe.
Po prehre v úvodnom zápase s Lotyšmi (2:3 pp) zverenci Vladimíra Országha zvládli druhú prekážku na tradičnom novembrovom turnaji vo veľkom štýle a Rakúšanov zdolali 6:1 (0:0, 4:1, 2:0). Po skvelom výkone najmä v druhej tretine si slovenskí hokejisti udržali šancu na víťazstvo na turnaji.
Do zápasu proti Rakúšanom vyrukovali Slováci s niekoľkými zmenami v zostave. Eugena Rabčana v bránke vystriedal Patrik Jurčák, v obrane nastúpilo nitrianske duo Martin Vitaloš - Marko Stacha a v útoku si zahral Filip Krivošík. Nahradili zraneného obrancu Samuela Kňažka, ďalšieho beka Jakuba Meliška a útočníka Aurela Nauša.
Po úvodnom oťukávani mali slovenskí hokejisti na konci prvej tretiny už výraznejšiu prevahu, ale na góly si museli počkať až do začiatku tej druhej. Samuelovi Bučekovi trvalo iba 7 sekúnd, kým otvorili skóre. 0 70 sekúnd neskôr bolo už 2:0, keď Pavol Regenda ukážkovo prenechal puk Olejsijovi Mykluchovi a útočník fínskeho tímu Pelicans nedal šancu Florianovi Vorauerovi v bránke Rakúska.
Silný úvod prostrednej časti hry využili slovenskí hokejisti ešte na jeden gól. Presne po šiestich minútach ho strelil Marek Valach, ktorý si počas presilovej hry ukážkovo spracoval puk pred brankárom Rakúšanov a nedal mu šancu - 3:0. Ani štvrtý gól nenechal na seba dlho čakať. V polovici druhej tretiny využili Slováci aj ďalšiu presilovku.
Tentoraz Jakub Chromiak vystrelil od modrej a puk pred Voirauerom Čederle nechytateľne usmernil za jeho chrbát - 4:0. Zdecimovaní Rakúšania dokázali gólovo zareagovať až v 39. min, keď šťastne, ale nie cielene korčuľoval skóroval Ali Wukovits. V tretej tretine ešte prikrášlii slovenské víťazstvo svojimi druhými gólmi v zápase Myklucha a Buček.
"V prvej tretine to bolo vyrovnané, pribrzdili nás oslabenia. Veľmi sme si pomohli prvým gólom. Potom prišli presilovkové góly, ktorými sme si tiež pomohli. Keď vediete, príde aj ľahkosť.
Nebol to však ľahký zápas. Aj za stavu 4:1 boli dve-tri situácie, keď nás podržal brankár Jurčák svojimi zákrokmi. Potom sme dali ďalšie góly a dobre dohrali zápas. Myklucha a Buček bodovo vyčnievali, ale nechcem hodnotiť individuálne výkony. Tento zápas sme vyhrali kolektívnym súdržným výkonom,“ uviedol tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
Slovenské vystúpenie na 76. ročníku Nemeckého pohára vyvrcholí v nedeľu od 14.45 h zápasom proti Nemecku.
Nemecký pohár 2026 - Düsseldorf (Nem.):
Slovensko - Rakúsko 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)
Góly: 21. Buček (Myklucha), 22. Myklucha (Regenda, Chromiak), 26. Valach (Studenič, Chromiak), 30. Čederle (Chromiak, Valach), 51. Myklucha (Buček), 56. Buček (Jellúš, Myklucha) - 39. Wukovits (Thaler, Nickl)
Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Wölzmüller, Kohlmüller – Laguzov, Brüggemann.
Zostavy
Slovensko: Jurčák - Koch, Bodák, Gajdoš, J. Chromiak, Stacha, Vitaloš, Turan - Buček, Myklucha, Regenda - Studenič, Čederle, Krivošík - Valach, Jellúš, Kolenič - Hrehorčák, Čacho, Roman - Bjalončík.
Rakúsko: Vorauer - Unterweger, Würschl, Hackl, Maier, Wimmer, Nickl, Stapelfeldt, Söllinger – Wukovits, Nissner, Thaler - Huber, Haudum, Neubauer - Rebernig, Baumgartner, Rohrer - Schwinger, Achermann, Wallner.
Zdroj: SITA.sk - Slováci zlomili Rakúšanov za 10 minút druhej tretiny, keď strelili štyri góly © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová reprezentácia si výrazne vylepšila náladu na Nemeckom pohári 2026 v Düsseldorfe.
