Vo veku nedožitých 50 rokov zomrel dlhoročný mestský poslanec Vladimír Saxa
Saxa bol nielen dlhoročný mestský poslanec, ale aj bývalý krajský poslanec a v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako starosta mestskej časti Košice - Krásna. Vo ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Saxa bol nielen dlhoročný mestský poslanec, ale aj bývalý krajský poslanec a v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako starosta mestskej časti Košice – Krásna.
Vo veku 49 rokov zomrel v sobotu 28. novembra vo večerných hodinách dlhoročný košický mestský poslanec Vladimír Saxa. Na sociálnej sieti o tom informuje mesto Košice. Pripomenulo, že Saxa bol nielen dlhoročný mestský poslanec, ale aj bývalý krajský poslanec a v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako starosta mestskej časti Košice – Krásna.
„Láskavý a starostlivý otec štyroch detí bol aktívny nielen v politike a spoločenskom živote, ale aj v cirkevnom spoločenstve v Krásnej, kde pôsobil ako kurátor,” uviedlo mesto. Doplnilo, že miesto a čas poslednej rozlúčky so Saxom budú známe v priebehu budúceho týždňa.
Primátor Košíc Ladislav Lörinc vyjadril rodine i blízkym zosnulého úprimnú sústrasť. „S hlbokým zármutkom som ráno prijal správu, že nás v noci z včera na dnes navždy opustil mestský poslanec, kolega a môj priateľ Vlado Saxa. Vlada som poznal predovšetkým ako priateľa. Ako človeka s veľkým srdcom, ako muža, ktorý nadovšetko miloval svoju rodinu, a ako poslanca, ktorý sa nebál hovoriť pravdu a vždy konal čestne. Svojou prácou bojoval za lepšie Košice a predovšetkým za svoju milovanú Krásnu, na ktorej mu nesmierne záležalo,” napísal na sociálnej sieti. Dodal, že mnohí z nich stratili vzácneho priateľa, Košice prišli o obetavého a čestného poslanca a MČ Krásna prišla človeka, ktorý pre ňu žil.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku nedožitých 50 rokov zomrel dlhoročný mestský poslanec Vladimír Saxa © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 49 rokov zomrel v sobotu 28. novembra vo večerných hodinách dlhoročný košický mestský poslanec Vladimír Saxa. Na sociálnej sieti o tom informuje mesto Košice. Pripomenulo, že Saxa bol nielen dlhoročný mestský poslanec, ale aj bývalý krajský poslanec a v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako starosta mestskej časti Košice – Krásna.
„Láskavý a starostlivý otec štyroch detí bol aktívny nielen v politike a spoločenskom živote, ale aj v cirkevnom spoločenstve v Krásnej, kde pôsobil ako kurátor,” uviedlo mesto. Doplnilo, že miesto a čas poslednej rozlúčky so Saxom budú známe v priebehu budúceho týždňa.
Primátor Košíc Ladislav Lörinc vyjadril rodine i blízkym zosnulého úprimnú sústrasť. „S hlbokým zármutkom som ráno prijal správu, že nás v noci z včera na dnes navždy opustil mestský poslanec, kolega a môj priateľ Vlado Saxa. Vlada som poznal predovšetkým ako priateľa. Ako človeka s veľkým srdcom, ako muža, ktorý nadovšetko miloval svoju rodinu, a ako poslanca, ktorý sa nebál hovoriť pravdu a vždy konal čestne. Svojou prácou bojoval za lepšie Košice a predovšetkým za svoju milovanú Krásnu, na ktorej mu nesmierne záležalo,” napísal na sociálnej sieti. Dodal, že mnohí z nich stratili vzácneho priateľa, Košice prišli o obetavého a čestného poslanca a MČ Krásna prišla človeka, ktorý pre ňu žil.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku nedožitých 50 rokov zomrel dlhoročný mestský poslanec Vladimír Saxa © SITA Všetky práva vyhradené.
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