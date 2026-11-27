Rokovania o podaní návrhu na odvolanie Šimkovičovej pokračujú, PS očakáva aj podporu z koalície – VIDEO
Progresívci posledný návrh na odvolanie ministerky stiahli. Rokovania o podaní návrhu na odvolanie ministerky kultúry a podpredsedníčky vlády
27.11.2026 (SITA.sk) - Progresívci posledný návrh na odvolanie ministerky stiahli.
Rokovania o podaní návrhu na odvolanie ministerky kultúry a podpredsedníčky vlády Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) naďalej prebiehajú.
Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová. Progresívci pred pár týždňami v Národnej rade SR iniciovali schôdzu k odvolávaniu šéfky rezortu kultúry, išlo už o štvrtý návrh na jej odvolanie v tomto volebnom období.
Progresívne Slovensko ale návrh krátko nato stiahlo. Predseda hnutia Michal Šimečka v jednej z víkendových politických relácií následne uviedol, že o podpore odvolávania Šimkovičovej progresívci diskutujú s rôznymi aktérmi.
„Budeme ju odvolávať, ale vyčkáme na ten správny moment,” povedal vtedy. Tvrdil tiež, že aj v koalícii sú ľudia, ktorí sú nespokojní so Šimkovičovou. Signály na odvolanie ministerky podľa poslankyne Mesterovej boli už pred samotným návrhom na jej odvolávanie.
„Po hlasovaní o kajúcnikoch sa trochu pozmenila situácia a dynamika v rámci koalície aj s bývalými koaličnými poslancami,” podotkla Mesterová. Dodala, že naďalej budú hľadať podporu tak, aby získali 76 hlasov na odvolanie ministerky, keďže to považujú za správny krok. Konkrétnejší termín uviesť nechcela aj vzhľadom na to, že rokovania stále pokračujú.
„Urobíme všetko pre to, aby to bolo čím skôr, zároveň to podáme tak, aby to malo šancu byť úspešné,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania o podaní návrhu na odvolanie Šimkovičovej pokračujú, PS očakáva aj podporu z koalície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rokovania o podaní návrhu na odvolanie ministerky kultúry a podpredsedníčky vlády Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) naďalej prebiehajú.
Štvrtý návrh v poradí
Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová. Progresívci pred pár týždňami v Národnej rade SR iniciovali schôdzu k odvolávaniu šéfky rezortu kultúry, išlo už o štvrtý návrh na jej odvolanie v tomto volebnom období.
Progresívne Slovensko ale návrh krátko nato stiahlo. Predseda hnutia Michal Šimečka v jednej z víkendových politických relácií následne uviedol, že o podpore odvolávania Šimkovičovej progresívci diskutujú s rôznymi aktérmi.
Podpora z koalície
„Budeme ju odvolávať, ale vyčkáme na ten správny moment,” povedal vtedy. Tvrdil tiež, že aj v koalícii sú ľudia, ktorí sú nespokojní so Šimkovičovou. Signály na odvolanie ministerky podľa poslankyne Mesterovej boli už pred samotným návrhom na jej odvolávanie.
„Po hlasovaní o kajúcnikoch sa trochu pozmenila situácia a dynamika v rámci koalície aj s bývalými koaličnými poslancami,” podotkla Mesterová. Dodala, že naďalej budú hľadať podporu tak, aby získali 76 hlasov na odvolanie ministerky, keďže to považujú za správny krok. Konkrétnejší termín uviesť nechcela aj vzhľadom na to, že rokovania stále pokračujú.
„Urobíme všetko pre to, aby to bolo čím skôr, zároveň to podáme tak, aby to malo šancu byť úspešné,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania o podaní návrhu na odvolanie Šimkovičovej pokračujú, PS očakáva aj podporu z koalície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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