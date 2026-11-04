Do Senátu USA prvýkrát zvolili moslima, v Michigane vyhral demokrat Abdul El-Sayed – FOTO
Pre svoje arabské meno El-Sayed čelil islamofóbnym útokom a posmeškom zo strany prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D. Vancea. Demokrat Abdul El-Sayed zvíťazil vo voľbách do ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Pre svoje arabské meno El-Sayed čelil islamofóbnym útokom a posmeškom zo strany prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D. Vancea.
Demokrat Abdul El-Sayed zvíťazil vo voľbách do Senátu USA v štáte Michigan a stal sa tak prvým moslimom zvoleným do hornej komory Kongresu. Porazil republikána Mikea Rogersa. Informovali o tom v stredu americké televízne stanice.
„Michigan, dokázali sme to!“ povedal El-Sayed v prejave pred stovkami priaznivcov, ktorí v jeho volebnom štábe v Detroite nadšene kričali a objímali sa.
El-Sayed zvíťazil napriek nečakanému zvratu v závere kampane. Kongresmanka Haley Stevensová, ktorú El-Sayed porazil v primárkach, na poslednú chvíľu podporila Rogersa.
El-Sayed, ktorý pôsobil vo vedení zdravotníctva, si získal voličov ľavicovými predvolebnými sľubmi vrátane všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Keď televízne stanice oznámili jeho víťazstvo, El-Sayed mal pred Rogersom náskok takmer šesť percentuálnych bodov.
Republikáni viedli neľútostnú kampaň, v ktorej vykresľovali demokratov ako komunistov a El-Sayeda označovali za teroristu, ktorý by ohrozil Američanov.
Priamočiary 42-ročný El-Sayed sľúbil voličom vo finančnej tiesni, že im pomôže zorientovať sa v roztrieštenom americkom zdravotníctve orientovanom na zisk. Demokrat tiež sľúbil, že „dostane peniaze z politiky“ a bude riešiť vážne ekonomické problémy.
Čelil islamofóbnym útokom a posmeškom zo strany prezidenta Donalda Trumpaa viceprezidenta J. D. Vancea pre svoje arabské meno. Vo víťaznom prejave viceprezidentovi odkázal: „Ústava vám ukladá povinnosť prijať v januári moju prísahu.“
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Do Senátu USA prvýkrát zvolili moslima, v Michigane vyhral demokrat Abdul El-Sayed – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Demokrat Abdul El-Sayed zvíťazil vo voľbách do Senátu USA v štáte Michigan a stal sa tak prvým moslimom zvoleným do hornej komory Kongresu. Porazil republikána Mikea Rogersa. Informovali o tom v stredu americké televízne stanice.
Nečakaný zvrat v kampani
„Michigan, dokázali sme to!“ povedal El-Sayed v prejave pred stovkami priaznivcov, ktorí v jeho volebnom štábe v Detroite nadšene kričali a objímali sa.
El-Sayed zvíťazil napriek nečakanému zvratu v závere kampane. Kongresmanka Haley Stevensová, ktorú El-Sayed porazil v primárkach, na poslednú chvíľu podporila Rogersa.
El-Sayed, ktorý pôsobil vo vedení zdravotníctva, si získal voličov ľavicovými predvolebnými sľubmi vrátane všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti. Keď televízne stanice oznámili jeho víťazstvo, El-Sayed mal pred Rogersom náskok takmer šesť percentuálnych bodov.
Čelil islamofóbnym útokom
Republikáni viedli neľútostnú kampaň, v ktorej vykresľovali demokratov ako komunistov a El-Sayeda označovali za teroristu, ktorý by ohrozil Američanov.
Priamočiary 42-ročný El-Sayed sľúbil voličom vo finančnej tiesni, že im pomôže zorientovať sa v roztrieštenom americkom zdravotníctve orientovanom na zisk. Demokrat tiež sľúbil, že „dostane peniaze z politiky“ a bude riešiť vážne ekonomické problémy.
Čelil islamofóbnym útokom a posmeškom zo strany prezidenta Donalda Trumpaa viceprezidenta J. D. Vancea pre svoje arabské meno. Vo víťaznom prejave viceprezidentovi odkázal: „Ústava vám ukladá povinnosť prijať v januári moju prísahu.“
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Do Senátu USA prvýkrát zvolili moslima, v Michigane vyhral demokrat Abdul El-Sayed – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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