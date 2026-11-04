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Líder demokratov v Snemovni prisľúbil dôsledné vyšetrovanie korupcie a obohacovania v Trumpovej administratíve – FOTO

Hakeem Jeffries, ktorý sa zrejme stane prvým černošským predsedom Snemovne reprezentantov v dejinách USA, označil výsledok volieb za jasný odkaz voličov proti extrémizmu a korupcii. Líder demokratov v ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - Hakeem Jeffries, ktorý sa zrejme stane prvým černošským predsedom Snemovne reprezentantov v dejinách USA, označil výsledok volieb za jasný odkaz voličov proti extrémizmu a korupcii.

Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries po víťazstve svojej strany v kongresových voľbách prisľúbil vyšetrovanie korupcie a vyvodenie zodpovednosti voči vládnym predstaviteľom, ktorí podľa neho zneužívali verejné funkcie na vlastné obohatenie.

Jeffries, ktorý sa zrejme stane prvým černošským predsedom Snemovne reprezentantov v dejinách USA, označil výsledok volieb za jasný odkaz voličov proti extrémizmu a korupcii. „Američania prehovorili a jasne dali najavo, že už majú dosť extrémizmu a dosť korupcie,“ povedal svojim podporovateľom.

Korupcia na najvyšších úrovniach?


Demokrati získali kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom, čím prezidentovi Donaldovi Trumpovi výrazne obmedzia možnosti presadzovať jeho politickú agendu počas zvyšných dvoch rokov vo funkcii.

Budeme vyžadovať zodpovednosť od tých, ktorí túto krajinu vystavili bezprecedentnej korupcii,“ vyhlásil Jeffries. Podľa neho sa predstavitelia štátu nemôžu sústreďovať na obohacovanie seba, svojich rodín, priateľov či sponzorov, ak majú zároveň zlepšovať život obyčajných Američanov.

Magazín Forbes v septembri 2026 odhadol majetok amerického prezidenta na približne 7 miliárd USD. Zároveň uviedol, že je o 2,7 miliardy USD bohatší než v čase víťazstva vo voľbách v roku 2024.

Voľby sa kúpiť nedajú


Jeffries zároveň poukázal na masívne finančné výdavky republikánskych podporovateľov vrátane miliardára Elona Muska, ktorí investovali stovky miliónov dolárov do podpory republikánskych kandidátov.

Toto sú voľby za zmenu a my ako demokrati v Snemovni reprezentantov chápeme, že musíme priniesť zásadnú zmenu,“ povedal Jeffries. „Bohatí, vplyvní a dobre prepojení ľudia sa pokúsili kúpiť tieto voľby, no Američania jasne odkázali, že Amerika nie je na predaj.

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Líder demokratov v Snemovni prisľúbil dôsledné vyšetrovanie korupcie a obohacovania v Trumpovej administratíve – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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