Manželka boxera Tysona Furyho odvolala svoje slová o schizofrénii manžela
Paris Furyová korigovala vyjadrenia o duševnom zdraví šampióna ťažkej váhy. Manželka britského boxera Tysona Furyho stiahla svoje tvrdenie o tom, že pästiarovi ...
27.11.2026 (SITA.sk) - Paris Furyová korigovala vyjadrenia o duševnom zdraví šampióna ťažkej váhy.
Manželka britského boxera Tysona Furyho stiahla svoje tvrdenie o tom, že pästiarovi diagnostikovali schizofréniu len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v roku 2015 stal svetovým šampiónom v ťažkej váhe.
V propagačných ukážkach dokument na Netflixe boxer otvorene hovoril o svojich duševných problémoch po víťazstve nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom, duel sa konal v Nemecku.
Paris Furyová na začiatku dokumentu povedala, že Tyson mal "miernu schizofréniu", avšak následne vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla: "Chcem upresniť vyjadrenie, ktoré som dala v pôvodnej verzii dokumentu o Tysonovi Furym. Spomínala som rozhovor spred mnohých rokov, keď som diskutovala o Tysonovom stave a použila slovo 'schizofrenický'. Hoci Tyson prejavoval niektoré symptómy spojené so schizofréniou, nemá toto ochorenie a nikdy mu ho nediagnostikovali. Duševné zdravie je zložité a nie je vždy ľahké nájsť správne slová, najmä keď žijete s niekým, koho milujete."
"Som taká hrdá na Tysona, že sa v tomto dokumente naozaj otvoril, a chceme sa poďakovať za všetku podporu, ktorú sme ako rodina dostali," dodala.
Manželka boxera tiež dodala, že Britská boxerská kontrolná rada vyšetruje jej vyjadrenia, no generálny sekretár rady Robert Smith povedal pre BBC, že sú "celkom presvedčení", že Tyson bude môcť zápasiť proti Anthonymu Joshuovi 11. decembra vo waleskom Cardiffe.
Tyson Fury mal od svojho víťazstva nad Kličkom obdobie, kedy bojoval s duševnými problémami, počas ktorých si dal takmer trojročnú prestávku. Výrazne pribral a bojoval so samovražednými myšlienkami aj problémami s drogami a alkoholom.
Fury priznal, že po víťazstve počul "hlasy v hlave" a vyhlásil: "Slová nevedia vyjadriť tú tmu, v ktorej som bol. Prišiel som z živého pekla. A stokrát som si myslel, že skončím v zaistenej izbe s dverami zamknutými, a to ma veľmi desilo."
Tyson Fury sa stal svetovým šampiónom v ťažkej váhe druhýkrát, keď vo februári 2020 zdolal šampióna WBC Deontaya Wildera. Hoci v roku 2024 prehral dvakrát s Ukrajincom Oleksandrom Usykom, čo sú jediné dve prehry v jeho 39-zápasovej profesionálnej kariére, môže sa stať trojnásobným majstrom sveta, keď sa 11. decembra stretne s Joshuom, pričom v hre bude uvoľnený titul organizácie WBA.
Netflix vo svojom vyjadrení uviedol: "Po nových informáciách od rodiny týkajúcich sa oficiálnej diagnózy Tysonovho duševného zdravia sme spolupracovali na aktualizácii dokumentu pred jeho uvedením."
Zdroj: SITA.sk - Manželka boxera Tysona Furyho odvolala svoje slová o schizofrénii manžela © SITA Všetky práva vyhradené.
Manželka britského boxera Tysona Furyho stiahla svoje tvrdenie o tom, že pästiarovi diagnostikovali schizofréniu len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v roku 2015 stal svetovým šampiónom v ťažkej váhe.
V propagačných ukážkach dokument na Netflixe boxer otvorene hovoril o svojich duševných problémoch po víťazstve nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom, duel sa konal v Nemecku.
Paris Furyová na začiatku dokumentu povedala, že Tyson mal "miernu schizofréniu", avšak následne vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla: "Chcem upresniť vyjadrenie, ktoré som dala v pôvodnej verzii dokumentu o Tysonovi Furym. Spomínala som rozhovor spred mnohých rokov, keď som diskutovala o Tysonovom stave a použila slovo 'schizofrenický'. Hoci Tyson prejavoval niektoré symptómy spojené so schizofréniou, nemá toto ochorenie a nikdy mu ho nediagnostikovali. Duševné zdravie je zložité a nie je vždy ľahké nájsť správne slová, najmä keď žijete s niekým, koho milujete."
Boj s duševnými problémami
"Som taká hrdá na Tysona, že sa v tomto dokumente naozaj otvoril, a chceme sa poďakovať za všetku podporu, ktorú sme ako rodina dostali," dodala.
Manželka boxera tiež dodala, že Britská boxerská kontrolná rada vyšetruje jej vyjadrenia, no generálny sekretár rady Robert Smith povedal pre BBC, že sú "celkom presvedčení", že Tyson bude môcť zápasiť proti Anthonymu Joshuovi 11. decembra vo waleskom Cardiffe.
Tyson Fury mal od svojho víťazstva nad Kličkom obdobie, kedy bojoval s duševnými problémami, počas ktorých si dal takmer trojročnú prestávku. Výrazne pribral a bojoval so samovražednými myšlienkami aj problémami s drogami a alkoholom.
Fury priznal, že po víťazstve počul "hlasy v hlave" a vyhlásil: "Slová nevedia vyjadriť tú tmu, v ktorej som bol. Prišiel som z živého pekla. A stokrát som si myslel, že skončím v zaistenej izbe s dverami zamknutými, a to ma veľmi desilo."
Svetový šampión
Tyson Fury sa stal svetovým šampiónom v ťažkej váhe druhýkrát, keď vo februári 2020 zdolal šampióna WBC Deontaya Wildera. Hoci v roku 2024 prehral dvakrát s Ukrajincom Oleksandrom Usykom, čo sú jediné dve prehry v jeho 39-zápasovej profesionálnej kariére, môže sa stať trojnásobným majstrom sveta, keď sa 11. decembra stretne s Joshuom, pričom v hre bude uvoľnený titul organizácie WBA.
Netflix vo svojom vyjadrení uviedol: "Po nových informáciách od rodiny týkajúcich sa oficiálnej diagnózy Tysonovho duševného zdravia sme spolupracovali na aktualizácii dokumentu pred jeho uvedením."
Zdroj: SITA.sk - Manželka boxera Tysona Furyho odvolala svoje slová o schizofrénii manžela © SITA Všetky práva vyhradené.
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