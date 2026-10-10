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10. októbra 2026
SNS vyzýva Kuffu riešiť odmeny na envirorezorte: kritizuje mzdové náklady 450-tisíc eur na troch Tarabových spolupracovníkov
Tagy: Filip Kuffa
SNS je presvedčená, že tieto finančné prostriedky by mali byť prehodnotené aj z hľadiska hospodárneho nakladania s majetkom štátu.
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Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na envirorezorte. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli „spravodlivo“ rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie vybraným jednotlivcom. 24hod.sk o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Strana kritizuje, že bývalý šéf envirorezortu a terajší poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba (nezaradený) rozdal pred svojim odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. „Vyčerpal celú rozpočtovú kapitolu. Je nepredstaviteľné, aby mzdové náklady na troch vyvolených spolupracovníkov ministra životného prostredia dosahovali 450.000 eur za deväť mesiacov,“ zdôraznila Škopcová.
SNS je presvedčená, že tieto finančné prostriedky by mali byť prehodnotené aj z hľadiska hospodárneho nakladania s majetkom štátu. Rovnako si myslí, že ak nebudú financie vrátené, je nutné využiť všetky právne kroky, aby ich rezort získal späť. Požaduje ich spravodlivé prerozdelenie. Strana tiež dementuje, že by takéto odmeny niekedy dostal Filip Kuffa.
Taraba vyplatenie odmien obhajuje aj v najnovšom videu na sociálnej sieti. Tvrdí, že ide o výplatu ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Pripomína tiež zníženie počtu zamestnancov na ministerstve, ale aj dotiahnutie viacerých náročných projektov, ktorými sa „niektorí ľudia chodia chváliť“. Je presvedčený, že ľudia, ktorí pôsobili roky na kľúčových pozíciách pri týchto projektoch, a to aj viacerých, si po tom, ako „nebrali ani cent odmien, ani plat, si zaslúžia po takýchto výsledkoch odmenu.“ „Nehanbím sa povedať, že ľudia majú po takomto trojročnom výkone zadarmo nárok na peniaze, ktoré im, keby mali základnú elementárnu česť títo ľudia, tak by im mali aspoň dať odstupné,“ odkázal Taraba.
MŽP vo štvrtok (8. 10.) informovalo, že prebiehajúci audit v rezorte priniesol prvé závažné zistenia. Dvaja zamestnanci, ktorí pracovali v bezprostrednej blízkosti Tarabu, dostali podľa doterajších zistení v priebehu roka 2026 individuálne odmeny, každý v súhrnnej výške viac ako 100.000 eur. Zároveň bolo podľa doterajších zistení za prvých deväť mesiacov roka 2026 v rámci envirorezortu na zamestnaneckých odmenách celkovo vyplatených viac ako dva milióny eur. Taraba uviedol, že v minulosti odmeny dostával aj Kuffa.
Filip Kuffa bude požadovať vrátenie odmien, ktoré boli vyplatené na rezorte, a dá preskúmať hospodárnosť ich vynakladania. Zároveň sa ohradil voči tomu, že niekedy dostal také odmeny. Ako vyhlásil, finančné prostriedky sa pokúsia získať naspäť a vyvodiť aj zodpovednosť voči bývalému ministrovi životného prostredia. Vyplatenie odmien na MŽP kritizoval aj šéf SNS Andrej Danko. Opozičné Hnutie Slovensko avizovalo podanie trestného oznámenia.
Tagy: Filip Kuffa
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