Zrušenie voľby poštou je absurdný krok, odkazuje obchodná komora. Slováci v Nórsku by cestovali aj 1 700 kilometrov
Vzhľadom na tieto vzdialenosti bola možnosť voľby poštou jedinou a efektívnou možnosťou, ako si mohli Slováci žijúci v Nórsku uplatniť svoje volebné právo. Nórsko-slovenská obchodná komora ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Vzhľadom na tieto vzdialenosti bola možnosť voľby poštou jedinou a efektívnou možnosťou, ako si mohli Slováci žijúci v Nórsku uplatniť svoje volebné právo.
Nórsko-slovenská obchodná komora (Norsk Slovakisk Handelskammer) vyjadrila negatívne stanovisko k návrhu obmedziť možnosť voľby zo zahraničia zrušením voľby poštou. Podľa nej ide o „priamy zásah do volebného práva Slovákov, žijúcich v zahraničí,“ ktorý označuje za "nepochopiteľný a absurdný krok".
Obchodná komora poukazuje na príklad Nórska, kde vzdialenosť medzi mestami ako Oslo a Tromsø vzdušnou čiarou presahuje 1 100 kilometrov, pričom cestá vzdialenosť je viac ako 1 700 kolometrov. „Cesta lietadlom trvá niekoľko hodín, autom 22 až 24 hodín. Najnižšie cestovné náklady predstavujú vyše 350 eur na osobu,“ uvádza komora na sociálnej sieti.
Vzhľadom na tieto vzdialenosti bola možnosť voľby poštou jedinou a efektívnou možnosťou, ako si mohli Slováci žijúci v Nórsku uplatniť svoje volebné právo. Ako komora dodáva, vyžadovanie osobnej účasti vo volebnej miestnosti by pre obyvateľov odľahlých miest, ako Tromsø, bolo absolútne neprimeranou podmienkou, najmä vzhľadom na vysoké náklady a logistické náročnosti.
Podľa posledných údajov k 1. januáru 2026 žije v Nórsku 4 111 slovenských občanov, pričom vrátane ich potomkov je ich viac ako 4 800. „Mnohí z nich nás kontaktujú a sú zhrození z toho, že niekto vôbec môže predložiť návrhy, ktoré zásadne obmedzujú ich volebné právo,“ uvádza komora a kritizuje nejasné dôvodu rušenia voľby poštou.
Komora takisto zdôrazňuje, že podľa štatistík Medzinárodného menového fondu žije v zahraničí približne 390-tisíc Slovákov, hlavne v susedných krajinách ako je Česko a Rakúsko, ale mnohí žijú aj vo vzdialenejších krajinách, medzi iným žije aj veľká komunita na severe Európy. Títo Slováci údajne prispievajú ročne viac ako 3 miliardy eur v podobe remitencií, čo predstavuje priemernú sumu viac ako 8 000 eur ročne na osobu. „Je preto prirodzené, že zahraniční Slováci majú záujem na tom, aby sa mohli zúčastňovať aj na parlamentných voľbách v krajine, z ktorej pochádzajú,“ uvádza sa v stanovisku nórsko-slovenskej obchodnej komory.
Skepticky komora hodnotí i rozhodnutie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Súčasná slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany takmer vymazala severské štáty, odkiaľ okrem iného do Európy prúdia nerastné suroviny, elektrická energia, plyn a ropa. Navyše ide o najrozvinutejšie krajiny nášho kontinentu. Slovenskí krajania v Nórsku sú z tohto vývoja sklamaní a nerozumejú mu. Oprávnene sa pýtajú, kde majú tisícky Slovákov hlasovať, keď im ministerstvo zrušilo ambasády v troch severských štátoch zo štyroch? Zriadenie osobitného okrsku pri registrácii dostatočného počtu voličov nevyrieši problém, že do hlavného mesta budú slovenskí voliči musieť cestovať stovky, alebo tisícky kilometrov - jednotlivci, rodiny s deťmi a na vlastné náklady - len aby si mohli uplatniť svoje ústavou garantované volebné právo,“ uvádza Nórsko slovenská obchodná komora.
