Nové vozidlá Slovenského Červeného kríža od Kauflandu budú pomáhať v Košiciach, Senici a Ružomberku
Pre niekoho "iba" auto, pre iného celý svet. Seniori, rodičia s deťmi či zdravotne znevýhodnení dobre poznajú ten pocit, keď sa cesta do obchodu alebo k lekárovi mení na náročnú prekážku. ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Pre niekoho "iba" auto, pre iného celý svet.
Seniori, rodičia s deťmi či zdravotne znevýhodnení dobre poznajú ten pocit, keď sa cesta do obchodu alebo k lekárovi mení na náročnú prekážku. Aby v tom neboli sami, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu aj tento rok daroval terénnej sociálnej službe Slovenského Červeného kríža tri nové vozidlá.
Priestranné vozidlá s modernými bezpečnostnými prvkami už čoskoro poputujú do Košíc, Senice a Ružomberka, aby svojich klientov odviezli k lekárovi, na úrady či na nákup alebo pomohli s doručovaním liekov a rozvozom obedov. Vozidlá terénnej sociálnej služby Slovenského Červeného kríža každoročne najazdia desaťtisíce kilometrov po celom Slovensku a často musia zdolávať ťažko prístupný terén, kde je spoľahlivé vozidlo doslova nevyhnutnosťou.
"Už desať rokov pomáhame spolu so Slovenským Červeným krížom ľuďom v náročných životných situáciách," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Prostredníctvom Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu sa nám za túto dobu podarilo zabezpečiť už 39 spoľahlivých vozidiel terénnych sociálnych služieb, ktoré pomáhajú naprieč Slovenskom. Za každým vozidlom tak vidíme možnosť uľahčiť každodenný život tým, ktorí sa ocitli v náročnej situácii," dodáva.
Darované vozidlá okrem slobody v pohybe so sebou prinášajú ešte niečo dôležitejšie - ľudský kontakt. Súčasťou každej cesty sú vodiči, ktorí klientom podajú pomocnú ruku. Práve osobný prístup dáva prepravnej službe rozmer, ktorý sa nedá merať počtom najazdených kilometrov.
"Najcennejšia služba, ktorú dokážeme vďaka Kauflandu našim klientom zabezpečiť, nie je len preprava z jedného bodu do druhého. Pomoc pri nastupovaní, odnesenie nákupu do vozidla, sprievod k lekárovi alebo na poštu či pár milých slov od našich šoférov sú rovnako dôležité," zdôrazňuje Marika Kubíková, riaditeľka Územného Spolku Slovenského Červeného kríža Liptovský Mikuláš. Svoje o tom vedia aj rodičia školáka Maťka, ktorý tu navštevuje špeciálnu základnú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Kvôli práci či iným povinnostiam sa často dostávali do obrovského logistického stresu. Až pokiaľ sa vozidlá terénnych sociálnych služieb nestali stelesnením spoľahlivosti a istoty vždy, keď ich rodina práve potrebuje.
Terénne sociálne služby nie sú len o presune z miesta na miesto, ich vodiči totiž neostávajú ticho sedieť za volantom. Naopak, často sú prvými, ktorí sa klientovi ráno prihovoria, a pre mnohých predstavujú jediný živý kontakt so svetom. "Pri pravidelných jazdách spoznám veľa životných príbehov. Najväčšou odmenou je pre mňa vedomie, že mojich klientov dokážem odbremeniť od starostí s cestovaním a priniesť im pocit istoty a bezpečia," hovorí Peter Slávik, vodič terénnych sociálnych služieb v Senici.
Spoločne s kolegami z dvadsiatich slovenských miest a obcí len za uplynulý rok najazdili viac ako 430 000 kilometrov a uskutočnili vyše 40 000 prepráv seniorov, rodičov s deťmi i zdravotne znevýhodnených osôb. Darované autá rozšíria terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža aj do ďalších miest, aby sa stali ešte dostupnejšími.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové vozidlá Slovenského Červeného kríža od Kauflandu budú pomáhať v Košiciach, Senici a Ružomberku © SITA Všetky práva vyhradené.
