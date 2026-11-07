Krvavý útok v centre Krakova: Pri streľbe zahynulo šesť ľudí, polícia zneškodnila útočníka – VIDEO
Polícia zatiaľ neuviedla žiadne možné motívy konania útočníka. Pri streľbe, ku ktorej došlo v turistickom centre Krakova zahynulo šesť ľudí a približne tucet ďalších utrpelo zranenia, uviedla ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Polícia zatiaľ neuviedla žiadne možné motívy konania útočníka.
Pri streľbe, ku ktorej došlo v turistickom centre Krakova zahynulo šesť ľudí a približne tucet ďalších utrpelo zranenia, uviedla polícia pre agentúru AFP.
„Muž vjazdil autom na hlavné námestie v Krakove a začal strieľať do náhodných ľudí,“ povedal hovorca krakovskej polície. „V dôsledku tohto incidentu prišlo o život päť ľudí a približne tucet ďalších utrpelo zranenia,“ dodal v skoršom vyhlásení.
Dodal, že útočníka policajti „zneškodnili a postrelili“, pričom následne bol prevezený do nemocnice. Polícia Malopoľského vojvodstva na sociálnej sieti X uviedla, že medzi zranenými sú aj policajti.
Minister spravodlivosti Waldemar Żurek na sieti X uviedol, že „prokurátori, polícia a všetky príslušné zložky už pracujú na mieste činu“. Prisľúbil, že úrady „zabezpečia, aby bol páchateľ tohto zločinu plne braný na zodpovednosť a prísne potrestaný“.
Polícia zatiaľ neuviedla žiadne možné motívy konania útočníka. Streľby sú v Poľsku zriedkavé. Krajina bola v stave zvýšenej pohotovosti po sérii útokov nožom v októbri, ktoré Tusk v tom čase označil za prejav „kultu násilia“.
Poľsko, ktoré je od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 pevným spojencom Ukrajiny, opakovane varovalo pred ruskými sabotážami a hybridnou vojnou na svojom území; Moskva tieto obvinenia odmieta.
Upozornenie: Nasledujúce zábery obsahujú násilie, sú drastické a nie sú vhodné pre deti a citlivé osoby.
Zdroj: SITA.sk - Krvavý útok v centre Krakova: Pri streľbe zahynulo šesť ľudí, polícia zneškodnila útočníka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri streľbe, ku ktorej došlo v turistickom centre Krakova zahynulo šesť ľudí a približne tucet ďalších utrpelo zranenia, uviedla polícia pre agentúru AFP.
„Muž vjazdil autom na hlavné námestie v Krakove a začal strieľať do náhodných ľudí,“ povedal hovorca krakovskej polície. „V dôsledku tohto incidentu prišlo o život päť ľudí a približne tucet ďalších utrpelo zranenia,“ dodal v skoršom vyhlásení.
Útočníka previezli do nemocnice
Dodal, že útočníka policajti „zneškodnili a postrelili“, pričom následne bol prevezený do nemocnice. Polícia Malopoľského vojvodstva na sociálnej sieti X uviedla, že medzi zranenými sú aj policajti.
Minister spravodlivosti Waldemar Żurek na sieti X uviedol, že „prokurátori, polícia a všetky príslušné zložky už pracujú na mieste činu“. Prisľúbil, že úrady „zabezpečia, aby bol páchateľ tohto zločinu plne braný na zodpovednosť a prísne potrestaný“.
Motívy zatiaľ nie sú známe
Polícia zatiaľ neuviedla žiadne možné motívy konania útočníka. Streľby sú v Poľsku zriedkavé. Krajina bola v stave zvýšenej pohotovosti po sérii útokov nožom v októbri, ktoré Tusk v tom čase označil za prejav „kultu násilia“.
Poľsko, ktoré je od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 pevným spojencom Ukrajiny, opakovane varovalo pred ruskými sabotážami a hybridnou vojnou na svojom území; Moskva tieto obvinenia odmieta.
Upozornenie: Nasledujúce zábery obsahujú násilie, sú drastické a nie sú vhodné pre deti a citlivé osoby.
Zdroj: SITA.sk - Krvavý útok v centre Krakova: Pri streľbe zahynulo šesť ľudí, polícia zneškodnila útočníka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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