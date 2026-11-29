Trnava chce vedieť, koľko stánkari na adventných trhoch zarobia. Zavádza poplatok z obratu, niektorí zaplatia tisíce eur
Predajcovia majú povinnosť po skončení trhov do piatich dní doručiť mestu písomný doklad o dosiahnutom obrate, ako sú denné uzávierky eKasy, uzávierky registračnej pokladne alebo iné dôveryhodné ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Predajcovia majú povinnosť po skončení trhov do piatich dní doručiť mestu písomný doklad o dosiahnutom obrate, ako sú denné uzávierky eKasy, uzávierky registračnej pokladne alebo iné dôveryhodné doklady
Najväčšia novinka tohtoročných adventných trhov v Trnave sa netýka ich návštevníkov, ale predajcov. Mesto Trnava zaviedlo okrem fixnej platby za stánok prvýkrát aj platbu z dosiahnutého obratu. Radnica by sa tak mala dozvedieť, aké tržby predajcovia na adventných trhoch dosahujú a možno časť z nich aj inkasovať.
Predajcovia občerstvenia, teda jedál a nápojov, zaplatia okrem fixnej položky za stánok 6 500 eur za celé obdobie trhov aj päť percent z obratu nad 50-tisíc eur. To v prípade, že takýto obrat dosiahnu. Tržby predajcov na trhoch boli až do tohto roku vždy ich tajomstvom.
V prípade iných komodít sú hranice pre platbu z obratu nižšie. Stánkari s medovinou, včelími produktami a drobným gastrom na priamu konzumáciu zaplatia okrem platby za stánok 3 600 eur čiastku päť percent z obratu nad 25-tisíc eur a stánkari s rôznym drobným tovarom päť percent z obratu nad 10-tisíc eur.
Predajcovia majú povinnosť po skončení trhov do piatich dní doručiť mestu písomný doklad o dosiahnutom obrate, ako sú denné uzávierky eKasy, uzávierky registračnej pokladne alebo iné dôveryhodné doklady. Mesto Trnava na základe týchto dokumentov oznámi predajcovi výšku platby z obratu, ktorú má uhradiť. Predajcovia už dopredu uhradili finančnú zábezpeku, ktorú im, ak nedosiahnu stanovený obrat, mesto vráti. Ak by niektorí predajcovia skúšali tieto podmienky obísť, prídu o zloženú finančnú zábezpeku a riskujú, že im mesto najbližších 18 mesiacov neumožní predávať na mestských podujatiach.
Zdroj: SITA.sk - Trnava chce vedieť, koľko stánkari na adventných trhoch zarobia. Zavádza poplatok z obratu, niektorí zaplatia tisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšia novinka tohtoročných adventných trhov v Trnave sa netýka ich návštevníkov, ale predajcov. Mesto Trnava zaviedlo okrem fixnej platby za stánok prvýkrát aj platbu z dosiahnutého obratu. Radnica by sa tak mala dozvedieť, aké tržby predajcovia na adventných trhoch dosahujú a možno časť z nich aj inkasovať.
Predajcovia občerstvenia, teda jedál a nápojov, zaplatia okrem fixnej položky za stánok 6 500 eur za celé obdobie trhov aj päť percent z obratu nad 50-tisíc eur. To v prípade, že takýto obrat dosiahnu. Tržby predajcov na trhoch boli až do tohto roku vždy ich tajomstvom.
V prípade iných komodít sú hranice pre platbu z obratu nižšie. Stánkari s medovinou, včelími produktami a drobným gastrom na priamu konzumáciu zaplatia okrem platby za stánok 3 600 eur čiastku päť percent z obratu nad 25-tisíc eur a stánkari s rôznym drobným tovarom päť percent z obratu nad 10-tisíc eur.
Predajcovia majú povinnosť po skončení trhov do piatich dní doručiť mestu písomný doklad o dosiahnutom obrate, ako sú denné uzávierky eKasy, uzávierky registračnej pokladne alebo iné dôveryhodné doklady. Mesto Trnava na základe týchto dokumentov oznámi predajcovi výšku platby z obratu, ktorú má uhradiť. Predajcovia už dopredu uhradili finančnú zábezpeku, ktorú im, ak nedosiahnu stanovený obrat, mesto vráti. Ak by niektorí predajcovia skúšali tieto podmienky obísť, prídu o zloženú finančnú zábezpeku a riskujú, že im mesto najbližších 18 mesiacov neumožní predávať na mestských podujatiach.
Zdroj: SITA.sk - Trnava chce vedieť, koľko stánkari na adventných trhoch zarobia. Zavádza poplatok z obratu, niektorí zaplatia tisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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