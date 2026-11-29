Išiel z práce na motorke a stal sa svetovou senzáciou. Pakistanca preslávil neuveriteľný úlovok jednou rukou – VIDEO
Dvadsaťsedemročný štátny zamestnanec chytil zo sedadla spolujazdca na idúcej motorke loptičku odpálenú zo štadióna. Obdiv si vyslúžil aj od austrálskej kriketovej legendy. Na získanie celosvetovej ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťsedemročný štátny zamestnanec chytil zo sedadla spolujazdca na idúcej motorke loptičku odpálenú zo štadióna. Obdiv si vyslúžil aj od austrálskej kriketovej legendy.
Na získanie celosvetovej športovej popularity niekedy netreba ani vstúpiť na ihrisko. Presvedčil sa o tom 27-ročný pakistanský štátny zamestnanec Mehran Khan, ktorý sa stal internetovou senzáciou po tom, ako jednou rukou chytil kriketovú loptičku zo sedadla spolujazdca na idúcom motocykli.
Khan sa vracal s priateľom z práce v meste Mingora v malebnom údolí Swat, keď prechádzali okolo kriketového štadióna. Práve v tom okamihu pálkar Abrar Lala odpálil loptičku vysokým oblúkom až za hranice štadióna do rušnej premávky. Khan, ktorý sa obzrel, aby aspoň na chvíľu zazrel dianie na ihrisku, pohotovo zareagoval. „Povedal som priateľovi, aby sklonil hlavu, trochu som sa nadvihol a chytil som ju,“ opísal nezvyčajný moment pre agentúru AFP.
Videozáznamy jeho kúsku sa virálne rozšírili ďaleko za hranice Ázie, kde sa kriket teší mimoriadnej popularite. Legendárny austrálsky kriketista Brett Lee označil Khanov výkon za neuveriteľný. Samotného Pakistanca, ktorý sa amatérsky venuje kriketu, privítali na štadióne ako hrdinu, keď tam prišiel vrátiť loptičku. „Slovami sa nedá opísať, aký som bol šťastný. Môj život sa úplne zmenil,“ priznal.
Khan pripisuje svoje šťastie osemmesačnej dcérke. „Odkedy sa narodila, zažívam jednu šťastnú náhodu za druhou. Som obyčajný človek z hôr, ale jediné chytenie loptičky zo mňa urobilo nielen výnimočného, ale veľmi výnimočného človeka,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Išiel z práce na motorke a stal sa svetovou senzáciou. Pakistanca preslávil neuveriteľný úlovok jednou rukou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na získanie celosvetovej športovej popularity niekedy netreba ani vstúpiť na ihrisko. Presvedčil sa o tom 27-ročný pakistanský štátny zamestnanec Mehran Khan, ktorý sa stal internetovou senzáciou po tom, ako jednou rukou chytil kriketovú loptičku zo sedadla spolujazdca na idúcom motocykli.
Khan sa vracal s priateľom z práce v meste Mingora v malebnom údolí Swat, keď prechádzali okolo kriketového štadióna. Práve v tom okamihu pálkar Abrar Lala odpálil loptičku vysokým oblúkom až za hranice štadióna do rušnej premávky. Khan, ktorý sa obzrel, aby aspoň na chvíľu zazrel dianie na ihrisku, pohotovo zareagoval. „Povedal som priateľovi, aby sklonil hlavu, trochu som sa nadvihol a chytil som ju,“ opísal nezvyčajný moment pre agentúru AFP.
One second you’re heading home from a long day at the public health engineering department, the next you’ve just pulled off the greatest cricket catch of all time.
The Pakistani health worker, Mehran Khan, was on the back of a motorbike at the time – and received a $36 prize.
🎥 @cricinfo https://t.co/2m1eLymlT4
— The Athletic (@TheAthletic) November 26, 2026
Videozáznamy jeho kúsku sa virálne rozšírili ďaleko za hranice Ázie, kde sa kriket teší mimoriadnej popularite. Legendárny austrálsky kriketista Brett Lee označil Khanov výkon za neuveriteľný. Samotného Pakistanca, ktorý sa amatérsky venuje kriketu, privítali na štadióne ako hrdinu, keď tam prišiel vrátiť loptičku. „Slovami sa nedá opísať, aký som bol šťastný. Môj život sa úplne zmenil,“ priznal.
Khan pripisuje svoje šťastie osemmesačnej dcérke. „Odkedy sa narodila, zažívam jednu šťastnú náhodu za druhou. Som obyčajný človek z hôr, ale jediné chytenie loptičky zo mňa urobilo nielen výnimočného, ale veľmi výnimočného človeka,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Išiel z práce na motorke a stal sa svetovou senzáciou. Pakistanca preslávil neuveriteľný úlovok jednou rukou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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