Rakúšania chvália: Galapredstavenie LASK Linz a vyrovnaný rakúsky rekord v Lige majstrov
LASK je so 6 bodmi v polovici ligovej fázy na ceste k postupu do vyraďovacej fázy LM. Iba raz v novodobej histórii futbalovej Ligy majstrov od sezóny 1992/1993 sa ...
4.11.2026 (SITA.sk) - LASK je so 6 bodmi v polovici ligovej fázy na ceste k postupu do vyraďovacej fázy LM.
Iba raz v novodobej histórii futbalovej Ligy majstrov od sezóny 1992/1993 sa stalo, že rakúsky klub vyhral nad súperom o štyri góly. Bolo to v roku 2019, keď FC Salzburg zdolal KRC Genk 6:2 aj zásluhou hetriku Erlinga Haalanda.
Podobná situácia sa zopakovala po siedmich rokoch s tým rozdielom, že súper rakúskeho tímu nestrelil ani gól.
LASK Linz si vo štvrtom súboju hlavnej fázy Ligy majstrov poradil s ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0) a podľa rakúskych médií urobil podstatný krok k postupu do vyraďovacej časti súťaže. Linz je v tabuľke ligovej fázy LM na 15. mieste so 6 bodmi a Slovan na poslednom 36. mieste bez bodu.
"LASK si v utorok nielenže zabezpečil kľúčové víťazstvo v Lige majstrov, ale podal aj oslnivý výkon 4:0. Tri góly zo štandardných situácií v podaní Kaspera Jörgensena a Roberta Ljubicica domácim zabezpečili pohodlný polčasový náskok proti poslednému tímu Ligy majstrov. Gól Samuela Adenirana tri minúty po prestávke spečatil hladké víťazstvo. LASK je so 6 bodmi v polovici ligovej fázy jasne na ceste k postupu," napísal web ORF.
A čo ďalšie rakúske médiá? Die Presse v komentári s názvom "Ganz Fußball-Österreich sollte dem Lask applaudieren čiže "Celý rakúsky futbal by mal tlieskať LASKu.“ vyzdvihuje historický progres, cenné body do renkingu UEFA a tiež reálnu šancu na postup v Lige majstrov.
Salzburger Nachrichten tvrdí, že po jasnom domácom víťazstve nad Slovanom Bratislava sú Hornorakúšania) pevne na kurze smerujúcom k postupu v Champions League. "V polovici ligovej sezóny v LM sú úradujúci rakúski šampióni na 15. mieste v tabuľke a pevne sa zamerali na prvých 24 postupových miest. Tri body priniesli do pokladnice lineckého klubu ďalších 2,1 milióna eur," napísali redaktori Salzburger Nachrichten.
Webová stránka oe24.at oslavuje zápas proti Slovanu ako galapredstavenie domáceho tímu. "Cez Slovan prešiel valec menom LASK. Rakúsky expres po druhom víťazstve za sebou a zisku 6 bodov nabral smer play-off," uviedol rakúsky web.
Denník Kurier napísal, že rekordné víťazstvo o štyri góly sa zrodilo proti súperovi, ktorý bol zraniteľný v defenzíve. Slovanu nepomohli ani skúsenosti z predchádzajúcich duelov v Lige majstrov.
"Bratislavčania pricestovali do Linzu so skúsenosťami z jedenástich zápasov Ligy majstrov. Avšak v tých zápasoch nezískali ani bod a dosiahli gólový rozdiel 8:40. Teraz majú dvanásť prehier s gólovým rozdielom 8:44," sucho skonštatoval Kurier.
"Tréner Slovana Yaya Touré sa prvýkrát od svojho nástupu do funkcie rozhodol pre päťčlennú obranu. Napriek novej formácii pod vedením bývalej hviezdy Manchestru City mal súper Slovana okamžite priebeh zápasu pod kontrolou. A keď sa začali sypať góly, predčasne bolo po zápase," zakončil rovnaký zdroj.
