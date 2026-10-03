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03. októbra 2026

Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva úspech, pilot Black Hawku získal ocenenia na dvoch podujatiach – FOTO


Tagy: Ocenenie Vrtuľník UH-60M Black Hawk Vzdušné sily

Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš. Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva dvojitý úspech. Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot ...



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825266969_1496197448987159_5387578855769579171_n 676x451 3.10.2026 (SITA.sk) - Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš.


Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva dvojitý úspech. Na dvoch podujatiach získal ocenenie slovenský pilot Štefan Okoš, ktorý dva výrazné úspechy dosiahol vo veľmi krátkom čase. Na najväčšej bezpečnostnej prehliadke NATO Days 2026 v Ostrave získal Okoš s posádkou vrtuľníka UH-60 Black Hawk Pohár primátora Ostravy Jana Dohnala za najlepšiu leteckú ukážku.

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S ocenením za najlepšiu vojenskú leteckú ukážku odišiel aj z Medzinárodných leteckých dní IMAD, ktoré sa uskutočnili v Piešťanoch. „Dve ocenenia v krátkom slede za sebou sú výsledkom profesionality, precíznosti a dlhoročných skúseností slovenských vojenských letcov,“ vyzdvihli Ozbrojené sily SR.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské vojenské letectvo zaznamenáva úspech, pilot Black Hawku získal ocenenia na dvoch podujatiach – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie Vrtuľník UH-60M Black Hawk Vzdušné sily
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