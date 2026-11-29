Španieli rozhodujú o budúcnosti krajiny. Sánchez bojuje o politický návrat, favorizujú však konzervatívci
Podľa predvolebných prieskumov by Ľudová strana mohla získať najviac kresiel, nie však nadpolovičnú väčšinu. Španieli v nedeľu rozhodujú v predčasných parlamentných voľbách o ďalšom ...
29.11.2026 (SITA.sk) - Podľa predvolebných prieskumov by Ľudová strana mohla získať najviac kresiel, nie však nadpolovičnú väčšinu.
Španieli v nedeľu rozhodujú v predčasných parlamentných voľbách o ďalšom smerovaní svojej krajiny. Socialistický premiér Pedro Sánchez sa pokúša o ďalší pozoruhodný politický návrat napriek tomu, že predvolebné prieskumy dlhodobo favorizovali opozičnú konzervatívnu Ľudovú stranu (PP). Španielsko by mohlo prvýkrát od prechodu k demokracii po diktatúre generála Francisca Franca (1939 – 1975) získať vládu pozostávajúcu z konzervatívcov a krajnej pravice.
Podľa predvolebných prieskumov by Ľudová strana mohla získať najviac kresiel, nie však nadpolovičnú väčšinu. Jej cestou k moci by sa preto mohla stať spolupráca s krajne pravicovou protiimigračnou stranou Vox, ktorá je treťou najsilnejšou politickou silou v krajine a podľa prieskumov by mohla zdvojnásobiť počet svojich poslaneckých mandátov.
Päťdesiatštyriročný Sánchez, jeden z mála ľavicových predsedov vlád v Európe, sa počas svojej politickej kariéry už viackrát dokázal dostať zo zdanlivo bezvýchodiskových situácií. Tentoraz sa spolieha na mobilizáciu progresívnych a nerozhodnutých voličov, ktorá by ľavicovým stranám zabezpečila najmenej 176 kresiel v 350-člennom parlamente. Varuje, že koalícia PP a Vox by znamenala ústup v oblasti sociálnych práv, predovšetkým práv žien, ako aj v úsilí o rehabilitáciu obetí Francovej diktatúry.
Sánchez vyzdvihuje dynamiku štvrtej najväčšej ekonomiky Európskej únie, ktorá už niekoľko rokov rastie rýchlejšie než viaceré ďalšie západné ekonomiky. Na medzinárodnej scéne si získal pozornosť aj svojimi názorovými stretmi s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Izraelom.
Líder Ľudovej strany Alberto Núñez Feijóo, ktorý vyhral predchádzajúce voľby v roku 2023, no nedokázal zostaviť vládu, odmieta Sánchezovu kampaň založenú podľa neho na vyvolávaní strachu. Konzervatívci už roky kritizujú premiéra za korupčné škandály, ústupky katalánskym separatistom a neschopnosť presadiť štátny rozpočet. Ďalšími témami kampane sa stali železničné nešťastia a rastúci migračný tlak.
Výrazným problémom je aj dlhodobá kríza dostupnosti bývania. Práve odmietnutie naliehavých opatrení v oblasti bývania pravicovými stranami v októbri podnietilo Sáncheza k vypísaniu predčasných volieb, ktoré sa pôvodne mali konať v roku 2027. Opozícia viní jeho vlády z prudkého rastu nákladov na bývanie.
Strana Vox na čele s päťdesiatročným Santiagom Abascalom sústredila svoju kampaň na migráciu, ktorú spája aj s bytovou krízou a ďalšími problémami vyvolávajúcimi nespokojnosť najmä medzi mladými ľuďmi. Presadzuje vyhostenie migrantov bez oprávnenia na pobyt, ako aj cudzincov, ktorí páchajú trestnú činnosť alebo podľa strany žijú na úkor systému sociálnych dávok. Sánchezova vláda naopak pripisuje prisťahovateľstvu významný podiel na silnom hospodárskom raste krajiny, ktorej populácia sa priblížila k 50 miliónom obyvateľov.
Výsledok španielskych volieb bude pozorne sledovať aj zvyšok Európy, ktorá vstupuje do dvanásťmesačného volebného cyklu s potenciálom zmeniť rozloženie politických síl v Európskej únii. Právo hlasovať má približne 38,6 milióna Španielov. Volebné miestnosti budú otvorené od 9:00 h do 20:00 h.