Seniori, rodičia s deťmi či zdravotne znevýhodnení dobre poznajú ten pocit, keď sa cesta do obchodu alebo k lekárovi mení na náročnú prekážku. Aby v tom neboli sami, Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu aj tento rok daroval terénnej sociálnej službe Slovenského Červeného kríža tri nové vozidlá.
Priestranné vozidlá s modernými bezpečnostnými prvkami už čoskoro poputujú do Košíc, Senice a Ružomberka, aby svojich klientov odviezli k lekárovi, na úrady či na nákup alebo pomohli s doručovaním liekov a rozvozom obedov. Vozidlá terénnej sociálnej služby Slovenského Červeného kríža každoročne najazdia desaťtisíce kilometrov po celom Slovensku a často musia zdolávať ťažko prístupný terén, kde je spoľahlivé vozidlo doslova nevyhnutnosťou.
"Už desať rokov pomáhame spolu so Slovenským Červeným krížom ľuďom v náročných životných situáciách," hovorí Michal Dendeš, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Prostredníctvom Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu sa nám za túto dobu podarilo zabezpečiť už 39 spoľahlivých vozidiel terénnych sociálnych služieb, ktoré pomáhajú naprieč Slovenskom. Za každým vozidlom tak vidíme možnosť uľahčiť každodenný život tým, ktorí sa ocitli v náročnej situácii," dodáva.
Darované vozidlá okrem slobody v pohybe so sebou prinášajú ešte niečo dôležitejšie - ľudský kontakt. Súčasťou každej cesty sú vodiči, ktorí klientom podajú pomocnú ruku. Práve osobný prístup dáva prepravnej službe rozmer, ktorý sa nedá merať počtom najazdených kilometrov.
"Najcennejšia služba, ktorú dokážeme vďaka Kauflandu našim klientom zabezpečiť, nie je len preprava z jedného bodu do druhého. Pomoc pri nastupovaní, odnesenie nákupu do vozidla, sprievod k lekárovi alebo na poštu či pár milých slov od našich šoférov sú rovnako dôležité," zdôrazňuje Marika Kubíková, riaditeľka Územného Spolku Slovenského Červeného kríža Liptovský Mikuláš. Svoje o tom vedia aj rodičia školáka Maťka, ktorý tu navštevuje špeciálnu základnú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením. Kvôli práci či iným povinnostiam sa často dostávali do obrovského logistického stresu. Až pokiaľ sa vozidlá terénnych sociálnych služieb nestali stelesnením spoľahlivosti a istoty vždy, keď ich rodina práve potrebuje.
Tisíce kilometrov a ľudských príbehov vďaka Kauflandu
Terénne sociálne služby nie sú len o presune z miesta na miesto, ich vodiči totiž neostávajú ticho sedieť za volantom. Naopak, často sú prvými, ktorí sa klientovi ráno prihovoria, a pre mnohých predstavujú jediný živý kontakt so svetom. "Pri pravidelných jazdách spoznám veľa životných príbehov. Najväčšou odmenou je pre mňa vedomie, že mojich klientov dokážem odbremeniť od starostí s cestovaním a priniesť im pocit istoty a bezpečia," hovorí Peter Slávik, vodič terénnych sociálnych služieb v Senici.
Spoločne s kolegami z dvadsiatich slovenských miest a obcí len za uplynulý rok najazdili viac ako 430 000 kilometrov a uskutočnili vyše 40 000 prepráv seniorov, rodičov s deťmi i zdravotne znevýhodnených osôb. Darované autá rozšíria terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža aj do ďalších miest, aby sa stali ešte dostupnejšími.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové vozidlá Slovenského Červeného kríža od Kauflandu budú pomáhať v Košiciach, Senici a Ružomberku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Európska únia pomáha skracovať cestu pacientov k liečbe
- Dievčenské poltopánky – pohodlná a elegantná obuv do školy aj na slávnosti
- Šestnásť dní aktivizmu: Slovensko upozorňuje na násilie páchané na ženách a deťoch – VIDEO
- Izrael pri útoku v Pásme Gazy zabil predstaviteľa Hamasu a troch členov jeho rodiny
- Korupčný škandál zasiahol najväčšieho producenta uránu na svete. Zatkli vysokopostaveného manažéra