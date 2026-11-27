Keď zavonia pečivo bez lepku. V oc tehelko pribudla nová pekáreň
Široký výber bezlepkového pečiva na raňajky či desiatu aj poctivé zákusky ku káve alebo na rodinnú oslavu. To všetko ponúka nová prevádzka Dobrá Pekáreň Bezlepková, ktorú nájdete ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Široký výber bezlepkového pečiva na raňajky či desiatu aj poctivé zákusky ku káve alebo na rodinnú oslavu.
To všetko ponúka nová prevádzka Dobrá Pekáreň Bezlepková, ktorú nájdete púriamo v oce tehelko, neďaleko Národného futbalového štadióna. Zákazníci, ktorí sa stravujú bez lepku, si tak môžu kúpiť kvalitné pečivo aj niečo sladké rovno pri bežnom nákupe.
Novú pekáreň v oc tehelko ocenia ľudia, ktorí bezlepkové pečivo vyhľadávajú pravidelne, aj tí, ktorí nakupujú pre svojich blízkych. S blížiacimi sa sviatkami pribúdajú príležitosti, pri ktorých sa stretáva rodina a priatelia. Či už ide o predvianočnú návštevu, rodinnú oslavu alebo silvestrovské posedenie, pri príprave občerstvenia sa dá myslieť aj na hostí, ktorí sa stravujú bez lepku. Bezlepkové pečivo sa hodí napríklad k nátierkam a zákusky môžu doplniť spoločný sviatočný stôl.
Otvorením Dobrej Pekárne Bezlepkovej je ponuka food courtu v oc tehelko kompletná. K reštauráciám a kaviarňam pribudla špecializovaná pekáreň, v ktorej si návštevníci môžu vybrať bezlepkové pečivo a zákusky aj so sebou.
"Pri zostavovaní ponuky food courtu sme mysleli aj na návštevníkov, ktorí sa stravujú bez lepku. Teší nás, že si u nás teraz môžu vybrať pečivo na každý deň aj zákusky, keď chystajú pohostenie pre rodinu alebo priateľov. Práve pred sviatkami, keď ľudia častejšie nakupujú aj pre svojich blízkych, ocenia, že takúto pekáreň majú poruke pri bežnom nákupe," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Po pečivo na sviatočné raňajky či zákusky na silvestrovské posedenie sa môžu návštevníci zastaviť priamo vo food courte oc tehelko, kde je pekáreň otvorená od 9. novembra. Pri návšteve môžu pohodlne zaparkovať v podzemnej garáži priamo v centre.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď zavonia pečivo bez lepku. V oc tehelko pribudla nová pekáreň © SITA Všetky práva vyhradené.
To všetko ponúka nová prevádzka Dobrá Pekáreň Bezlepková, ktorú nájdete púriamo v oce tehelko, neďaleko Národného futbalového štadióna. Zákazníci, ktorí sa stravujú bez lepku, si tak môžu kúpiť kvalitné pečivo aj niečo sladké rovno pri bežnom nákupe.
Bezlepkové pečivo aj na sviatočný stôl
Novú pekáreň v oc tehelko ocenia ľudia, ktorí bezlepkové pečivo vyhľadávajú pravidelne, aj tí, ktorí nakupujú pre svojich blízkych. S blížiacimi sa sviatkami pribúdajú príležitosti, pri ktorých sa stretáva rodina a priatelia. Či už ide o predvianočnú návštevu, rodinnú oslavu alebo silvestrovské posedenie, pri príprave občerstvenia sa dá myslieť aj na hostí, ktorí sa stravujú bez lepku. Bezlepkové pečivo sa hodí napríklad k nátierkam a zákusky môžu doplniť spoločný sviatočný stôl.
Bezlepková pekáreň dopĺňa food court oc tehelko
Otvorením Dobrej Pekárne Bezlepkovej je ponuka food courtu v oc tehelko kompletná. K reštauráciám a kaviarňam pribudla špecializovaná pekáreň, v ktorej si návštevníci môžu vybrať bezlepkové pečivo a zákusky aj so sebou.
"Pri zostavovaní ponuky food courtu sme mysleli aj na návštevníkov, ktorí sa stravujú bez lepku. Teší nás, že si u nás teraz môžu vybrať pečivo na každý deň aj zákusky, keď chystajú pohostenie pre rodinu alebo priateľov. Práve pred sviatkami, keď ľudia častejšie nakupujú aj pre svojich blízkych, ocenia, že takúto pekáreň majú poruke pri bežnom nákupe," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Po pečivo na sviatočné raňajky či zákusky na silvestrovské posedenie sa môžu návštevníci zastaviť priamo vo food courte oc tehelko, kde je pekáreň otvorená od 9. novembra. Pri návšteve môžu pohodlne zaparkovať v podzemnej garáži priamo v centre.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď zavonia pečivo bez lepku. V oc tehelko pribudla nová pekáreň © SITA Všetky práva vyhradené.
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