Trump utrpel volebný debakel, demokrati však nebudú mať voľné ruky. Čo rozhodne o posledných dvoch rokoch jeho vlády?
Demokrati ovládli obe komory amerického Kongresu a pripravili prezidentovi Donaldovi Trumpovi jednu z najťažších politických porážok jeho druhého funkčného obdobia. Utorkové voľby do amerického ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Demokrati ovládli obe komory amerického Kongresu a pripravili prezidentovi Donaldovi Trumpovi jednu z najťažších politických porážok jeho druhého funkčného obdobia.
Utorkové voľby do amerického Kongresu nepriniesli demokratom iba parlamentnú väčšinu, ale aj sériu výsledkov, ktoré ešte donedávna pôsobili v tradične republikánskych štátoch dosť nepravdepodobne. Podľa projekcií amerických médií získali demokrati kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom, pričom republikánom odobrali najmenej sedem senátorských kresiel.
Rozhodujúce prielomy zaznamenali okrem iného v Texase, Kansase, Južnej Karolíne, Severnej Karolíne, Ohiu, Iowe a Maine. Politológ Todd Belt z Univerzity Georgea Washingtona označil výsledok pre agentúru AFP za „veľký debakel a výrazné odmietnutie Donalda Trumpa a jeho politiky“.
Rozsah porážky najvýraznejšie ilustruje štát Kansas. Demokrat Adam Hamilton, metodistický pastor a donedávna registrovaný republikán, tam porazil úradujúceho senátora Rogera Marshalla a stal sa prvým demokratom zvoleným do Senátu za tento konzervatívny štát od roku 1932. Trump pritom v Kansase vo všetkých troch svojich prezidentských kampaniach zvíťazil s náskokom viac ako desať percentuálnych bodov.
Hamilton však stavil na umiernenú kampaň, udržiaval si odstup od celoštátneho vedenia demokratov a kritizoval najmä Trumpove clá a ich hospodárske dôsledky. Podobne prelomové bolo víťazstvo Jamesa Talarica v Texase, kde demokrati získali senátorské kreslo prvýkrát od roku 1988. V Južnej Karolíne uspeli v senátnych voľbách prvýkrát od roku 1998.
Úspech demokratov sa pritom neobmedzil iba na Kongres. V Texase demokratka Gina Hinojosová porazila dlhoročného republikánskeho guvernéra Grega Abbotta a ukončila tak desaťročia republikánskej nadvlády v tomto štáte. Demokrati získali aj guvernérsky post v Georgii, kde bývalá starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová podľa AFP zvíťazila ako prvá černoška v guvernérskych voľbách v dejinách USA.
V Kalifornii zase demokrat Xavier Becerra porazil republikána Steva Hiltona podporovaného Trumpom a stal sa prvým zvoleným guvernérom štátu s latinskoamerickými koreňmi. Podľa AFP v Kalifornii demokrati výrazne prevyšujú republikánov a Trumpova politická značka je tam „takmer toxická“.
Za volebným obratom podľa AFP stojí predovšetkým nespokojnosť Američanov s vysokými životnými nákladmi, obchodnými clami a vojnou proti Iránu, ktorá prispela k rastu cien pohonných látok. Významnú úlohu zohrala aj mobilizácia voličov. Podľa laboratória Election Lab Floridskej univerzity odovzdali Američania ešte pred volebným dňom viac ako 61,7 milióna hlasov, čo predstavuje rekord v predčasnom hlasovaní pri voľbách konajúcich sa uprostred prezidentského obdobia.
Prieskumy medzi voličmi pri odchode z volebných miestností, na ktoré sa odvoláva televízia NBC News, zároveň ukázali výrazný posun medzi mladými ľuďmi a Hispáncami. Vo vekovej skupine 18 až 29 rokov podporilo demokratov 72 percent a republikánov 25 percent voličov. Medzi hispánskymi voličmi bol pomer 62 ku 35 percentám v prospech demokratov.
Volebná noc zároveň ukázala, že ani mimoriadne vysoké výdavky automaticky nezaručujú úspech. Podľa organizácie OpenSecrets dosiahli celkové náklady na voľby rekordných 11,9 miliardy dolárov oproti 8,9 miliardy v roku 2022.
Výdavky externých politických organizácií zvýhodňovali republikánov približne o 360 miliónov dolárov, samotní demokratickí kandidáti do Kongresu však minuli zo svojich volebných rozpočtov o 800 miliónov dolárov viac než ich republikánski súperi. Mimoriadne výrazný bol prípad Texasu, kde demokrat James Talarico vyzbieral 145 miliónov dolárov, zatiaľ čo jeho republikánsky protivník Ken Paxton získal priamo na kampaň približne 22 miliónov.
