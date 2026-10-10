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10. októbra 2026

Konzervatívci vyzvali Fica, aby Fica, aby vetoval návrh Európskej komisie na zrušenie slovenského práva veta


Tagy: Právo veta predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie Sankcie

Právo veta podľa Konzervatívcov chráni naše národné záujmy práve pred takouto situáciou. Strana Konzervatívci - Kresťanská únia ...



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hungary_cpac_57008 scaled 1 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Právo veta podľa Konzervatívcov chráni naše národné záujmy práve pred takouto situáciou.


Strana Konzervatívci – Kresťanská únia vyzýva predsedu vlády Roberta Fica na vetovanie návrhu Európskej komisie, ktorý by zrušil právo veta pre Slovensko pri zavádzaní sankcií, pri prístupovom procese prijímania nových členov EÚ, ako aj pri viacerých daňových otázkach. Tento návrh chce Európska komisia presadiť na najbližšom samite Európskej únie, ktorý sa má konať 15. a 16. októbra.

Európska komisia chce podľa Konzervatívcov posúdiť aj možnosť zrušenia veta v oblasti diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Podľa predsedu Konzervatívcov-Kresťanskej únie Milana Krajniaka je návrh na obmedzenie slovenského práva veta neprípustný.

„Odsudzujeme aj ďalší pokus Európskej komisie prinútiť členské štáty EÚ presadzovať LGBTI ideológiu pod zámienkou rýchlejšieho rozhodovania EÚ,“ dodal Krajniak. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen navrhuje rozšíriť možnosti rozhodovania tzv. kvalifikovanou väčšinou. Rozhodujúci vplyv by tak mali štáty s najväčším počtom obyvateľov. Väčšina štátov by mohla prehlasovať Slovensko aj v otázkach, kde je dnes nevyhnutný náš súhlas. Právo veta podľa Konzervatívcov chráni naše národné záujmy práve pred takouto situáciou.

„Vyzývame opozičné strany, aby sa pridali k našej výzve a spolu s nami odmietli návrhy Európskej komisie na zrušenie slovenského práva veta. Je veľmi dôležité, aby ľudia videli, či napríklad Progresívne Slovensko bude slovenskú suverenitu brániť, alebo bude rušenie nášho práva veta obhajovať,“ zdôrazňuje predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie Milan Krajniak.


Zdroj: SITA.sk - Konzervatívci vyzvali Fica, aby Fica, aby vetoval návrh Európskej komisie na zrušenie slovenského práva veta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Právo veta predseda Konzervatívcov-Kresťanskej únie Sankcie
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