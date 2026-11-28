Padajúci ľad ohrozoval vodičov na Moste SNP, obmedzenia pre motoristov už zrušili
Ako ozrejmila, dôvodom je nebezpečenstvo padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie. Polícia upozorňuje na obojsmernú uzáveru Mosta SNP v Bratislave. ...
28.11.2026 (SITA.sk) - Ako ozrejmila, dôvodom je nebezpečenstvo padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie.
Polícia upozorňuje na obojsmernú uzáveru Mosta SNP v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Martina Šemetková. Ako ozrejmila, dôvodom je nebezpečenstvo padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie.
„Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon vozidiel,” uviedla. Na vodičov apelovala, aby rešpektovali pokyny polície a využili alternatívne trasy po mostoch Apollo alebo Lanfranconi.
Tesne pred pol treťou popoludní Šemetková informovala, že Most SNP je opäť prejazdný a práce súvisiace s odstránením padajúceho ľadu boli ukončené. Dopravné obmedzenia teda boli zrušené, odklon dopravy ukončený a premávka je obnovená v oboch smeroch.
Zdroj: SITA.sk - Padajúci ľad ohrozoval vodičov na Moste SNP, obmedzenia pre motoristov už zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia upozorňuje na obojsmernú uzáveru Mosta SNP v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Martina Šemetková. Ako ozrejmila, dôvodom je nebezpečenstvo padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie.
„Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon vozidiel,” uviedla. Na vodičov apelovala, aby rešpektovali pokyny polície a využili alternatívne trasy po mostoch Apollo alebo Lanfranconi.
Tesne pred pol treťou popoludní Šemetková informovala, že Most SNP je opäť prejazdný a práce súvisiace s odstránením padajúceho ľadu boli ukončené. Dopravné obmedzenia teda boli zrušené, odklon dopravy ukončený a premávka je obnovená v oboch smeroch.
Zdroj: SITA.sk - Padajúci ľad ohrozoval vodičov na Moste SNP, obmedzenia pre motoristov už zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
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