Víťazstvo demokratov zásadne zmení fungovanie Washingtonu od januára, keď sa ujme funkcie nový Kongres. Demokratický líder Snemovne reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý sa môže stať prvým černošským predsedom tejto komory, avizoval legislatívnu ofenzívu už počas prvých sto hodín jej zasadnutia.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Opozícia chce obnoviť podporu zdravotného poistenia, zvrátiť škrty v programe Medicaid, obmedziť clá a vyvíjať tlak na ukončenie vojny proti Iránu. Ešte účinnejším nástrojom však môžu byť parlamentné vyšetrovania. Demokrati získajú vedenie kongresových výborov, právomoc predvolávať predstaviteľov administratívy a požadovať dokumenty. Pozornosť chcú zamerať na imigračnú politiku, vojenské operácie, možné konflikty záujmov či obchodné aktivity Trumpovej rodiny.
Získanie oboch komôr však neznamená, že demokrati budú môcť presadzovať svoju politiku bez obmedzení. Na prekonanie procedurálnych obštrukcií je pri väčšine zákonov v Senáte potrebných 60 hlasov a prezidentovi zostáva právo veta. Jeho prelomenie si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu v oboch komorách.
Demokratická väčšina v Senáte však môže zastaviť Trumpove nominácie na ministerské a sudcovské posty vrátane prípadného obsadzovania Najvyššieho súdu. Teoreticky sa otvára aj možnosť ďalšej ústavnej žaloby na prezidenta, jeho odvolanie by však vyžadovalo dvojtretinovú podporu Senátu, ktorou demokrati nedisponujú.
Samotný Trump po voľbách zaujal nezvyčajne zmierlivý tón. Pre Fox News uznal, že demokrati odviedli dobrú prácu, a denníku The New York Times povedal, že je pripravený akceptovať výsledky. Zároveň však odmietol, že by išlo o osobnú porážku, a na sociálnych sieťach naznačil, že republikáni by dosiahli drvivé víťazstvo, keby bolo na hlasovacích lístkoch jeho meno.
Pripomenul tiež svoju pripravenosť vetovať zákony demokratov. Posledné dva roky Trumpovho prezidentovania sa tak môžu niesť v znamení tvrdého súboja medzi Bielym domom a Kongresom, v ktorom budú demokrati schopní prezidenta kontrolovať a brzdiť, no nie automaticky presadiť vlastnú politickú agendu.
Zdroj: SITA.sk - Trump utrpel volebný debakel, demokrati však nebudú mať voľné ruky. Čo rozhodne o posledných dvoch rokoch jeho vlády? © SITA Všetky práva vyhradené.
Utorkové voľby do amerického Kongresu nepriniesli demokratom iba parlamentnú väčšinu, ale aj sériu výsledkov, ktoré ešte donedávna pôsobili v tradične republikánskych štátoch dosť nepravdepodobne. Podľa projekcií amerických médií získali demokrati kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom, pričom republikánom odobrali najmenej sedem senátorských kresiel.
Rozhodujúce prielomy zaznamenali okrem iného v Texase, Kansase, Južnej Karolíne, Severnej Karolíne, Ohiu, Iowe a Maine. Politológ Todd Belt z Univerzity Georgea Washingtona označil výsledok pre agentúru AFP za „veľký debakel a výrazné odmietnutie Donalda Trumpa a jeho politiky“.
Rozsah porážky
Rozsah porážky najvýraznejšie ilustruje štát Kansas. Demokrat Adam Hamilton, metodistický pastor a donedávna registrovaný republikán, tam porazil úradujúceho senátora Rogera Marshalla a stal sa prvým demokratom zvoleným do Senátu za tento konzervatívny štát od roku 1932. Trump pritom v Kansase vo všetkých troch svojich prezidentských kampaniach zvíťazil s náskokom viac ako desať percentuálnych bodov.
Hamilton však stavil na umiernenú kampaň, udržiaval si odstup od celoštátneho vedenia demokratov a kritizoval najmä Trumpove clá a ich hospodárske dôsledky. Podobne prelomové bolo víťazstvo Jamesa Talarica v Texase, kde demokrati získali senátorské kreslo prvýkrát od roku 1988. V Južnej Karolíne uspeli v senátnych voľbách prvýkrát od roku 1998.
Úspech demokratov sa pritom neobmedzil iba na Kongres. V Texase demokratka Gina Hinojosová porazila dlhoročného republikánskeho guvernéra Grega Abbotta a ukončila tak desaťročia republikánskej nadvlády v tomto štáte. Demokrati získali aj guvernérsky post v Georgii, kde bývalá starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová podľa AFP zvíťazila ako prvá černoška v guvernérskych voľbách v dejinách USA.
V Kalifornii zase demokrat Xavier Becerra porazil republikána Steva Hiltona podporovaného Trumpom a stal sa prvým zvoleným guvernérom štátu s latinskoamerickými koreňmi. Podľa AFP v Kalifornii demokrati výrazne prevyšujú republikánov a Trumpova politická značka je tam „takmer toxická“.
