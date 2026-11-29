V Rakúsku protestovali stovky mužov proti násiliu na ženách. Upozornili aj na nebezpečný obsah na internete
Účastníci protestu držali transparenty s nápismi „Patriarchát zabíja“ či „Kto sa odvracia, stáva sa spoluvinníkom“. Stovky mužov v sobotu demonštrovali pred budovou rakúskeho parlamentu vo ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Účastníci protestu držali transparenty s nápismi „Patriarchát zabíja“ či „Kto sa odvracia, stáva sa spoluvinníkom“.
Stovky mužov v sobotu demonštrovali pred budovou rakúskeho parlamentu vo Viedni a žiadali ukončenie násilia páchaného na ženách. Účastníci protestu držali transparenty s nápismi „Patriarchát zabíja“ či „Kto sa odvracia, stáva sa spoluvinníkom“.
„Pre násilie neexistuje ospravedlnenie,“ povedal zhromaždeným aktivista Manfred Zeisberger. „My, muži, sme mlčali príliš dlho. Mlčanie sa musí skončiť,“ vyhlásil ďalší z rečníkov Andreas Nevlacsil, zástupca organizátorskej iniciatívy White Ribbon Austria. Išlo o druhú demonštráciu proti násiliu na ženách organizovanú mužmi v Rakúsku po marcovom proteste.
„Musíme to vyriešiť spoločne. Súhlasím s tvrdením, že muži sú problémom aj riešením,“ povedal pre agentúru AFP 41-ročný grafický dizajnér Daniel Kovács, ktorý sa zúčastnil na sobotňajšom proteste. Podobné demonštrácie proti rodovo podmienenému násiliu sa v uplynulých dňoch konali po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra.
Podľa údajov rakúskej vlády zažije každá tretia žena v krajine počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie. Iniciatíva White Ribbon Austria upozorňuje, že v oblasti prevencie možno urobiť viac, najmä rozšírením ponuky poradenských služieb pre chlapcov a mužov. Medzi požiadavky organizátorov patrí aj dôraznejší boj proti internetovému obsahu propagujúcemu násilie vrátane opatrení voči jeho šíriteľom a platformám, ktoré využívajú.
Rakúsko vlani prijalo päťročný akčný plán zahŕňajúci osvetové kampane a ďalšie opatrenia zamerané na predchádzanie femicídom a iným formám násilia páchaného na ženách. Podľa Združenia autonómnych rakúskych ženských azylových domov v tomto roku prišlo v krajine o život už 20 žien rukou blízkej osoby. Združenie na základe medializovaných prípadov eviduje v deväťmiliónovom Rakúsku od roku 2019 v priemere 25 femicíd ročne.
Podľa správy Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnenej začiatkom tohto týždňa v roku 2025 na celom svete každú hodinu zahynulo približne päť žien a dievčat rukou svojich partnerov alebo rodinných príslušníkov. Tento údaj sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výraznejšie nezmenil.
Zdroj: SITA.sk - V Rakúsku protestovali stovky mužov proti násiliu na ženách. Upozornili aj na nebezpečný obsah na internete © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky mužov v sobotu demonštrovali pred budovou rakúskeho parlamentu vo Viedni a žiadali ukončenie násilia páchaného na ženách. Účastníci protestu držali transparenty s nápismi „Patriarchát zabíja“ či „Kto sa odvracia, stáva sa spoluvinníkom“.
Muži vo Viedni protestovali proti násiliu na ženách
„Pre násilie neexistuje ospravedlnenie,“ povedal zhromaždeným aktivista Manfred Zeisberger. „My, muži, sme mlčali príliš dlho. Mlčanie sa musí skončiť,“ vyhlásil ďalší z rečníkov Andreas Nevlacsil, zástupca organizátorskej iniciatívy White Ribbon Austria. Išlo o druhú demonštráciu proti násiliu na ženách organizovanú mužmi v Rakúsku po marcovom proteste.
„Musíme to vyriešiť spoločne. Súhlasím s tvrdením, že muži sú problémom aj riešením,“ povedal pre agentúru AFP 41-ročný grafický dizajnér Daniel Kovács, ktorý sa zúčastnil na sobotňajšom proteste. Podobné demonštrácie proti rodovo podmienenému násiliu sa v uplynulých dňoch konali po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra.
Podľa údajov rakúskej vlády zažije každá tretia žena v krajine počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie. Iniciatíva White Ribbon Austria upozorňuje, že v oblasti prevencie možno urobiť viac, najmä rozšírením ponuky poradenských služieb pre chlapcov a mužov. Medzi požiadavky organizátorov patrí aj dôraznejší boj proti internetovému obsahu propagujúcemu násilie vrátane opatrení voči jeho šíriteľom a platformám, ktoré využívajú.
V Rakúsku evidujú desiatky femicíd ročne
Rakúsko vlani prijalo päťročný akčný plán zahŕňajúci osvetové kampane a ďalšie opatrenia zamerané na predchádzanie femicídom a iným formám násilia páchaného na ženách. Podľa Združenia autonómnych rakúskych ženských azylových domov v tomto roku prišlo v krajine o život už 20 žien rukou blízkej osoby. Združenie na základe medializovaných prípadov eviduje v deväťmiliónovom Rakúsku od roku 2019 v priemere 25 femicíd ročne.
Podľa správy Organizácie Spojených národov (OSN) zverejnenej začiatkom tohto týždňa v roku 2025 na celom svete každú hodinu zahynulo približne päť žien a dievčat rukou svojich partnerov alebo rodinných príslušníkov. Tento údaj sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výraznejšie nezmenil.
Zdroj: SITA.sk - V Rakúsku protestovali stovky mužov proti násiliu na ženách. Upozornili aj na nebezpečný obsah na internete © SITA Všetky práva vyhradené.
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