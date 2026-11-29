Požiar v Kolačkove rozprúdil debatu o eurofondoch. Podľa Erika Kaliňáka sa Rómom stavajú bytovky, cesty a čistia osady
V minulosti boli podľa Kaliňáka eurofondy používané na tzv. mäkké ciele, ich využitie však bolo rôzne. Väčšina peňazí z eurofondov na riešenie rómskej problematiky ...
29.11.2026 (SITA.sk) - V minulosti boli podľa Kaliňáka eurofondy používané na tzv. mäkké ciele, ich využitie však bolo rôzne.
Väčšina peňazí z eurofondov na riešenie rómskej problematiky ide v súčasnosti na tzv. tvrdé ciele. Stavajú sa bytovky, cesty, čistia osady. V relácii STVR O päť minút dvanásť to povedal podpredseda Smeru-SD a europoslanec Erik Kaliňák pri téme nedávneho tragického požiaru v rómskej osade v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa. To, že ľudia na Slovensku žijú v drevených chatrčiach, nehovorí podľa neho nič o štáte.
Pripomenul, že Slovensko sa aktuálne nachádza medzi krajinami z tej lepšej polovice v čerpaní eurofondov. Reči o tom, že Slovensko nevie čerpať eurofondy, označil za rozprávky z progresívnej ríše. V minulosti boli podľa Kaliňáka eurofondy používané na tzv. mäkké ciele, ich využitie však bolo rôzne.
Podpredsedníčka PS Beáta Jurík kritizovala jeho slová o bielych rodinách, Smer podľa nej inklinuje ku krajnej pravici. Skonštatovala, že vlády Roberta Fica sú známe tým, že z eurofondov sa tu stávajú Fafokany, Malanty, namiesto toho, aby išli tie peniaze poľnohospodárom tak, ako by mali. V prípade rómskej komunity by mali ísť peniaze nielen do riešenia bývania, ale aj zamestnanosti Rómov, pretože podľa Jurík nikto nechce žiť v chatrči celý život, ale chce žiť dôstojne.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v Kolačkove rozprúdil debatu o eurofondoch. Podľa Erika Kaliňáka sa Rómom stavajú bytovky, cesty a čistia osady © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina peňazí z eurofondov na riešenie rómskej problematiky ide v súčasnosti na tzv. tvrdé ciele. Stavajú sa bytovky, cesty, čistia osady. V relácii STVR O päť minút dvanásť to povedal podpredseda Smeru-SD a europoslanec Erik Kaliňák pri téme nedávneho tragického požiaru v rómskej osade v Kolačkove v okrese Stará Ľubovňa. To, že ľudia na Slovensku žijú v drevených chatrčiach, nehovorí podľa neho nič o štáte.
Pripomenul, že Slovensko sa aktuálne nachádza medzi krajinami z tej lepšej polovice v čerpaní eurofondov. Reči o tom, že Slovensko nevie čerpať eurofondy, označil za rozprávky z progresívnej ríše. V minulosti boli podľa Kaliňáka eurofondy používané na tzv. mäkké ciele, ich využitie však bolo rôzne.
Podpredsedníčka PS Beáta Jurík kritizovala jeho slová o bielych rodinách, Smer podľa nej inklinuje ku krajnej pravici. Skonštatovala, že vlády Roberta Fica sú známe tým, že z eurofondov sa tu stávajú Fafokany, Malanty, namiesto toho, aby išli tie peniaze poľnohospodárom tak, ako by mali. V prípade rómskej komunity by mali ísť peniaze nielen do riešenia bývania, ale aj zamestnanosti Rómov, pretože podľa Jurík nikto nechce žiť v chatrči celý život, ale chce žiť dôstojne.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v Kolačkove rozprúdil debatu o eurofondoch. Podľa Erika Kaliňáka sa Rómom stavajú bytovky, cesty a čistia osady © SITA Všetky práva vyhradené.
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