Volebný obrat
Za volebným obratom podľa AFP stojí predovšetkým nespokojnosť Američanov s vysokými životnými nákladmi, obchodnými clami a vojnou proti Iránu, ktorá prispela k rastu cien pohonných látok. Významnú úlohu zohrala aj mobilizácia voličov. Podľa laboratória Election Lab Floridskej univerzity odovzdali Američania ešte pred volebným dňom viac ako 61,7 milióna hlasov, čo predstavuje rekord v predčasnom hlasovaní pri voľbách konajúcich sa uprostred prezidentského obdobia.
Prieskumy medzi voličmi pri odchode z volebných miestností, na ktoré sa odvoláva televízia NBC News, zároveň ukázali výrazný posun medzi mladými ľuďmi a Hispáncami. Vo vekovej skupine 18 až 29 rokov podporilo demokratov 72 percent a republikánov 25 percent voličov. Medzi hispánskymi voličmi bol pomer 62 ku 35 percentám v prospech demokratov.
Čo ukázala volebná noc?
Volebná noc zároveň ukázala, že ani mimoriadne vysoké výdavky automaticky nezaručujú úspech. Podľa organizácie OpenSecrets dosiahli celkové náklady na voľby rekordných 11,9 miliardy dolárov oproti 8,9 miliardy v roku 2022.
Výdavky externých politických organizácií zvýhodňovali republikánov približne o 360 miliónov dolárov, samotní demokratickí kandidáti do Kongresu však minuli zo svojich volebných rozpočtov o 800 miliónov dolárov viac než ich republikánski súperi. Mimoriadne výrazný bol prípad Texasu, kde demokrat James Talarico vyzbieral 145 miliónov dolárov, zatiaľ čo jeho republikánsky protivník Ken Paxton získal priamo na kampaň približne 22 miliónov.
Fungovanie Washingtonu sa zásadne zmení
Víťazstvo demokratov zásadne zmení fungovanie Washingtonu od januára, keď sa ujme funkcie nový Kongres. Demokratický líder Snemovne reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý sa môže stať prvým černošským predsedom tejto komory, avizoval legislatívnu ofenzívu už počas prvých sto hodín jej zasadnutia.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Opozícia chce obnoviť podporu zdravotného poistenia, zvrátiť škrty v programe Medicaid, obmedziť clá a vyvíjať tlak na ukončenie vojny proti Iránu. Ešte účinnejším nástrojom však môžu byť parlamentné vyšetrovania. Demokrati získajú vedenie kongresových výborov, právomoc predvolávať predstaviteľov administratívy a požadovať dokumenty. Pozornosť chcú zamerať na imigračnú politiku, vojenské operácie, možné konflikty záujmov či obchodné aktivity Trumpovej rodiny.
Získanie oboch komôr však neznamená, že demokrati budú môcť presadzovať svoju politiku bez obmedzení. Na prekonanie procedurálnych obštrukcií je pri väčšine zákonov v Senáte potrebných 60 hlasov a prezidentovi zostáva právo veta. Jeho prelomenie si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu v oboch komorách.
Demokratická väčšina v Senáte však môže zastaviť Trumpove nominácie na ministerské a sudcovské posty vrátane prípadného obsadzovania Najvyššieho súdu. Teoreticky sa otvára aj možnosť ďalšej ústavnej žaloby na prezidenta, jeho odvolanie by však vyžadovalo dvojtretinovú podporu Senátu, ktorou demokrati nedisponujú.
Trump zaujal nezvyčajne zmierlivý tón
Samotný Trump po voľbách zaujal nezvyčajne zmierlivý tón. Pre Fox News uznal, že demokrati odviedli dobrú prácu, a denníku The New York Times povedal, že je pripravený akceptovať výsledky. Zároveň však odmietol, že by išlo o osobnú porážku, a na sociálnych sieťach naznačil, že republikáni by dosiahli drvivé víťazstvo, keby bolo na hlasovacích lístkoch jeho meno.
Pripomenul tiež svoju pripravenosť vetovať zákony demokratov. Posledné dva roky Trumpovho prezidentovania sa tak môžu niesť v znamení tvrdého súboja medzi Bielym domom a Kongresom, v ktorom budú demokrati schopní prezidenta kontrolovať a brzdiť, no nie automaticky presadiť vlastnú politickú agendu.
Zdroj: SITA.sk - Trump utrpel volebný debakel, demokrati však nebudú mať voľné ruky. Čo rozhodne o posledných dvoch rokoch jeho vlády? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Demokrati ovládli Kongres, americkí voliči vyjadrili jasný nesúhlas s Trumpom a jeho administratívou – FOTO
- Slováci nazbierali v NHL štyri asistencie, Slafkovský prišiel s Montrealom o štvorgólový náskok
- Prokuratúra obvinila bývalú Zelenského hovorkyňu z vlastizrady pre šírenie ruskej propagandy
- Desať lietadiel a jedna výletná loď. Európske krajiny čelia sérii falošných bombových hrozieb
- Konferencia VŠMU Ženy v umení: príbehy umelkýň a dnešné výzvy