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Štatisticky podľa údajov MMF aj ďalších zdrojov dokazujú, že Slováci v zahraničí patria medzi významných prispievateľov rozpočtu Slovenska a majú neustály kontakt s krajinou. Ochrana ich volebného práva je preto považovaná za nevyhnutnú nielen z hľadiska demokratických princípov, ale i v súvislosti s ich úlohou v spoločnosti a hospodárstve.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou je absurdný krok, odkazuje obchodná komora. Slováci v Nórsku by cestovali aj 1 700 kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nórsko-slovenská obchodná komora (Norsk Slovakisk Handelskammer) vyjadrila negatívne stanovisko k návrhu obmedziť možnosť voľby zo zahraničia zrušením voľby poštou. Podľa nej ide o „priamy zásah do volebného práva Slovákov, žijúcich v zahraničí,“ ktorý označuje za "nepochopiteľný a absurdný krok".
Vzdialenosti v Nórsku môžu znemožniť hlasovanie
Obchodná komora poukazuje na príklad Nórska, kde vzdialenosť medzi mestami ako Oslo a Tromsø vzdušnou čiarou presahuje 1 100 kilometrov, pričom cestá vzdialenosť je viac ako 1 700 kolometrov. „Cesta lietadlom trvá niekoľko hodín, autom 22 až 24 hodín. Najnižšie cestovné náklady predstavujú vyše 350 eur na osobu,“ uvádza komora na sociálnej sieti.
Vzhľadom na tieto vzdialenosti bola možnosť voľby poštou jedinou a efektívnou možnosťou, ako si mohli Slováci žijúci v Nórsku uplatniť svoje volebné právo. Ako komora dodáva, vyžadovanie osobnej účasti vo volebnej miestnosti by pre obyvateľov odľahlých miest, ako Tromsø, bolo absolútne neprimeranou podmienkou, najmä vzhľadom na vysoké náklady a logistické náročnosti.
Slováci v zahraničí posielajú domov miliardy eur
Podľa posledných údajov k 1. januáru 2026 žije v Nórsku 4 111 slovenských občanov, pričom vrátane ich potomkov je ich viac ako 4 800. „Mnohí z nich nás kontaktujú a sú zhrození z toho, že niekto vôbec môže predložiť návrhy, ktoré zásadne obmedzujú ich volebné právo,“ uvádza komora a kritizuje nejasné dôvodu rušenia voľby poštou.
Komora takisto zdôrazňuje, že podľa štatistík Medzinárodného menového fondu žije v zahraničí približne 390-tisíc Slovákov, hlavne v susedných krajinách ako je Česko a Rakúsko, ale mnohí žijú aj vo vzdialenejších krajinách, medzi iným žije aj veľká komunita na severe Európy. Títo Slováci údajne prispievajú ročne viac ako 3 miliardy eur v podobe remitencií, čo predstavuje priemernú sumu viac ako 8 000 eur ročne na osobu. „Je preto prirodzené, že zahraniční Slováci majú záujem na tom, aby sa mohli zúčastňovať aj na parlamentných voľbách v krajine, z ktorej pochádzajú,“ uvádza sa v stanovisku nórsko-slovenskej obchodnej komory.
Ochrana volebného práva je nevyhnutná
Skepticky komora hodnotí i rozhodnutie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Súčasná slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany takmer vymazala severské štáty, odkiaľ okrem iného do Európy prúdia nerastné suroviny, elektrická energia, plyn a ropa. Navyše ide o najrozvinutejšie krajiny nášho kontinentu. Slovenskí krajania v Nórsku sú z tohto vývoja sklamaní a nerozumejú mu. Oprávnene sa pýtajú, kde majú tisícky Slovákov hlasovať, keď im ministerstvo zrušilo ambasády v troch severských štátoch zo štyroch? Zriadenie osobitného okrsku pri registrácii dostatočného počtu voličov nevyrieši problém, že do hlavného mesta budú slovenskí voliči musieť cestovať stovky, alebo tisícky kilometrov - jednotlivci, rodiny s deťmi a na vlastné náklady - len aby si mohli uplatniť svoje ústavou garantované volebné právo,“ uvádza Nórsko slovenská obchodná komora.
C
Štatisticky podľa údajov MMF aj ďalších zdrojov dokazujú, že Slováci v zahraničí patria medzi významných prispievateľov rozpočtu Slovenska a majú neustály kontakt s krajinou. Ochrana ich volebného práva je preto považovaná za nevyhnutnú nielen z hľadiska demokratických princípov, ale i v súvislosti s ich úlohou v spoločnosti a hospodárstve.
Zdroj: SITA.sk - Zrušenie voľby poštou je absurdný krok, odkazuje obchodná komora. Slováci v Nórsku by cestovali aj 1 700 kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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