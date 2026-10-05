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05. októbra 2026

Šefčovič mieri do Pekingu, Brusel chce odvrátiť obchodnú vojnu s Čínou


Tagy: čínsky import európsko-čínske vzťahy export do Číny Obchodná vojna obchodný deficit

Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, Brusel žiada väčší prístup na čínsky trh. Eurokomisár pre obchod



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france_g7_trade_36216 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, Brusel žiada väčší prístup na čínsky trh.


Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič odcestuje vo štvrtok na dvojdňové rokovania do Pekingu, ktorých cieľom je zmierniť rastúce obchodné napätie medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou a zabrániť jeho prerasteniu do obchodnej vojny.


Brusel čoraz dôraznejšie upozorňuje na prudký rast čínskeho dovozu automobilov, strojov, textilu, kovov a chemických výrobkov. Obáva sa takzvaného „čínskeho šoku 2.0“, ktorý by mohol ohroziť tradičné európske priemyselné odvetvia.

Neskutočný deficit


Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol v roku 2025 podľa európskych údajov približne 360 miliárd eur.

Šefčovič chce v Pekingu riešiť prudký rast dovozu v strategických sektoroch, zvýšenie európskeho exportu do Číny a lepší prístup ku kritickým surovinám vrátane vzácnych zemín.

„Možno dostaneme niekoľko omrviniek, ale neočakávala by som nijaký zásadný prielom,“ uviedla Penny Naasová z Nemeckého Marshallovho fondu USA.

Macron a Merz vyzývajú


Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz zároveň vyzvali EÚ, aby posilnila nástroje umožňujúce rýchlejšie reagovať na obchodné spory, v krajnom prípade aj obmedzením prístupu na európsky trh.

Európska komisia (EK) preto pripravuje ďalšie opatrenia na ochranu kľúčových odvetví, ktoré chce predstaviť lídrom EÚ v decembri.

Európa má podľa Naasovej „schopnosť postupovať agresívnejšie, aby zastavila tento čínsky šok 2.0“. Dodala však: „Otázkou je, či to urobí.“


Zdroj: SITA.sk - Šefčovič mieri do Pekingu, Brusel chce odvrátiť obchodnú vojnu s Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínsky import európsko-čínske vzťahy export do Číny Obchodná vojna obchodný deficit
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