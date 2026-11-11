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Konflikt na Ukrajine trvá dlhšie než prvá svetová vojna, upozornil Pellegrini pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – FOTO, VIDEO

Výzva na ukončenie všetkých vojnových konfliktov je podľa prezidenta dnes naliehavejšia, než tomu bolo doteraz. Vojna na Ukrajine trvá už dlhšie ako prvá svetová vojna. Upozornil na ...

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11.11.2026 (SITA.sk) - Výzva na ukončenie všetkých vojnových konfliktov je podľa prezidenta dnes naliehavejšia, než tomu bolo doteraz.

Vojna na Ukrajine trvá už dlhšie ako prvá svetová vojna. Upozornil na to prezident Peter Pellegrini počas svojho prejavu pri príležitosti Dňa vojnových veteránov na cintoríne I. svetovej vojny v Bratislave.

Výzva na ukončenie všetkých vojnových konfliktov je podľa prezidenta dnes naliehavejšia, než tomu bolo doteraz. Zdôraznil, že k zintenzívneniu diplomatických aktivít, rokovaniu znepriatelených strán a opätovnému budovaniu mieru vyzývajú obete všetkých vojnových konfliktov

Pellegrini upozornil, že posledné roky nastáva erózia a rozpad svetového poriadku a stráca sa rešpekt medzinárodným organizáciám, akou je napríklad Organizácia Spojených národov. Opäť podľa neho prichádza doba, keď sa záujmy štátov presadzujú silou. Pellegrini podotkol, že konflikt na Ukrajine už trvá dlhšie ako prvá svetová vojna, pričom každý mesiac prináša tisíce zabitých a zranených vojakov na obidvoch stranách.

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Práve tým, ktorí položili život vo vojnových konfliktoch a misiách, patrí podľa prezidenta dnešný deň. „Pripomíname si všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu, ktorí boli ochotní s nasadením vlastného života brániť svoju vlasť a prispieť tak k svetovému mieru,“ vyhlásil Pellegrini.

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Prezident zároveň dodal, že byť vojakom znamená aj ochotne pomáhať vtedy, keď je to potrebné. Spomenul pritom nedávnu tragickú udalosť v poľskom Krakove, ktorej bol svedkom príslušník Čestnej stráže prezidenta SR. „Spolu s priateľkou pomáhali poskytovať prvú pomoc ťažko zranenej osobe počas streľby útočníka. Aj takto sa prejavuje hrdosť na nosenie uniformy,“ uzavrel Pellegrini.

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Zdroj: SITA.sk - Konflikt na Ukrajine trvá dlhšie než prvá svetová vojna, upozornil Pellegrini pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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