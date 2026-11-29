Rusko hlási ďalší masívny dronový útok. Protivzdušná obrana mala zneškodniť viac ako tisíc strojov
Stalo sa tak deň po tom, ako Rusko informovalo o zničení viac ako 1 200 ukrajinských dronov počas nočného útoku. Ruské úrady v nedeľu oznámili, že protivzdušná obrana v priebehu noci zostrelila ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Stalo sa tak deň po tom, ako Rusko informovalo o zničení viac ako 1 200 ukrajinských dronov počas nočného útoku.
Ruské úrady v nedeľu oznámili, že protivzdušná obrana v priebehu noci zostrelila viac ako tisíc ukrajinských bezpilotných lietadiel, pričom stovky z nich smerovali k Moskovskej oblasti. Stalo sa tak deň po tom, ako Rusko informovalo o zničení viac ako 1 200 ukrajinských dronov počas nočného útoku.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu ráno uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zostrelili celkovo 1 017 ukrajinských dronov vo viac ako desiatke regiónov vrátane Moskvy.
Podľa moskovského starostu Sergeja Sobianina smerovalo k regiónu ruskej metropoly viac ako 500 bezpilotných lietadiel. „Väčšinu z nich zneškodnili jednotky protivzdušnej obrany ministerstva obrany ešte vo veľkej vzdialenosti. Celkovo 105 dronov zničili pri približovaní sa k Moskve,“ napísal Sobianin na ruskej komunikačnej platforme Max, ktorú podporuje štát.
Ukrajina aj Rusko v ostatných mesiacoch zintenzívnili vzdušné útoky, pričom vojna pokračuje už piaty rok. Úsilie Spojených štátov sprostredkovať ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny zatiaľ neprinieslo žiadnu dohodu s výnimkou dohôd o výmene zajatcov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko hlási ďalší masívny dronový útok. Protivzdušná obrana mala zneškodniť viac ako tisíc strojov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady v nedeľu oznámili, že protivzdušná obrana v priebehu noci zostrelila viac ako tisíc ukrajinských bezpilotných lietadiel, pričom stovky z nich smerovali k Moskovskej oblasti. Stalo sa tak deň po tom, ako Rusko informovalo o zničení viac ako 1 200 ukrajinských dronov počas nočného útoku.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu ráno uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zostrelili celkovo 1 017 ukrajinských dronov vo viac ako desiatke regiónov vrátane Moskvy.
Podľa moskovského starostu Sergeja Sobianina smerovalo k regiónu ruskej metropoly viac ako 500 bezpilotných lietadiel. „Väčšinu z nich zneškodnili jednotky protivzdušnej obrany ministerstva obrany ešte vo veľkej vzdialenosti. Celkovo 105 dronov zničili pri približovaní sa k Moskve,“ napísal Sobianin na ruskej komunikačnej platforme Max, ktorú podporuje štát.
Ukrajina aj Rusko v ostatných mesiacoch zintenzívnili vzdušné útoky, pričom vojna pokračuje už piaty rok. Úsilie Spojených štátov sprostredkovať ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny zatiaľ neprinieslo žiadnu dohodu s výnimkou dohôd o výmene zajatcov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko hlási ďalší masívny dronový útok. Protivzdušná obrana mala zneškodniť viac ako tisíc strojov © SITA Všetky práva vyhradené.
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