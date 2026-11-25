IIHF sa proti verdiktu CAS odvoláva na Švajčiarsky federálny tribunál
Neexistujú dôkazy, že by dvojica sudcov bola ovplyvnená alebo podplatená, narušená však bola dôvera o nestrannosti. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Neexistujú dôkazy, že by dvojica sudcov bola ovplyvnená alebo podplatená, narušená však bola dôvera o nestrannosti.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa rozhodla odvolať k Švajčiarskemu federálnemu tribunálu voči rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS) týkajúceho sa vynútenej účasti ruských výberov už na tohtoročných majstrovstvách sveta. Týmto krokom chce zvrátiť verdikt CAS zo záveru októbra. Návrat Rusov na medzinárodnej hokejové turnaje tak nemusí byť definitívny. IIHF pred súdom spochybňuje nestrannosť dvoch z troch sudcov, ktorí rozhodovali o prípade v CAS.
"Rozhodnutie je založené na obavách ohľadom nezávislosti a nestrannosti dvoch z troch rozhodcov komisie CAS, najmä po informáciách, ktoré nedávno vyšli najavo ohľadom možných väzieb medzi dvojicou rozhodcov a Ruskom. Vzhľadom k významu rozhodnutia a jeho dôsledkom pre medzinárodný hokej považuje IIHF za úplne nutné riešiť vec pred Švajčiarskym federálnym tribunálom,“ uviedla IIHF prostredníctvom vyhlásenia.
CAS prostredníctvom svojho hovorcu podozrenia zo zaujatosti odmieta a tvrdí, že cesta Taliana do Ruska nebola k jeho neskoršej úlohe relevantná. Neexistujú dôkazy, že by dvojica sudcov bola ovplyvnená alebo podplatená, narušená však bola dôvera o nestrannosti. Práve preto sa IIHF rozhodol pre spomenutý krok a v prípade úspechu je možné, že CAS bude celú záležitosť prejednávať opäť.
Medzičasom Kanada zakázala účasť Rusov na MSJ, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v mestách Edmonton a Red Deer. Je pravdepodobné, že Rusky budú chýbať aj na januárových MS hráčok do 18 rokov v Česku, ktoré postupuje podobne ako Kanada.
Viaceré krajiny sa tiež vyjadrili, že proti Rusom nenastúpia, ak by ruské výbery boli súčasťou MS rôznych kategórií.
Zdroj: SITA.sk - IIHF sa proti verdiktu CAS odvoláva na Švajčiarsky federálny tribunál © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa rozhodla odvolať k Švajčiarskemu federálnemu tribunálu voči rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS) týkajúceho sa vynútenej účasti ruských výberov už na tohtoročných majstrovstvách sveta. Týmto krokom chce zvrátiť verdikt CAS zo záveru októbra. Návrat Rusov na medzinárodnej hokejové turnaje tak nemusí byť definitívny. IIHF pred súdom spochybňuje nestrannosť dvoch z troch sudcov, ktorí rozhodovali o prípade v CAS.
"Rozhodnutie je založené na obavách ohľadom nezávislosti a nestrannosti dvoch z troch rozhodcov komisie CAS, najmä po informáciách, ktoré nedávno vyšli najavo ohľadom možných väzieb medzi dvojicou rozhodcov a Ruskom. Vzhľadom k významu rozhodnutia a jeho dôsledkom pre medzinárodný hokej považuje IIHF za úplne nutné riešiť vec pred Švajčiarskym federálnym tribunálom,“ uviedla IIHF prostredníctvom vyhlásenia.
Following a recent meeting, the Council of the International Ice Hockey Federation (IIHF) has decided to appeal the Court of Arbitration for Sport (CAS) Award regarding Russian participation in IIHF Championships to the Swiss Federal Tribunal.
#IIHF https://t.co/SuX7kQ3hxv
— IIHF (@IIHFHockey) November 25, 2026
CAS prostredníctvom svojho hovorcu podozrenia zo zaujatosti odmieta a tvrdí, že cesta Taliana do Ruska nebola k jeho neskoršej úlohe relevantná. Neexistujú dôkazy, že by dvojica sudcov bola ovplyvnená alebo podplatená, narušená však bola dôvera o nestrannosti. Práve preto sa IIHF rozhodol pre spomenutý krok a v prípade úspechu je možné, že CAS bude celú záležitosť prejednávať opäť.
Medzičasom Kanada zakázala účasť Rusov na MSJ, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v mestách Edmonton a Red Deer. Je pravdepodobné, že Rusky budú chýbať aj na januárových MS hráčok do 18 rokov v Česku, ktoré postupuje podobne ako Kanada.
Viaceré krajiny sa tiež vyjadrili, že proti Rusom nenastúpia, ak by ruské výbery boli súčasťou MS rôznych kategórií.
Zdroj: SITA.sk - IIHF sa proti verdiktu CAS odvoláva na Švajčiarsky federálny tribunál © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Európska únia pomáha skracovať cestu pacientov k liečbe
- Dievčenské poltopánky – pohodlná a elegantná obuv do školy aj na slávnosti
- Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO
- Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny
- Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra