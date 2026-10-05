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05. októbra 2026
Kyjev nasadil proti ruským prúdovým dronom robotické guľomety vybavené umelou inteligenciou
Dvanásť automatizovaných veží v Kyjeve využíva optické systémy a umelú inteligenciu, ich účinný dosah je približne kilometer.
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5.10.2026 (SITA.sk) - Dvanásť automatizovaných veží v Kyjeve využíva optické systémy a umelú inteligenciu, ich účinný dosah je približne kilometer.
Nové ruské drony sú rýchlejšie a ťažšie zachytiteľné než tradičné stroje odvodené od iránskych dronov Šáhid. Ukrajina zároveň zápasí s nedostatkom vhodnej munície na ich ničenie.
Hovorca vzdušných síl plukovník Jurij Ihnat uviedol, že veže využívajú „optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah“. Podľa neho už zaznamenali zostrely vrátane väčšieho, rýchlejšieho a výkonnejšieho dronu Geran-5.
Technologický poradca ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov označil systém za „inovatívne ukrajinské riešenie, ktoré zostreľuje drony pomocou guľometov riadených umelou inteligenciou“. Ďalšie veže majú postupne pribúdať.
Ihnat však upozornil, že nejde o všeliek. Účinný dosah systému je približne kilometer a úspech závisí aj od vhodného uhla priblíženia cieľa.
Hlavnú úlohu pri ničení prúdových dronov podľa neho naďalej plní letectvo, najmä stíhačky F-16. Piloti však často používajú palubné kanóny, pretože protilietadlových rakiet je veľmi málo.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev nasadil proti ruským prúdovým dronom robotické guľomety vybavené umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina začala proti novým ruským prúdovým dronom používať automatizované guľometné veže využívajúce umelú inteligenciu, oznámili v pondelok ukrajinské vzdušné sily. Dvanásť takýchto systémov už nainštalovali v Kyjeve, okrem iného na mostoch.
Chýba munícia
Nové ruské drony sú rýchlejšie a ťažšie zachytiteľné než tradičné stroje odvodené od iránskych dronov Šáhid. Ukrajina zároveň zápasí s nedostatkom vhodnej munície na ich ničenie.
Hovorca vzdušných síl plukovník Jurij Ihnat uviedol, že veže využívajú „optické videnie a umelú inteligenciu, aby odstránili ľudský faktor a uskutočnili zásah“. Podľa neho už zaznamenali zostrely vrátane väčšieho, rýchlejšieho a výkonnejšieho dronu Geran-5.
Technologický poradca ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov označil systém za „inovatívne ukrajinské riešenie, ktoré zostreľuje drony pomocou guľometov riadených umelou inteligenciou“. Ďalšie veže majú postupne pribúdať.
Žiadny všeliek
Ihnat však upozornil, že nejde o všeliek. Účinný dosah systému je približne kilometer a úspech závisí aj od vhodného uhla priblíženia cieľa.
Hlavnú úlohu pri ničení prúdových dronov podľa neho naďalej plní letectvo, najmä stíhačky F-16. Piloti však často používajú palubné kanóny, pretože protilietadlových rakiet je veľmi málo.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev nasadil proti ruským prúdovým dronom robotické guľomety vybavené umelou inteligenciou © SITA Všetky práva vyhradené.
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