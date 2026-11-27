Marc Márquez po víkende ukončí kariéru, v kubatúre MotoGP sa dorovnal legendárnemu Agostinimu
Tridsaťtriročný Španiel sa s kariérou rozlúči na Veľkej cene Valencie. Španielsky motocyklista Marc Márquez po tohtotýždňovej Veľkej cene Valencie v seriáli ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Tridsaťtriročný Španiel sa s kariérou rozlúči na Veľkej cene Valencie.
Španielsky motocyklista Marc Márquez po tohtotýždňovej Veľkej cene Valencie v seriáli majstrovstiev sveta cestných motocyklov ukončí úspešnú kariéru. Tridsaťtriročný jazdec ju uzatvára ziskom už ôsmeho majstrovského titulu, ktorým vyrovnal historický rekord. V minulosti kubatúru MotoGP ovládol aj v rokoch 2013, 2014, 2016 - 2019 a 2025.
"Je to oficiálne. @marcmarquez93 sa rozhodol ukončiť svoju kariéru v @motogp a Veľká cena Valencie 2026 bude jeho posledná ako profesionálneho jazdca a člena #DucatiLenovoTeam," informoval jeho tím Ducati prostredníctvom sociálnych sietí.
Márquez sa potom vyjadril prostredníctvom videa z padoku, na ktorom pred kamerou ukazoval tabuľky s textom. "Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou tejto cesty, dúfam, že ste si to užili tak, ako ja. Toto budú moje posledné preteky v MotoGP. Napísali sme históriu," uviedol Márquez.
Jeho najnovší úspech ho postavil na rovnakú úroveň s talianskou legendou Giacomom Agostinim, ktorý získal tituly medzi rokmi 1966 a 1975. Prevýšil aj svojho veľkého rivala Valentina Rossiho, ktorý získal sedem titulov v kubatúre MotoGP, hoci taliansky jazdec má na konte 89 víťazstiev v jednotlivých pretekoch v najvyššej triede, zatiaľ čo Márquez "iba" 80.
Tento úspech je o to pôsobivejší vzhľadom na to, že ide len o 33-ročného jazdca, ktorý absolvoval sezónu zmietanú zraneniami a pádmi, pričom prvé víťazstvo dosiahol až na ôsmom podujatí v Maďarsku 7. júna.
Márquez mal na začiatku sezóny v Thajsku defekt, spadol na Veľkej cene Španielska v Jereze a opäť na Veľkej cene Francúzska, kde si zlomil nohu, čo ho vyradilo z ďalšieho podujatia v Katalánsku.
Do šampionátu sa vrátil na Veľkej cene Talianska v Mugelle, kde na začiatku júna zaostával za lídrom Marcom Bezzecchim o 102 bodov, a to len niekoľko týždňov po operácii nohy a predchádzajúcej operácii ramena. Jeho forma však rástla a zaznamenal dovedna sedem triumfov.
Zdroj: SITA.sk - Marc Márquez po víkende ukončí kariéru, v kubatúre MotoGP sa dorovnal legendárnemu Agostinimu © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky motocyklista Marc Márquez po tohtotýždňovej Veľkej cene Valencie v seriáli majstrovstiev sveta cestných motocyklov ukončí úspešnú kariéru. Tridsaťtriročný jazdec ju uzatvára ziskom už ôsmeho majstrovského titulu, ktorým vyrovnal historický rekord. V minulosti kubatúru MotoGP ovládol aj v rokoch 2013, 2014, 2016 - 2019 a 2025.
"Je to oficiálne. @marcmarquez93 sa rozhodol ukončiť svoju kariéru v @motogp a Veľká cena Valencie 2026 bude jeho posledná ako profesionálneho jazdca a člena #DucatiLenovoTeam," informoval jeho tím Ducati prostredníctvom sociálnych sietí.
Márquez sa potom vyjadril prostredníctvom videa z padoku, na ktorom pred kamerou ukazoval tabuľky s textom. "Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou tejto cesty, dúfam, že ste si to užili tak, ako ja. Toto budú moje posledné preteky v MotoGP. Napísali sme históriu," uviedol Márquez.
Najnovší úspech
Jeho najnovší úspech ho postavil na rovnakú úroveň s talianskou legendou Giacomom Agostinim, ktorý získal tituly medzi rokmi 1966 a 1975. Prevýšil aj svojho veľkého rivala Valentina Rossiho, ktorý získal sedem titulov v kubatúre MotoGP, hoci taliansky jazdec má na konte 89 víťazstiev v jednotlivých pretekoch v najvyššej triede, zatiaľ čo Márquez "iba" 80.
Tento úspech je o to pôsobivejší vzhľadom na to, že ide len o 33-ročného jazdca, ktorý absolvoval sezónu zmietanú zraneniami a pádmi, pričom prvé víťazstvo dosiahol až na ôsmom podujatí v Maďarsku 7. júna.
Defekt na začiatku sezóny
Márquez mal na začiatku sezóny v Thajsku defekt, spadol na Veľkej cene Španielska v Jereze a opäť na Veľkej cene Francúzska, kde si zlomil nohu, čo ho vyradilo z ďalšieho podujatia v Katalánsku.
Do šampionátu sa vrátil na Veľkej cene Talianska v Mugelle, kde na začiatku júna zaostával za lídrom Marcom Bezzecchim o 102 bodov, a to len niekoľko týždňov po operácii nohy a predchádzajúcej operácii ramena. Jeho forma však rástla a zaznamenal dovedna sedem triumfov.
Zdroj: SITA.sk - Marc Márquez po víkende ukončí kariéru, v kubatúre MotoGP sa dorovnal legendárnemu Agostinimu © SITA Všetky práva vyhradené.
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