Zdroj: SITA.sk - Rakúšania chvália: Galapredstavenie LASK Linz a vyrovnaný rakúsky rekord v Lige majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Iba raz v novodobej histórii futbalovej Ligy majstrov od sezóny 1992/1993 sa stalo, že rakúsky klub vyhral nad súperom o štyri góly. Bolo to v roku 2019, keď FC Salzburg zdolal KRC Genk 6:2 aj zásluhou hetriku Erlinga Haalanda.
Po siedmich rokoch
Podobná situácia sa zopakovala po siedmich rokoch s tým rozdielom, že súper rakúskeho tímu nestrelil ani gól.
LASK Linz si vo štvrtom súboju hlavnej fázy Ligy majstrov poradil s ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0) a podľa rakúskych médií urobil podstatný krok k postupu do vyraďovacej časti súťaže. Linz je v tabuľke ligovej fázy LM na 15. mieste so 6 bodmi a Slovan na poslednom 36. mieste bez bodu.
Kľúčové víťazstvo?
"LASK si v utorok nielenže zabezpečil kľúčové víťazstvo v Lige majstrov, ale podal aj oslnivý výkon 4:0. Tri góly zo štandardných situácií v podaní Kaspera Jörgensena a Roberta Ljubicica domácim zabezpečili pohodlný polčasový náskok proti poslednému tímu Ligy majstrov. Gól Samuela Adenirana tri minúty po prestávke spečatil hladké víťazstvo. LASK je so 6 bodmi v polovici ligovej fázy jasne na ceste k postupu," napísal web ORF.
A čo ďalšie rakúske médiá? Die Presse v komentári s názvom "Ganz Fußball-Österreich sollte dem Lask applaudieren čiže "Celý rakúsky futbal by mal tlieskať LASKu.“ vyzdvihuje historický progres, cenné body do renkingu UEFA a tiež reálnu šancu na postup v Lige majstrov.
Tri body a ďalších 2,1 milióna
Salzburger Nachrichten tvrdí, že po jasnom domácom víťazstve nad Slovanom Bratislava sú Hornorakúšania) pevne na kurze smerujúcom k postupu v Champions League. "V polovici ligovej sezóny v LM sú úradujúci rakúski šampióni na 15. mieste v tabuľke a pevne sa zamerali na prvých 24 postupových miest. Tri body priniesli do pokladnice lineckého klubu ďalších 2,1 milióna eur," napísali redaktori Salzburger Nachrichten.
Webová stránka oe24.at oslavuje zápas proti Slovanu ako galapredstavenie domáceho tímu. "Cez Slovan prešiel valec menom LASK. Rakúsky expres po druhom víťazstve za sebou a zisku 6 bodov nabral smer play-off," uviedol rakúsky web.
Zo skóre 8:40 je 8:44
Denník Kurier napísal, že rekordné víťazstvo o štyri góly sa zrodilo proti súperovi, ktorý bol zraniteľný v defenzíve. Slovanu nepomohli ani skúsenosti z predchádzajúcich duelov v Lige majstrov.
"Bratislavčania pricestovali do Linzu so skúsenosťami z jedenástich zápasov Ligy majstrov. Avšak v tých zápasoch nezískali ani bod a dosiahli gólový rozdiel 8:40. Teraz majú dvanásť prehier s gólovým rozdielom 8:44," sucho skonštatoval Kurier.
Päťčlenná obrana - nepomohlo
"Tréner Slovana Yaya Touré sa prvýkrát od svojho nástupu do funkcie rozhodol pre päťčlennú obranu. Napriek novej formácii pod vedením bývalej hviezdy Manchestru City mal súper Slovana okamžite priebeh zápasu pod kontrolou. A keď sa začali sypať góly, predčasne bolo po zápase," zakončil rovnaký zdroj.
Zdroj: SITA.sk - Rakúšania chvália: Galapredstavenie LASK Linz a vyrovnaný rakúsky rekord v Lige majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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