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10. októbra 2026

Pellegrini zamieri na samit prezidentov v Slovinsku. Rokovať budú o budúcnosti Európskej únie


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Samit skupina Arraiolos

Program samitu sa začne vo štvrtok 15. októbra slávnostnou večerou v Prezidentskom paláci v Ľubľane. Prezident SR Peter Pellegrini sa na budúci týždeň ...



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6ac8d7101c291093466914 676x522 10.10.2026 (SITA.sk) - Program samitu sa začne vo štvrtok 15. októbra slávnostnou večerou v Prezidentskom paláci v Ľubľane.


Prezident SR Peter Pellegrini sa na budúci týždeň zúčastní na stretnutí prezidentov v rámci skupiny Arraiolos, ktoré tento rok hostí slovinská prezidentka Nataša Pirc Musar.

Samit neexekutívnych prezidentov členských krajín Európskej únie sa začne v Ľubľane a následne bude pokračovať v Brde pri Kranju. Hlavná téma tohtoročného zasadnutia ponesie názov Európska únia v ére viacerých kríz: medzi ústupom a vytrvalosťou.

O čom budú prezidenti diskutovať?


Ako informovala Kancelária prezidenta SR Peter Pellegrini bude spolu s ostatnými lídrami diskutovať najmä o mieri, bezpečnosti a prosperite v Európe, dôvere v Európsku úniu a jej úlohe ako sebavedomého globálneho aktéra. Súčasťou rokovaní budú aj témy multilateralizmu a medzinárodných inštitúcií či ľudského rozmeru súčasnej medzinárodnej politiky.

Program samitu sa začne vo štvrtok 15. októbra slávnostnou večerou v Prezidentskom paláci v Ľubľane, ktorú bude hostiť slovinská prezidentka Nataša Pirc Musar. Bude to zároveň priestor na neformálne rozhovory medzi hlavami štátov.

Pellegriniho čaká plenárne rokovanie aj diskusia o OSN


Dôležitým bodom programu prezidenta Pellegriniho bude podľa Kancelárie prezidenta piatkové plenárne rokovanie v Brde pri Kranju. Po úvodnom vystúpení slovinskej prezidentky vystúpia jednotlivé hlavy štátov s príspevkami k hlavnej téme samitu, po ktorých bude nasledovať neformálna prezidentská diskusia. Súčasťou programu bude aj pracovný obed venovaný multilateralizmu, reforme OSN a otázke práva veta v Bezpečnostnej rade OSN.

Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum hláv štátov Európskej únie s parlamentnými a semi-prezidentskými politickými systémami. Stretnutia v tomto formáte každoročne poskytujú prezidentom príležitosť na výmenu skúseností, názorov či vízií a tiež vytvárajú priestor na diskusiu o budúcnosti Európskej únie a globálnych výzvach.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zamieri na samit prezidentov v Slovinsku. Rokovať budú o budúcnosti Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Samit skupina Arraiolos
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