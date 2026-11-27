Indovia sú po prezentácii kandidatúry na OH 2036 v Ahemdábáde optimistickí
Indická kandidatúra na organizovanie olympiády 2036 zaznamenala pozitívnu odozvu po prezentácii plánov. Indickí predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že postúpia do ďalšej fázy súťaže o ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Indická kandidatúra na organizovanie olympiády 2036 zaznamenala pozitívnu odozvu po prezentácii plánov.
Indickí predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že postúpia do ďalšej fázy súťaže o organizáciu olympijských hier 2036 po predložení plánov mesta Ahmedabád ako potenciálneho hostiteľa. Indická olympijská asociácia (IOA) predstavila online prezentáciu pred Komisiou pre budúcich hostiteľov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), kde načrtla svoju víziu usporiadania megašportovej udalosti v západnom meste Ahmedabád.
Ahmedabád sa nachádza v Gudžaráte, rodnom štáte indického premiéra Naréndru Módího. V rovnakej lokalite by sa mohli konať aj Hry Commonwealthu v roku 2030, čo bude dôležitý testom jej organizačných schopností. "Išlo o veľmi, veľmi dobrú prezentáciu," uviedol generálny riaditeľ IOA Raghuram Iyer pre novinárov a dodal, že diskusie sa odohrali na "veľmi detailnej úrovni".
India je medzi siedmimi krajinami, ktoré sa snažia o OH 2036, okrem nej aj Nemecko, Maďarsko, Katar, Juhoafrická republika, Kórejská republika a Turecko. Kandidatúra Indie prišla po vnútorných sporoch v IOA. Na začiatku novembra MOV vyzval asociáciu, aby vyriešila otázky riadenia, pričom niekdajšia šprintérka a dnes športová administrátorka v krajine P.T. Ushová oznámila, že sa v decembri nebude uchádzať o znovuzvolenie po obvineniach z "veľkého podvodu" v nominačnom procese.
Iyer ďalej objasnil, že kandidátura je vo „fáze kontinuálneho dialógu" s MOV a úspešní kandidáti postúpia do strategickej fázy dialógu v priebehu marca alebo apríla budúceho roka. "Keď sa krajina usiluje o olympiádu, takáto veľká udalosť si vyžaduje úplnú podporu a záštitu mesta, štátu aj ústrednej vlády," zdôraznil.
Konečné rozhodnutie o hostiteľovi OH 2036 sa neočakáva skôr ako po OH 2028 v Los Angeles alebo začiatkom roka 2029.
Zdroj: SITA.sk - Indovia sú po prezentácii kandidatúry na OH 2036 v Ahemdábáde optimistickí © SITA Všetky práva vyhradené.
Indickí predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že postúpia do ďalšej fázy súťaže o organizáciu olympijských hier 2036 po predložení plánov mesta Ahmedabád ako potenciálneho hostiteľa. Indická olympijská asociácia (IOA) predstavila online prezentáciu pred Komisiou pre budúcich hostiteľov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), kde načrtla svoju víziu usporiadania megašportovej udalosti v západnom meste Ahmedabád.
Ahmedabád sa nachádza v Gudžaráte, rodnom štáte indického premiéra Naréndru Módího. V rovnakej lokalite by sa mohli konať aj Hry Commonwealthu v roku 2030, čo bude dôležitý testom jej organizačných schopností. "Išlo o veľmi, veľmi dobrú prezentáciu," uviedol generálny riaditeľ IOA Raghuram Iyer pre novinárov a dodal, že diskusie sa odohrali na "veľmi detailnej úrovni".
India je medzi siedmimi krajinami, ktoré sa snažia o OH 2036, okrem nej aj Nemecko, Maďarsko, Katar, Juhoafrická republika, Kórejská republika a Turecko. Kandidatúra Indie prišla po vnútorných sporoch v IOA. Na začiatku novembra MOV vyzval asociáciu, aby vyriešila otázky riadenia, pričom niekdajšia šprintérka a dnes športová administrátorka v krajine P.T. Ushová oznámila, že sa v decembri nebude uchádzať o znovuzvolenie po obvineniach z "veľkého podvodu" v nominačnom procese.
Iyer ďalej objasnil, že kandidátura je vo „fáze kontinuálneho dialógu" s MOV a úspešní kandidáti postúpia do strategickej fázy dialógu v priebehu marca alebo apríla budúceho roka. "Keď sa krajina usiluje o olympiádu, takáto veľká udalosť si vyžaduje úplnú podporu a záštitu mesta, štátu aj ústrednej vlády," zdôraznil.
Konečné rozhodnutie o hostiteľovi OH 2036 sa neočakáva skôr ako po OH 2028 v Los Angeles alebo začiatkom roka 2029.
Zdroj: SITA.sk - Indovia sú po prezentácii kandidatúry na OH 2036 v Ahemdábáde optimistickí © SITA Všetky práva vyhradené.
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