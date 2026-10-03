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03. októbra 2026
Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva úspech, pilot Black Hawku získal ocenenia na dvoch podujatiach – FOTO
Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš. Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva dvojitý úspech. Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš.
Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva dvojitý úspech. Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš, ktorý dva výrazné úspechy dosiahol vo veľmi krátkom čase. Na najväčšej bezpečnostnej prehliadke NATO Days 2026 v Ostrave získal Okoš s posádkou vrtuľníka UH-60 Black Hawk Pohár primátora Ostravy Jana Dohnala za najlepšiu leteckú ukážku.
S ocenením za najlepšiu vojenskú leteckú ukážku odišiel aj z Medzinárodných leteckých dní IMAD, ktoré sa uskutočnili v Piešťanoch. „Dve ocenenia v krátkom slede za sebou sú výsledkom profesionality, precíznosti a dlhoročných skúseností slovenských vojenských letcov,“ vyzdvihli Ozbrojené sily SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva úspech, pilot Black Hawku získal ocenenia na dvoch podujatiach – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva dvojitý úspech. Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš, ktorý dva výrazné úspechy dosiahol vo veľmi krátkom čase. Na najväčšej bezpečnostnej prehliadke NATO Days 2026 v Ostrave získal Okoš s posádkou vrtuľníka UH-60 Black Hawk Pohár primátora Ostravy Jana Dohnala za najlepšiu leteckú ukážku.
S ocenením za najlepšiu vojenskú leteckú ukážku odišiel aj z Medzinárodných leteckých dní IMAD, ktoré sa uskutočnili v Piešťanoch. „Dve ocenenia v krátkom slede za sebou sú výsledkom profesionality, precíznosti a dlhoročných skúseností slovenských vojenských letcov,“ vyzdvihli Ozbrojené sily SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva úspech, pilot Black Hawku získal ocenenia na dvoch podujatiach – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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