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Do Senátu USA prvýkrát zvolili moslima, v Michigane vyhral demokrat Abdul El-Sayed – FOTO

Pre svoje arabské meno El-Sayed čelil islamofóbnym útokom a posmeškom  zo strany prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D. Vancea. Demokrat Abdul El-Sayed zvíťazil vo voľbách do ...

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4.11.2026 (SITA.sk) - Pre svoje arabské meno El-Sayed čelil islamofóbnym útokom a posmeškom  zo strany prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D. Vancea.

Demokrat Abdul El-Sayed zvíťazil vo voľbách do Senátu USA v štáte Michigan a stal sa tak prvým moslimom zvoleným do hornej komory Kongresu. Porazil republikána Mikea Rogersa. Informovali o tom v stredu americké televízne stanice.

Nečakaný zvrat v kampani


„Michigan, dokázali sme to!“ povedal El-Sayed v prejave pred stovkami priaznivcov, ktorí v jeho volebnom štábe v Detroite nadšene kričali a objímali sa.

El-Sayed zvíťazil napriek nečakanému zvratu v závere kampane. Kongresmanka Haley Stevensová, ktorú El-Sayed porazil v primárkach, na poslednú chvíľu podporila Rogersa.

El-Sayed, ktorý pôsobil vo vedení zdravotníctva, si získal voličov ľavicovými predvolebnými sľubmi vrátane všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Keď televízne stanice oznámili jeho víťazstvo, El-Sayed mal pred Rogersom náskok takmer šesť percentuálnych bodov.

Čelil islamofóbnym útokom


Republikáni viedli neľútostnú kampaň, v ktorej vykresľovali demokratov ako komunistov a El-Sayeda označovali za teroristu, ktorý by ohrozil Američanov.

Priamočiary 42-ročný El-Sayed sľúbil voličom vo finančnej tiesni, že im pomôže zorientovať sa v roztrieštenom americkom zdravotníctve orientovanom na zisk. Demokrat tiež sľúbil, že „dostane peniaze z politiky“ a bude riešiť vážne ekonomické problémy.

Čelil islamofóbnym útokom a posmeškom zo strany prezidenta Donalda Trumpaa viceprezidenta J. D. Vancea pre svoje arabské meno. Vo víťaznom prejave viceprezidentovi odkázal: „Ústava vám ukladá povinnosť prijať v januári moju prísahu.“

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Do Senátu USA prvýkrát zvolili moslima, v Michigane vyhral demokrat Abdul El-Sayed – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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