Zdroj: SITA.sk - Španieli rozhodujú o budúcnosti krajiny. Sánchez bojuje o politický návrat, favorizujú však konzervatívci © SITA Všetky práva vyhradené.
Španieli v nedeľu rozhodujú v predčasných parlamentných voľbách o ďalšom smerovaní svojej krajiny. Socialistický premiér Pedro Sánchez sa pokúša o ďalší pozoruhodný politický návrat napriek tomu, že predvolebné prieskumy dlhodobo favorizovali opozičnú konzervatívnu Ľudovú stranu (PP). Španielsko by mohlo prvýkrát od prechodu k demokracii po diktatúre generála Francisca Franca (1939 – 1975) získať vládu pozostávajúcu z konzervatívcov a krajnej pravice.
Podľa predvolebných prieskumov by Ľudová strana mohla získať najviac kresiel, nie však nadpolovičnú väčšinu. Jej cestou k moci by sa preto mohla stať spolupráca s krajne pravicovou protiimigračnou stranou Vox, ktorá je treťou najsilnejšou politickou silou v krajine a podľa prieskumov by mohla zdvojnásobiť počet svojich poslaneckých mandátov.
Sánchez sa pokúša o politický návrat
Päťdesiatštyriročný Sánchez, jeden z mála ľavicových predsedov vlád v Európe, sa počas svojej politickej kariéry už viackrát dokázal dostať zo zdanlivo bezvýchodiskových situácií. Tentoraz sa spolieha na mobilizáciu progresívnych a nerozhodnutých voličov, ktorá by ľavicovým stranám zabezpečila najmenej 176 kresiel v 350-člennom parlamente. Varuje, že koalícia PP a Vox by znamenala ústup v oblasti sociálnych práv, predovšetkým práv žien, ako aj v úsilí o rehabilitáciu obetí Francovej diktatúry.
Sánchez vyzdvihuje dynamiku štvrtej najväčšej ekonomiky Európskej únie, ktorá už niekoľko rokov rastie rýchlejšie než viaceré ďalšie západné ekonomiky. Na medzinárodnej scéne si získal pozornosť aj svojimi názorovými stretmi s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Izraelom.
Opozícia kritizuje premiéra za korupčné škandály
Líder Ľudovej strany Alberto Núñez Feijóo, ktorý vyhral predchádzajúce voľby v roku 2023, no nedokázal zostaviť vládu, odmieta Sánchezovu kampaň založenú podľa neho na vyvolávaní strachu. Konzervatívci už roky kritizujú premiéra za korupčné škandály, ústupky katalánskym separatistom a neschopnosť presadiť štátny rozpočet. Ďalšími témami kampane sa stali železničné nešťastia a rastúci migračný tlak.
Výrazným problémom je aj dlhodobá kríza dostupnosti bývania. Práve odmietnutie naliehavých opatrení v oblasti bývania pravicovými stranami v októbri podnietilo Sáncheza k vypísaniu predčasných volieb, ktoré sa pôvodne mali konať v roku 2027. Opozícia viní jeho vlády z prudkého rastu nákladov na bývanie.
Výsledok volieb bude sledovať celá Európa
Strana Vox na čele s päťdesiatročným Santiagom Abascalom sústredila svoju kampaň na migráciu, ktorú spája aj s bytovou krízou a ďalšími problémami vyvolávajúcimi nespokojnosť najmä medzi mladými ľuďmi. Presadzuje vyhostenie migrantov bez oprávnenia na pobyt, ako aj cudzincov, ktorí páchajú trestnú činnosť alebo podľa strany žijú na úkor systému sociálnych dávok. Sánchezova vláda naopak pripisuje prisťahovateľstvu významný podiel na silnom hospodárskom raste krajiny, ktorej populácia sa priblížila k 50 miliónom obyvateľov.
Výsledok španielskych volieb bude pozorne sledovať aj zvyšok Európy, ktorá vstupuje do dvanásťmesačného volebného cyklu s potenciálom zmeniť rozloženie politických síl v Európskej únii. Právo hlasovať má približne 38,6 milióna Španielov. Volebné miestnosti budú otvorené od 9:00 h do 20:00 h.
Zdroj: SITA.sk - Španieli rozhodujú o budúcnosti krajiny. Sánchez bojuje o politický návrat, favorizujú však konzervatívci © SITA Všetky práva vyhradené.
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