Po prehre v úvodnom zápase s Lotyšmi (2:3 pp) zverenci Vladimíra Országha zvládli druhú prekážku na tradičnom novembrovom turnaji vo veľkom štýle a Rakúšanov zdolali 6:1 (0:0, 4:1, 2:0). Po skvelom výkone najmä v druhej tretine si slovenskí hokejisti udržali šancu na víťazstvo na turnaji.
Do zápasu proti Rakúšanom vyrukovali Slováci s niekoľkými zmenami v zostave. Eugena Rabčana v bránke vystriedal Patrik Jurčák, v obrane nastúpilo nitrianske duo Martin Vitaloš - Marko Stacha a v útoku si zahral Filip Krivošík. Nahradili zraneného obrancu Samuela Kňažka, ďalšieho beka Jakuba Meliška a útočníka Aurela Nauša.
Druhá tretina rozhodla
Po úvodnom oťukávani mali slovenskí hokejisti na konci prvej tretiny už výraznejšiu prevahu, ale na góly si museli počkať až do začiatku tej druhej. Samuelovi Bučekovi trvalo iba 7 sekúnd, kým otvorili skóre. 0 70 sekúnd neskôr bolo už 2:0, keď Pavol Regenda ukážkovo prenechal puk Olejsijovi Mykluchovi a útočník fínskeho tímu Pelicans nedal šancu Florianovi Vorauerovi v bránke Rakúska.
Silný úvod prostrednej časti hry využili slovenskí hokejisti ešte na jeden gól. Presne po šiestich minútach ho strelil Marek Valach, ktorý si počas presilovej hry ukážkovo spracoval puk pred brankárom Rakúšanov a nedal mu šancu - 3:0. Ani štvrtý gól nenechal na seba dlho čakať. V polovici druhej tretiny využili Slováci aj ďalšiu presilovku.
Ešte dva góly
Tentoraz Jakub Chromiak vystrelil od modrej a puk pred Voirauerom Čederle nechytateľne usmernil za jeho chrbát - 4:0. Zdecimovaní Rakúšania dokázali gólovo zareagovať až v 39. min, keď šťastne, ale nie cielene korčuľoval skóroval Ali Wukovits. V tretej tretine ešte prikrášlii slovenské víťazstvo svojimi druhými gólmi v zápase Myklucha a Buček.
"V prvej tretine to bolo vyrovnané, pribrzdili nás oslabenia. Veľmi sme si pomohli prvým gólom. Potom prišli presilovkové góly, ktorými sme si tiež pomohli. Keď vediete, príde aj ľahkosť.
Nebol to však ľahký zápas. Aj za stavu 4:1 boli dve-tri situácie, keď nás podržal brankár Jurčák svojimi zákrokmi. Potom sme dali ďalšie góly a dobre dohrali zápas. Myklucha a Buček bodovo vyčnievali, ale nechcem hodnotiť individuálne výkony. Tento zápas sme vyhrali kolektívnym súdržným výkonom,“ uviedol tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
Slovenské vystúpenie na 76. ročníku Nemeckého pohára vyvrcholí v nedeľu od 14.45 h zápasom proti Nemecku.
Nemecký pohár 2026 - Düsseldorf (Nem.):
Slovensko - Rakúsko 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)
Góly: 21. Buček (Myklucha), 22. Myklucha (Regenda, Chromiak), 26. Valach (Studenič, Chromiak), 30. Čederle (Chromiak, Valach), 51. Myklucha (Buček), 56. Buček (Jellúš, Myklucha) - 39. Wukovits (Thaler, Nickl)
Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Wölzmüller, Kohlmüller – Laguzov, Brüggemann.
Zostavy
Slovensko: Jurčák - Koch, Bodák, Gajdoš, J. Chromiak, Stacha, Vitaloš, Turan - Buček, Myklucha, Regenda - Studenič, Čederle, Krivošík - Valach, Jellúš, Kolenič - Hrehorčák, Čacho, Roman - Bjalončík.
Rakúsko: Vorauer - Unterweger, Würschl, Hackl, Maier, Wimmer, Nickl, Stapelfeldt, Söllinger – Wukovits, Nissner, Thaler - Huber, Haudum, Neubauer - Rebernig, Baumgartner, Rohrer - Schwinger, Achermann, Wallner.
Zdroj: SITA.sk - Slováci zlomili Rakúšanov za 10 minút druhej tretiny, keď strelili štyri góly © SITA Všetky práva vyhradené.
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