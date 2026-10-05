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05. októbra 2026
Šefčovič mieri do Pekingu, Brusel chce odvrátiť obchodnú vojnu s Čínou
Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, Brusel žiada väčší prístup na čínsky trh. Eurokomisár pre obchod
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5.10.2026 (SITA.sk) - Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol vlani približne 360 miliárd eur, Brusel žiada väčší prístup na čínsky trh.
Brusel čoraz dôraznejšie upozorňuje na prudký rast čínskeho dovozu automobilov, strojov, textilu, kovov a chemických výrobkov. Obáva sa takzvaného „čínskeho šoku 2.0“, ktorý by mohol ohroziť tradičné európske priemyselné odvetvia.
Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol v roku 2025 podľa európskych údajov približne 360 miliárd eur.
Šefčovič chce v Pekingu riešiť prudký rast dovozu v strategických sektoroch, zvýšenie európskeho exportu do Číny a lepší prístup ku kritickým surovinám vrátane vzácnych zemín.
„Možno dostaneme niekoľko omrviniek, ale neočakávala by som nijaký zásadný prielom,“ uviedla Penny Naasová z Nemeckého Marshallovho fondu USA.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz zároveň vyzvali EÚ, aby posilnila nástroje umožňujúce rýchlejšie reagovať na obchodné spory, v krajnom prípade aj obmedzením prístupu na európsky trh.
Európska komisia (EK) preto pripravuje ďalšie opatrenia na ochranu kľúčových odvetví, ktoré chce predstaviť lídrom EÚ v decembri.
Európa má podľa Naasovej „schopnosť postupovať agresívnejšie, aby zastavila tento čínsky šok 2.0“. Dodala však: „Otázkou je, či to urobí.“
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič mieri do Pekingu, Brusel chce odvrátiť obchodnú vojnu s Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič odcestuje vo štvrtok na dvojdňové rokovania do Pekingu, ktorých cieľom je zmierniť rastúce obchodné napätie medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou a zabrániť jeho prerasteniu do obchodnej vojny.
Brusel čoraz dôraznejšie upozorňuje na prudký rast čínskeho dovozu automobilov, strojov, textilu, kovov a chemických výrobkov. Obáva sa takzvaného „čínskeho šoku 2.0“, ktorý by mohol ohroziť tradičné európske priemyselné odvetvia.
Neskutočný deficit
Obchodný deficit EÚ s Čínou dosiahol v roku 2025 podľa európskych údajov približne 360 miliárd eur.
Šefčovič chce v Pekingu riešiť prudký rast dovozu v strategických sektoroch, zvýšenie európskeho exportu do Číny a lepší prístup ku kritickým surovinám vrátane vzácnych zemín.
„Možno dostaneme niekoľko omrviniek, ale neočakávala by som nijaký zásadný prielom,“ uviedla Penny Naasová z Nemeckého Marshallovho fondu USA.
Macron a Merz vyzývajú
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz zároveň vyzvali EÚ, aby posilnila nástroje umožňujúce rýchlejšie reagovať na obchodné spory, v krajnom prípade aj obmedzením prístupu na európsky trh.
Európska komisia (EK) preto pripravuje ďalšie opatrenia na ochranu kľúčových odvetví, ktoré chce predstaviť lídrom EÚ v decembri.
Európa má podľa Naasovej „schopnosť postupovať agresívnejšie, aby zastavila tento čínsky šok 2.0“. Dodala však: „Otázkou je, či to urobí.“
Zdroj: SITA.sk - Šefčovič mieri do Pekingu, Brusel chce odvrátiť obchodnú vojnu s Čínou © SITA Všetky práva vyhradené.
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