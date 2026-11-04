Najvyšší správny súd potvrdil obdržanie Ferenčákovej žaloby vo veci volieb primátora Kežmarku
Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci. Najvyššiemu správnemu súdu SR už bola doručená žaloba vo veci preskúmania ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci.
Najvyššiemu správnemu súdu SR už bola doručená žaloba vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti výsledku volieb primátora mesta Kežmarok. Momentálne sa súd podľa jeho hovorkyne Janky Zvončekovej k detailom žaloby nebude vyjadrovať, keďže ide o živé konanie. Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci.
Žalobcom je dosluhujúci primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák. V Kežmarku v nedávnych komunálnych voľbách uspel 32-ročný nezávislý kandidát na primátora Marek Hovaňák, ktorý získal 1 792 hlasov, teda 31,19 percenta.
Doterajší primátor Ján Ferenčák dosiahol zisk 29,76 percenta, čo znamená 1 710 hlasov, a skončil tak vo funkcii po troch volebných obdobiach. Od víťaza však Ferenčáka delilo iba 82 hlasov Najvyšší správny súd dostal v súvislosti s nedávnymi spojenými voľbami do samospráv aj ďalšie žaloby.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„O žalobách vo volebných veciach rozhodujú štyri päťčlenné senáty zložené zo sudcov Najvyššieho správneho súdu a tým sú náhodným výberom prideľované všetky žaloby vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu vo veciach volebných žalôb nie je prípustný žiadny riadny ani mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie súdu je konečné a právoplatné,“ informovala agentúru SITA Janka Zvončeková.
Dodala, že lehota na podanie žaloby v súvislosti s komunálnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov a uplynie desiatym dňom odo dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb, čo bolo 25. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd potvrdil obdržanie Ferenčákovej žaloby vo veci volieb primátora Kežmarku © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyššiemu správnemu súdu SR už bola doručená žaloba vo veci preskúmania ústavnosti a zákonnosti výsledku volieb primátora mesta Kežmarok. Momentálne sa súd podľa jeho hovorkyne Janky Zvončekovej k detailom žaloby nebude vyjadrovať, keďže ide o živé konanie. Súd má 90 dní na vydanie rozhodnutia vo veci.
Ferenčák skončil vo funkcii
Žalobcom je dosluhujúci primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák. V Kežmarku v nedávnych komunálnych voľbách uspel 32-ročný nezávislý kandidát na primátora Marek Hovaňák, ktorý získal 1 792 hlasov, teda 31,19 percenta.
Doterajší primátor Ján Ferenčák dosiahol zisk 29,76 percenta, čo znamená 1 710 hlasov, a skončil tak vo funkcii po troch volebných obdobiach. Od víťaza však Ferenčáka delilo iba 82 hlasov Najvyšší správny súd dostal v súvislosti s nedávnymi spojenými voľbami do samospráv aj ďalšie žaloby.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Lehota na podanie žaloby
„O žalobách vo volebných veciach rozhodujú štyri päťčlenné senáty zložené zo sudcov Najvyššieho správneho súdu a tým sú náhodným výberom prideľované všetky žaloby vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu vo veciach volebných žalôb nie je prípustný žiadny riadny ani mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie súdu je konečné a právoplatné,“ informovala agentúru SITA Janka Zvončeková.
Dodala, že lehota na podanie žaloby v súvislosti s komunálnymi voľbami začala plynúť dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov a uplynie desiatym dňom odo dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov volieb, čo bolo 25. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd potvrdil obdržanie Ferenčákovej žaloby vo veci volieb primátora Kežmarku © SITA Všetky práva vyhradené.
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